导语：继刘雯参加完《我们相爱吧》之后，何穗奚梦瑶等已走上国际T台的模特们也陆续参加起国内综艺，由名模转行为明星，一起来看看他们的综艺之路是如何开启。（转自：ELLE）

热播的《青春旅社》和刚开播的《王者出击》，分别请到何穗和奚梦瑶作为嘉宾，名模又如何在综艺里站稳呢？

何穗VS奚梦瑶 这两位超模是从时尚到综艺一路PK

从《爱上超模》到《青春旅社》两年间，何穗参加了五六个综艺节目拍摄，从超模，服饰等主题综艺入手，逐渐成为真人秀固定嘉宾，何穗的综艺之路逐渐被打开，不同于T台上，霸气扫荡，综艺节目里的她自曝“三岁”，可爱起来也是让人手指蜷缩。一身牛仔连身裤，与T台霸气不同，妥妥日常可爱风。何穗作为固定嘉宾，长期驻扎旅舍，当然，拍综艺也不能忘了老本行。

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何穗和小住客草地探讨走秀pose也格外认真。

综艺节目里，除了能让粉丝更多的了解她，她也收获了最大的礼物。

收获——闺蜜篇

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从一开始见面略带尴尬的打招呼，到后来分店不得不分开的不舍，何穗与程晓玥的友情通过节目一步步建立起来

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程晓玥调侃何穗化妆

参加了节目，收获了闺蜜，何穗这波稳赚不亏。

收获——家人篇

随着《青春旅社》的收官，在最后一期节目上，众嘉宾感慨万分，何穗面对离别也不禁落泪，感慨收获家人很幸福。

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在最后一期节目“不散的宴席”的告别晚会上，何穗与程晓玥、秋老师一起表演了一出“胖版小天鹅”舞曲，节目也在欢笑与泪水中步入尾声。

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也感谢何穗在节目中带给我们的欢笑，让我们收获了你。

不仅仅这些，综艺节目更让我们看见私下何穗活泼可爱的样子。

收获——粉丝篇

你印象里的何穗，应该是这样的

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T台上气场全开的何穗，其实，私下里也是爱自拍的小女生

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何仙姑就算在综艺里也依旧仙范十足，圈粉无数。

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出席活动搭配白色长纱裙，何仙姑可不是白叫的

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何穗身穿深蓝色牛仔夹克，内搭藏蓝色碎花雪纺裙，脚穿裸色麂皮尖头细跟高跟鞋。你以为何穗日常只凭长腿驾驭裙装？

拥有长腿细腰绝对好身材的超模，无论精致裙装或是日常穿搭都能拍出T台大牌风。

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何穗戴黑色墨镜，身穿藏蓝色双排扣呢子大衣，内搭灰色亮钻高领毛衣，手挎Delvaux白色手袋，下穿黑色皮质纸袋裤，脚踩白色球鞋。大衣披肩，御姐范十足。

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她头戴黑色墨镜，身穿橄榄绿双排扣斗篷呢子大衣，手拎Henri Delmas奶茶色手袋，下穿黑色紧身铅笔裤，脚踩黑色粗跟袜靴。大衣+墨镜可谓气场标配了。

除了使人气场大开的搭配，何穗也经常爆款上身。

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身穿黑色皮夹克，内搭浅灰色堆堆领针织衫，肩背Fendi咖色字母Logo印花单肩包，下穿黑色磨白磨破紧身牛仔裤，脚穿黑色平底皮靴。

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黑色复古飞行员太阳镜遮面，脖带黑色颈圈，身穿黑色侧条纹Adidas运动衣，外搭黑色棉服夹克，手拎驼色麂皮包袋，下穿蓝色磨白紧身牛仔裤，脚穿黑色系带运动鞋。无论怎么搭都错不了。

相较于何穗的综艺之路，奚梦瑶的经验就更足一些了，从《爱上超模2》到《高能少年团》，奚梦瑶的综艺简历更加丰富多彩。

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《天使之路》为学姐打call

在近期刚播出的王者出击里，奚梦瑶一身角色装扮也丝毫不露中二气质，配上特效可真“可爱风”妲己。

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“见钱眼开”的样子真的是十分满分十分的可爱

如果说何穗在节目里收获了闺蜜，那么奚梦瑶在节目里可以说是收获一枚男神。

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在最新一档综艺节目里，奚梦瑶壁咚绯闻男友何猷君，第一期节目就如此，后面岂不还有更精彩的等着我们。

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今年奚梦瑶参加的综艺确实多，但她也依旧活跃在T台上

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说到日常穿搭，奚梦瑶更多的是把自己打造成一个cool girl

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黑色渐变色太阳镜遮面，身披黑色皮夹克，内搭白色字母印花短袖T恤，手拎Chanel黑色火箭造型盒子包，黑色紧身九分牛仔裤，脚穿New Balance黑色系带休闲运动鞋，酷炫十足。

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奚梦瑶戴茶色透明太阳镜，身穿黑色大翻领毛边毛呢夹克，内搭红色拉链帽衫，内搭黑色字母印花T恤，手拎Loewe Puzzle黑色手袋，下穿黑色紧身牛仔裤，脚踩黑色麂皮粗跟短靴。

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头梳马尾辫，戴月亮吊坠丝绒choker，身穿Loewe白色毛领牛仔夹克，内搭Balmain印花白T恤，下身穿J Brand黑色紧身破洞裤，脚踩Chanel厚底菱格马丁靴，手拿Chanel 2017秋冬系列金属链条限量火箭包。摘下墨镜，配上甜笑，哪里有cool girl气场，分明可爱十足。

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奚梦瑶半穿牛仔夹克，戴水晶挂饰Choker，内搭黑色蕾丝透视上衣和Bra，下穿黑色铅笔裤和尖头高跟短靴，手拿情人节限定Loewe红色桃心印花黑色Barcelona包袋。从小可爱变身御姐也是妥妥的。

虽然模特加盟综艺节目已经算是常事了，但还是希望她们在综艺节目里带给我们视觉享受的同时依然能称霸T台。