导语：充满光泽的天鹅绒总是自带发光属性，记忆中奶奶家的窗帘地毯，以靓丽的颜色和设计华丽升级，现在脱去老气外壳的它，时髦不接受质疑！

想要在人群中发光 看戚薇李宇春如何巧用天鹅绒

天鹅绒

高级随性皆可，一年四季皆宜

天鹅绒的柔和光泽和柔软质感让它拥有着在众多材质中脱引而出的能力，这也使得一旦穿不好就有可能会显得突兀，如何选择和搭配天鹅绒单品才能达到你想要的效果？嘉姐这就为你寻找答案：

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时尚博主Gitta Banko

融合与对比碰撞

时尚博主GittaBanko身穿Asos黑色漆皮双排扣风衣，内搭MUF10黑色字母印花帽衫，腰间系Gucci黑色金属拼贴腰包，下穿Alice+Olivia粉色天鹅绒长裤，脚踩NikeVaporMax淡紫色运动鞋。与天鹅绒看似最大相径庭的漆皮也可以碰撞出不一样的火花，风衣设计减弱了锐气，淡粉色和黑色又中和了色调，如此混搭可以一试！

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李宇春

李宇春身穿Moncler宝蓝色金丝绒立领羽绒服夹克外套，内搭人像照片印花T恤，肩背双肩包，下穿磨白破洞紧身牛仔裤。轻松简单的白T+牛仔裤是一对拥有无限可能性的组合，外搭天鹅绒外套后，显得更加前卫别具一格。

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时尚博主Gitta Banko

时尚博主GittaBanko她头戴Asos黑色八角帽，身穿几何印花亮面夹克，内搭蓝白条纹衬衫，手拎Fendi红色手袋，下穿DawidTomaszewski酒红色拼接高腰长裤，脚踩Fendi红色尖头高跟短靴。皮草披肩和天鹅绒材质交相呼应，红色的自然过渡也十足吸晴，剪裁利落的衬衫和亮面单品都可以使得天鹅绒更加出眺！

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Josie Canseco

设计和百变风格

JosieCanseco身穿墨绿色丝绒V领西服套装，脚踩草绿色鱼嘴高跟鞋。充满女性化的元素姣好的烘托了气质，作为小礼服穿也不为过。

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张蓝心

张蓝心身穿YSL天鹅绒束口夹克，头戴Off-White黄色字母棒球帽，下身穿黑色紧身Leggings，脚踩ReneCaovilla透明跟过膝袜子靴。街头感的搭配中大片的深色中以亮色作为点缀还有着眼前一亮的效果。

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时尚博主Gitta Banko

时尚博主GittaBanko偏好一身天鹅绒套装的协调感，她选择了DawidTomaszewski柠檬黄天鹅绒运动装，再搭配ChanelBoy黑色菱格纹链条包和Fendi奶茶色高跟袜靴让造型显得更加用心不过于随意。

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链条包+天鹅绒套装+短靴

链条包+天鹅绒套装+短靴，出街的高级时髦感不妨一试！

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戚薇

脱离平凡乏味，隐隐散发魅力

如果觉得天鹅绒的衣服很有负担的话，也可以积极利用配饰、包袋、鞋子作为点缀，同样可以展现优雅，增添魅力。

戚薇戴灰色毛球装饰丝绒棒球帽，身穿卡其色斗篷翻领西装毛呢大衣，内搭字母毛衣，下身穿黑色墨绿色格纹呢面阔腿裤，脚踩搭扣机车靴，手拿银色金属链条手提包。

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时尚博主Maria Barteczko

时尚博主MariaBarteczko戴金丝边眼镜，身穿MaxMara棕色羊羔毛大衣，内搭Asos粉色帽衫，手拿Gucci粉色天鹅绒亮钻镶嵌链条包，脚踩NikeAirMax97香槟色厚底运动鞋。

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天鹅绒

大面积使用天鹅绒是华丽。

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天鹅绒

小面积使用天鹅绒是精致。

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天鹅绒

你的风格是如何？让天鹅绒来帮你增添光彩！