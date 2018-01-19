导语：自从关晓彤和鹿晗的恋情曝光之后，其实关注度一直居高不下。而这两个从出穿衣上来讲还是CP感蛮高的。经常穿情侣单品默默秀恩爱，同时也撞衫不少潮牌。（转自：时尚COSMO）

据我观察 关晓彤鹿晗撞衫的单品真不少啊

最近他俩终于同框第一次出现在大众面前！再一次登上热搜。在邓超发的微博视频中，俩人和跑男一众成员相聚，祝王祖蓝生日快乐。

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这一对儿第一次同框画面也是real让人感受到甜蜜暴击哦！不过，这俩撒糖可不是光靠同框，从他俩撞衫的衣服的频次来看，就已经知道这对儿Hin甜蜜啦！

1、都是YEEZY球鞋死忠粉！

说起两人最喜欢穿的球鞋YEEZY算是得票数最高的一双了，俩人都是YEEZY的死忠粉。在不同场合，俩人拥有同样款YEEZY球鞋不下三双。比如下面这双白色的“斑马”关晓彤在机场街拍中穿过好几次。

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鹿晗虽然没有上脚照，但也在微博上晒出了同款哟。

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这双灰色款的，俩人都上脚了，唉呀妈呀，简直暗暗撒狗粮……

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而且俩人也在不同场合穿了不同的颜色，说明俩人真真是YEEZY的死忠粉呀。

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2、同款合作款外套

最近俩人撞衫的这款supreme X The northface外套，可以说是非常高调了。不过看的出来俩人都十分偏爱运动潮牌。

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3、都爱国内设计师潮牌SMFK！

当然俩人也有同样喜欢的品牌，比如在2017迅速蹿红的国内设计师潮牌SMFK，鹿晗穿过一件星星Tee，关晓彤则钟爱SMFK各个系列的棒球帽。

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关晓彤尤其喜欢“笑脸”系列，在多次机场街拍中都戴了这款棒球帽。

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而据COCO所知，SMFK的棒球帽也是赢得了国内一众明星的热捧，怪不得关晓彤也爱到不行哦。

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再从穿衣风格来看，其实关晓彤和鹿晗也是蛮登对的，都喜欢比较运动风格的感觉。

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俩人都喜欢帽衫，算是一年四季中衣橱里最多的单品了。

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夏天就喜欢简单的Tee+裤子组合。

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上一次两人同时出现还是在第三届中国电影新力量论坛上，虽然坐前后桌却没怎么交流。俩人都分别作为演讲嘉宾分别上台。自从公开恋情之后也挺低调的，毕竟在舞台上的他们是明星，下了台还是要过平常日子滴呀。

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（图片来源 视觉中国 微博）