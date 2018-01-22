婚宴餐桌上的六大贴心小餐具

导语：无论是中式婚宴还是西式婚宴，餐桌上除了正式就餐使用的碗筷刀叉以外，在食用甜品和饮料时都可能使用到其他餐具，真正贴心的新人，应该在自己的婚礼上准备以下这6种小餐具哦！（转载自ELLE中文网）

备用餐具

备用餐具

一般来说，婚宴餐桌的每个席位都会摆放一套碗筷或者刀叉，但宾客在就餐时难免会发生一些小意外，尤其是敬酒时，可能会不小心将筷子掉落到地上，一般酒店婚宴中可以叫服务员换，但一些小型的户外婚礼上，新人最好可以提前预备一些多余的餐具。

儿童餐具

儿童餐具

宾客带小孩一起参加婚宴是很寻常的事，由于孩子的年龄太小，使用铁质餐具容易烫嘴，因此可以准备一些木质儿童餐具。

吸管

吸管

一般来说，在婚宴开始前，嘉宾都有可能到自助区拿饮料甜品等解饿解渴，如果你准备了盒装或者杯装饮料，可以准备一些吸管哦！

冰淇淋木勺

冰淇淋木勺

夏季婚礼中最最受欢迎的甜品当属冰淇淋，准备了可口的冰淇淋，你可千万不要忘了准备勺子，要不然宾客只能直接用嘴舔了，这太影响盛装出席的他们的形象了！

搅拌棒

搅拌棒

柠檬水，咖啡等饮料底部中沉淀有一些细小颗粒物，用搅拌器搅拌一下味道会更浓。

开瓶器

开瓶器

婚宴上当然不能少了酒，红酒、白酒、啤酒，不可能每喝一瓶就高呼服务员来开瓶，建议不如每一桌都准备一个开瓶器吧！