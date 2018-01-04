12个活跃新晋婚纱设计师 让你心里有个谱儿

导语：婚纱女王Vera Wang可能是中国女生最熟悉的婚纱设计师了，但是江湖代有才人出，是时候知道些新面孔了，下面为大家收集了最近几年新晋的婚纱设计师，让你们去婚纱集合店时心里也有个谱儿，别光被店员嘴里那些巨长的陌生名字忽悠了！（转载自ELLE中文网）

Georges Hobeika

1、Georges Hobeika

随着高定设计师们纷纷开设自己的婚纱产品线，最新跟上的就是Georges Hobeika了，同样是来自黎巴嫩的中东设计师，他的设计更倾向于传统西式风格，尤其是紧身胸衣的改良，在视觉上收紧腰部线条，展现了高定设计师的精湛技艺。

Halfpenny London

2、Halfpenny London

这个品牌由英国设计师Kate Halfpenny在伦敦创建，非常现代的设计理念，她希望能为每一个新娘的喜好以及身材考虑，因此她的作品很多是分身的设计，而且还有分层叠穿的设计，也就是说，可以供新娘自己来选择组合，非常年轻实用的思路。品牌虽然没有进入中国，但在 Net-a-Porter上有很齐全的选品，考虑到她成衣式的搭配路数，特别适合电商平台呢！如果有追求个性，且身材比较标准的新娘可以考虑尝试一下！

Yolan Cris

3、Yolan Cris

这个婚纱品牌是家族生意，来自西班牙的Cristina 和 Yolanda姐妹创建了它，她们的母亲也是做婚纱生意，因此她们从小就在婚纱沙龙里嬉笑玩闹，对这个行业可以说是耳濡目染式地熟悉。这个品牌不管是婚纱还是晚礼服都不便宜，极简主义绝对不在她们的字典里，她们承袭的是西班牙宫廷式的精致与繁复，所有的面料都是特定，所有的蕾丝你都没见过，所有的刺绣都是手工，极尽华丽之能事。如果你喜欢这种复古的高贵风格，可以享受一把。

Christos Costarellos

4、Christos Costarellos

设计师Christos Costarellos来自希腊，他的设计带有浓浓的地中海风情，自由飘逸的风格，却特别喜欢蕾丝的叠加运用，他的设计非常适合海边婚礼，光着脚穿最能展现出婚纱的那种纯洁天真的画风。

Elie Saab

5、Elie Saab

这位在国际上第一位崭露头角的中东设计师大家都很熟悉了，风格什么的就不多说，反正就是超级仙，目前品牌没有进入中国，婚纱线也没有代理，离我们最近的就是泰国、台湾和新加坡，如果特别执着的可以飞去定一下，虽然看国内有些婚纱集合店打出过他们的品牌，但我们还是以Elie Saab品牌官网消息为准。

Delpozo

6、Delpozo

来自西班牙的Delpozo最开始不叫这个名字，而是以创始人设计师Jesus del Pozo命名，原本是个男装品牌，但后来只做高定，慢慢又演变到婚纱，但也许是西班牙人天生就会设计婚纱，反而是婚纱系列最受欢迎，创始人去世后被大集团Perfumes & Dise?o收购，任命高定设计师Josep Font为创意总监，他的成衣系列很快就在纽约周成为最in的潮牌，但婚纱系列却坚守了高定式的艺术创思与精致工艺，他的风格是流动性的廓形，非常善于用柔软的真丝等面料打造流畅的雕塑美。目前国内进入的是买手百货店渠道，分别选择了连卡佛、Joyce和The Balancing合作，另外还有一家婚纱集合店Monarca Couture也有合作，分别在北京、上海、成都有店。

Mira Zwillinger

7、Mira Zwillinger

这是一家母女店，妈妈和女儿Mira 和Lihi Zwillinger一起创立了品牌，特别逗的是她俩是以色列人，但在纽约出的名，然后风格却是特别欧洲感，不是那种复古的宫廷风，而是那种放松悠然的感觉，让人很容易联想到欧洲风景画的田园牧歌。如果你喜欢那种文艺小清新的风格，那值得推荐一下！国内的代理只有Muse Marry这个婚纱集合店，落户在深圳、厦门、南宁三个城市。

Inbal Dror

8、Inbal Dror

还是来自以色列的婚纱设计师，Inbal Dror的设计只适合那些对自己身材有自信的新娘们，宛如第二层肌肤的裁剪，透视效果极强的领口、袖子甚至上身设计，都需要完美的身材和更完美的肌肤，但最重要的是那种自信的气场，比如选择了它的碧昂斯，当然，设计风格没说的，又仙又美。这个品牌在中国有很多代理，大都是婚纱集合店：Luna Bridal，Love Wedding Bridal，Audella Bridal House，分别在北京、杭州、西安、沈阳、上海。

Lihi Hod

9、Lihi Hod

叒是以色列设计师，有没有觉得婚纱这个领域，中东设计师特别有优势？Lihi Hod毕业后成为设计鬼才John Galliano的助手，跟随他为Dior设计高定系列，她对紧身胸衣的结构了解得非常透彻，因此她的婚纱设计里面自带紧身胸衣，帮你修正身体曲线，能够更顺利地把你最爱的婚纱穿上身，可惜大陆地区没有代理，离我们最近的是香港的一家婚纱集合店The Lab of Fairy Tales Bridal，有结婚大采购准备去香港的，可以去试试！

Paolo Sebastian

10、Paolo Sebastian

来自澳大利亚的设计师Paolo Sebastian 2014年才正式出道，但当年的《天鹅湖》系列让所有人记住了这个唯美的品牌，之后的每一季作品，他都以高定的工艺和仙气飘飘的风格让人无法忘怀，有点儿像当年Valentino双人组仍然双剑合璧的巅峰状态。国内的婚纱集合店Monarca Couture有它的代理。

Ersa Atelier

11、Ersa Atelier

Gabriela 和Cristina Antonescu姐妹花了7年时间创建了这个品牌，她们来自充满传说的罗马尼亚，设计风格混合了古典与现代，同时带着一点儿巧妙的异域色彩，那种恰到好处的神秘感其实很适合气韵内敛的新娘，深圳婚庆团购了解到国内有不少代理，Monarca Couture、TopBridal、La Mousse、Muse Marry Bridal Couture、FORUS都有售，地域cover了北京、上海、福州、厦门、南宁、深圳、杭州、成都。

Milamira

12、Milamira

来自美国的小公主品牌，可爱浪漫是它们的整体基调，设计师常常用到吊带和背部lace up的设计，复古又迷人。蕾丝元素也是处理的清新脱俗，给人一种《唐顿庄园》的贵族感。和别家全线雪白礼服不一样的一点，Milamira更喜欢梦幻少女心的颜色，仿佛是要去赴一场舞会。