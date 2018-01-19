导语：在冬季这个藏肉的季节里，人人自危，紧攥着黑灰驼不肯撒手。“白”似乎已经成了高危词汇，一经提及，人们就定势地把它同“胖”联系在一起。 但其实宝贝们，你们的字典该翻新啦——巧用白色，在冬天又显气色，又显高级！（转自：ELLE）

巧用里巧字有两层含义：量上的精巧和位置的讨巧。对应冬季着装，重点就落在二字：内搭。以白色内搭作为大数据发散，反客为主，让其余部分协同它作调整来达到四两拨千斤的奇效。你看她们都只露出一点点——

白色显胖？可冬天穿白色显白啊

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最靠近脸部的是什么颜色直接决定了你今天的肤色。又想穿得明丽鲜艳又害怕被颜色吃掉，用一件高领内搭隔开脸部是常用的技巧，有了白色做缓冲，再不日常的色彩驾驭起来也都不在话下了。

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对亚洲人并不友好的驼色，有了白色内搭打底也为你省下了三吨高光。

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有了白色内搭作基底，不试穿一下浅色系真的好浪费，因为白色+浅色真的干净、高级。

卡其色也是出了名的显白神器，并不需要谁来救赎，和白色在一起一脸的岁月静好，穿上它们整个人的感觉很轻盈。

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自然的单宁蓝和白色内搭也尤其和谐。可能是蓝天白云式的海阔天空一下子就能赶走人心头的雾霾，治愈又清爽。

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最容易的方式内搭一身白

无论是直接搭配白色针织裙打造修长利落的白色色块，还是利用白丝袜来强调和内搭的呼应，都在视觉上强调了统一性。

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同色内搭的部分里不得不cue一下白裤子。这一件令人眼馋又始终不敢轻易尝试的单品，集爱脏难搭配于一身，但是在白色内搭的大数据下，它的出现就显得顺理成章。

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即使中间有毛衣或者衬衫加戏，只要还露出的星星点点的内搭就毫不妨碍他俩隔空相对的默契。抓准不挑腿型的裤型，微喇直筒裤，随便穿穿都很显贵。

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外套和裤装同色

女明星们既要做空中飞人还要时刻保持绝佳气色，都逃不过一件白色内搭护身。

江疏影和周冬雨都选择了用同色oversize+ leggings的招数来压缩白色内搭带来的跳脱感。只要能给到脸部几束柔光，白色内搭的使命就已经完成一半啦，所以她们都敞开外套穿，只留出一条白缝。

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吴昕衣裤虽然有色差，但是她把连贯的重点放到了配饰上。静谧牡丹蓝的棒球帽点题同色外套，扫底裤覆盖大半鞋履，整体就已经非常干净利落，所以露出的一小截白色高领衫在这样的大面积色块里丝毫不显突兀，反而有种点缀得恰到好处的精妙。

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试想如果把下图的内搭都换成黑色，虽然也无可非议，但是总觉得少了几分生气和灵动。

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穿对鞋子来呼应整体

都说要想穿得美，全身最好不要超过三种颜色。那想不好鞋履的色彩就把它省下来，去找和服饰相近的颜色来穿，会为你的造型省力很多。比如用小白鞋呼应白色内搭。

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用小白鞋作呼应还有一个好处就是有一种动感的美。举步间，轻盈的鞋尖始终牵动着胸前的那一抹白色，若即若离有一种吊捎着一口气的欲拒还迎。一个女人穿着时装的动态远比静坐时有味道得多。

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用鞋子颜色和外套呼应

无论黑白配怎样稀松平常，乍一看还是十分的打眼，而搭配了和外套同色的踝靴，就给整体降了躁。

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想要小试牛刀把牛仔裤换成亮色裤装，在三色法则里也一点不会出戏哦。

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黑色高领打底衫都穿了一季了，腻不腻？是时候换一件显白又高级的白色内搭啦。