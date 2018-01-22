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这3位KOL界的天花板 2017穿搭大战谁赢了

2018年01月22日 09:56 新浪时尚
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　　导语：如今KOL产业迅速崛起，一代又一代KOL层出不穷，但是真正的业界标杆还得看这3位！风格各异的穿搭大战即将呈现。

　　1.Chiara Ferragni

　　就算不太关心时尚的人对这位意大利博主也是耳熟能详，兼具浪漫情调和性感优雅的Chiara在2017都为时尚圈奉献了怎样的穿搭灵感呢？

　　拒绝低调

　　现在的时尚趋势可以说是怎么“浮夸”怎么来，这也正符合Chiara前卫大胆的风格，拒绝千篇一律的黑白灰，抢眼亮色系穿起来！

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　　帽子戏法

　　穿的好不好，配饰很重要。Chiara就特别善于用帽子打造时髦造型，特别是2017流行起来的贝雷帽，非常衬托她的浪漫复古气质。

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　　流行元素必须追

　　作为KOL中的先锋人物，每个时期的流行元素是必须追的！比如2017的刺绣外套，牛仔和皮衣各来一件。

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　　当然，盲目赶时髦而放弃经典是绝对不合格的举动，Chiara对于经典西装Suit依然保持热爱。

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　　能够成功吸粉，光靠时髦可不够，还要操作简单易Copy，才能得到粉丝宠爱。比如牛仔裤+Sneaker，复古夹克+条纹衫这种亲民的穿搭，才是真正的造福粉丝。

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　　2.Alexa Chuang

　　最绅士的Lady

　　作为一个英国人，绅士优雅是长在骨子里的，Alexa的穿搭风格比较固定，所以完美的诠释了恰到好处的英伦格调。比如出镜率最高的各种西装和大衣

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　　娘Man平衡什么的Alexa早早就开始玩了，一种中性的性感风格已经深入人心。

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　　牛仔裤达人

　　不过钟小姐的衣橱里也不是只有仙女裙的，“凡人”的牛仔裤她也穿得不亦乐乎，神奇的是她身上的每条牛仔裤竟然都想入手！

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　　3.Leandra Medine

　　这位博主的名字你可能不太熟，但一看脸立马就能认出来，她的时尚穿搭也是辨识度极高。

　　偏爱设计感单品

　　Leandra的穿搭可以用艺术感来形容，她的身上经常出现一些细节感设计的单品。

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　　玩得一手好混搭

　　不会玩混搭的博主算不上好博主，Leandra的混搭手法还是很值得借鉴的。甜美的领结衬衫+帅气飞行员夹克，亦或Chanel西装外套+Sneaker。

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　　优雅复古也是Leandra的主要风格之一，在很多街拍中都能发现不少复古优雅的元素，乐福鞋、缎面裙等等。搭配剪裁利落的大衣，高级感不言而喻。

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　　在2017年这场博主大战中，你觉得谁比较“能打”呢？

标签: 牛仔裤天花板

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