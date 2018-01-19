何穗VS奚梦瑶 这两位超模是从时尚到综艺一路PK

导语：继刘雯参加完《我们相爱吧》之后，何穗奚梦瑶等已走上国际T台的模特们也陆续参加起国内综艺，由名模转行为明星，一起来看看他们的综艺之路是如何开启。（转自：ELLE）
热播的《青春旅社》和刚开播的《王者出击》，分别请到何穗和奚梦瑶作为嘉宾，名模又如何在综艺里站稳呢？
从《爱上超模》到《青春旅社》两年间，何穗参加了五六个综艺节目拍摄，从超模，服饰等主题综艺入手，逐渐成为真人秀固定嘉宾，何穗的综艺之路逐渐被打开，不同于T台上，霸气扫荡，综艺节目里的她自曝“三岁”，可爱起来也是让人手指蜷缩。一身牛仔连身裤，与T台霸气不同，妥妥日常可爱风。何穗作为固定嘉宾，长期驻扎旅舍，当然，拍综艺也不能忘了老本行。
何穗和小住客草地探讨走秀pose也格外认真。
综艺节目里，除了能让粉丝更多的了解她，她也收获了最大的礼物。
收获——闺蜜篇
从一开始见面略带尴尬的打招呼，到后来分店不得不分开的不舍，何穗与程晓玥的友情通过节目一步步建立起来
程晓玥调侃何穗化妆
参加了节目，收获了闺蜜，何穗这波稳赚不亏。
收获——家人篇
随着《青春旅社》的收官，在最后一期节目上，众嘉宾感慨万分，何穗面对离别也不禁落泪，感慨收获家人很幸福。
在最后一期节目“不散的宴席”的告别晚会上，何穗与程晓玥、秋老师一起表演了一出“胖版小天鹅”舞曲，节目也在欢笑与泪水中步入尾声。
也感谢何穗在节目中带给我们的欢笑，让我们收获了你。
不仅仅这些，综艺节目更让我们看见私下何穗活泼可爱的样子。
收获——粉丝篇
你印象里的何穗，应该是这样的
T台上气场全开的何穗，其实，私下里也是爱自拍的小女生
何仙姑就算在综艺里也依旧仙范十足，圈粉无数。
出席活动搭配白色长纱裙，何仙姑可不是白叫的
何穗身穿深蓝色牛仔夹克，内搭藏蓝色碎花雪纺裙，脚穿裸色麂皮尖头细跟高跟鞋。你以为何穗日常只凭长腿驾驭裙装？
拥有长腿细腰绝对好身材的超模，无论精致裙装或是日常穿搭都能拍出T台大牌风。
何穗戴黑色墨镜，身穿藏蓝色双排扣呢子大衣，内搭灰色亮钻高领毛衣，手挎Delvaux白色手袋，下穿黑色皮质纸袋裤，脚踩白色球鞋。大衣披肩，御姐范十足。
她头戴黑色墨镜，身穿橄榄绿双排扣斗篷呢子大衣，手拎Henri Delmas奶茶色手袋，下穿黑色紧身铅笔裤，脚踩黑色粗跟袜靴。大衣+墨镜可谓气场标配了。
除了使人气场大开的搭配，何穗也经常爆款上身。
身穿黑色皮夹克，内搭浅灰色堆堆领针织衫，肩背Fendi咖色字母Logo印花单肩包，下穿黑色磨白磨破紧身牛仔裤，脚穿黑色平底皮靴。
黑色复古飞行员太阳镜遮面，脖带黑色颈圈，身穿黑色侧条纹Adidas运动衣，外搭黑色棉服夹克，手拎驼色麂皮包袋，下穿蓝色磨白紧身牛仔裤，脚穿黑色系带运动鞋。无论怎么搭都错不了。
相较于何穗的综艺之路，奚梦瑶的经验就更足一些了，从《爱上超模2》到《高能少年团》，奚梦瑶的综艺简历更加丰富多彩。
《天使之路》为学姐打call
在近期刚播出的王者出击里，奚梦瑶一身角色装扮也丝毫不露中二气质，配上特效可真“可爱风”妲己。
“见钱眼开”的样子真的是十分满分十分的可爱
如果说何穗在节目里收获了闺蜜，那么奚梦瑶在节目里可以说是收获一枚男神。
在最新一档综艺节目里，奚梦瑶壁咚绯闻男友何猷君，第一期节目就如此，后面岂不还有更精彩的等着我们。
今年奚梦瑶参加的综艺确实多，但她也依旧活跃在T台上
说到日常穿搭，奚梦瑶更多的是把自己打造成一个cool girl
黑色渐变色太阳镜遮面，身披黑色皮夹克，内搭白色字母印花短袖T恤，手拎Chanel黑色火箭造型盒子包，黑色紧身九分牛仔裤，脚穿New Balance黑色系带休闲运动鞋，酷炫十足。
奚梦瑶戴茶色透明太阳镜，身穿黑色大翻领毛边毛呢夹克，内搭红色拉链帽衫，内搭黑色字母印花T恤，手拎Loewe Puzzle黑色手袋，下穿黑色紧身牛仔裤，脚踩黑色麂皮粗跟短靴。
头梳马尾辫，戴月亮吊坠丝绒choker，身穿Loewe白色毛领牛仔夹克，内搭Balmain印花白T恤，下身穿J Brand黑色紧身破洞裤，脚踩Chanel厚底菱格马丁靴，手拿Chanel 2017秋冬系列金属链条限量火箭包。摘下墨镜，配上甜笑，哪里有cool girl气场，分明可爱十足。
奚梦瑶半穿牛仔夹克，戴水晶挂饰Choker，内搭黑色蕾丝透视上衣和Bra，下穿黑色铅笔裤和尖头高跟短靴，手拿情人节限定Loewe红色桃心印花黑色Barcelona包袋。从小可爱变身御姐也是妥妥的。
虽然模特加盟综艺节目已经算是常事了，但还是希望她们在综艺节目里带给我们视觉享受的同时依然能称霸T台。