婚礼穿搭 适合出席任何风格婚礼的4种日常鞋款

导语：出席婚礼该穿什么鞋？曾几何时，女生们对出席别人婚礼的衣着总有执着要求。然而随着结婚者对婚礼有不同主题构想，大家在装扮上亦多了不同选择，那些赴婚宴只能穿这双鞋的日子已过，如今市面上有不同鞋履设计均满足你出席不同类型的婚宴，如果你也是追求舒适至上，那么以下介绍的几款鞋履，不但适合你出席任何风格的婚礼，更可以在平日里穿着，达致一物多用的效果。（转载自ELLE中文网）

Chunky Midi Heels

1、 Chunky Midi Heels

随着时尚运动风潮的大肆兴起，舒适度成为好多大品牌越来越重视的元素之一。而稳又舒适的方跟，解放双脚的同时还很白搭，很适合宾客穿着出席婚礼，复古气息浓浓哒。

Kitten Heels

2、Kitten Heels

Kitten heels又称猫跟鞋，将简洁、优雅、俏皮完美结合，这种鞋跟在3-5厘米之间，鞋跟设计出内凹弧线的高跟鞋，本被人们看作进阶恨天高的练习款，但却在时代的演变中成为复古风情的象征。中跟尖头鞋与简洁的A字连身裙、棋盘格套装相搭配。

Mules

3、Mules

选好了完美的衫，却不知道在最后一刻该选哪一双鞋子出门？最简单的解决办法，无论你穿的裙装还是裤装，直接搭配一双mule鞋就可以了！

Stilettos

4、Stilettos

Stilettos可以改变佩戴者的姿势和步态，弯曲小腿的肌肉和更加突出的胸部和臀部，为我们赋予的自信和美丽。