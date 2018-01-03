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大牌独宠导演最爱 “高级脸”小姐姐都是人生赢家

2018年01月03日 08:27 新浪时尚
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闲聊

　　最近看过《芳华》的小伙伴们应该都对片中的几位主演小姐姐印象深刻。很多人都说冯小刚导演的选角十分感人，完全没有千篇一律的整容脸。除了长相清纯天然的何小萍（苗苗饰演）、文工团团花林丁丁（杨采钰饰演）之外，钟楚曦饰演的萧穗子也以清新无害的形象俘获了大批观众的心。

钟楚曦饰演萧穗子钟楚曦饰演萧穗子

　　片中啃西红柿的镜头被标榜为10大最美画面之一。

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　　她本人个性的长相和超强的可塑性也十分圈粉。

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　　活动照美美的，各种大片也表现力不俗，成功晋级为新一代“高级脸”小姐姐。

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　　那么现在问题是：到底什么是“高级脸”？

　　笼统的说，“高级脸”并不一定拥有完美的五官和精致的长相，但却能靠拔群的气质和表现力大气的气场取胜。不仅能博得男士青睐，同样也能成为女性们喜爱的女神标榜。

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　　要符合这些条件，其实也并不容易。外貌靠天生，但气质可是后天的功夫。

　　先来说说钟楚曦。

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　　她的五官就属于有些立体但又不过分的类型。虽然算不上完美惊艳，但可塑性很强，可清纯可性感，可优雅可叛逆。

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　　从3岁开始学习舞蹈的她身材挺拔又匀称，《芳华》里隔着屏幕也能看出满满的舞蹈功底和优质的肌肉线条。

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　　身材也的确是好得不要不要的……

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　　对画画儿的喜爱也让她拥有一种独特的艺术气质。

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　　驾驭各种类型的服装和大片也得心应手，灵气十足。

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　　不仅拍到了冯小刚导演的戏，还被同样高级的舒淇小姐姐称赞夸奖。

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　　时尚大牌们也十分青睐钟楚曦的美，LV不仅邀请她出席品牌活动，还找她拍摄了新的广告视频。

看秀看秀
拍摄新品广告视频拍摄新品广告视频
驾驭美妆气场十足驾驭美妆气场十足

　　目测今后钟楚曦的时尚之路还会越来越宽~大牌的邀约应该已经纷纷在路上了吧~

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　　说起“高级脸”还有一位不得不提的女星，就是倪妮啊！

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　　说她长得美，可能很多小伙伴并不是完全赞成。但倪妮也是有那么一股子时尚高级感的。

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　　从最早出演《金陵十三钗》的性感妩媚，到后来走起小清新路线，各种类型驾驭起来都不吃藕，还透着一种让人欲罢不能的气场。

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　　跟钟楚曦类似的是，倪妮同样是饰演大牌导演的戏脱颖而出，除了被导演看好之外，同样也是时尚大牌的宠儿。

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　　美妆大牌也十分青睐倪妮的“高级脸”。

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　　品牌活动没少去，各种时尚风格都能演绎出自己的感觉。

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　　Dior就经常邀请倪妮看秀，演绎起优雅范儿的倪妮也是别有韵味。

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　　倪妮的脸同样不是网红锥子脸。而是稍稍有些下颚，又不会过于尖锐。没有欧式大双眼皮，但眼神有种慵懒妩媚，微厚的嘴唇也是时尚脸标配。

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　　170cm的身高和挺拔匀称的身材得益于多年的运动。在校期间的她还是国家二级游泳运员~

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　　看来从小习练一种运动果然是养成大长腿和好气质的不二法则。

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　　除了演员之外，好身材云集的模特界更是专出“高级脸”的行业。

　　首先，当仁不让的前辈级人物杜娟姐姐绝对算得上是“高级脸”中的战斗脸了~

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　　高冷的眼神是杜鹃“高级感”的来源之一，保持严肃的时候看起来的确有种冷艳的美感。

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　　除此之外，略显圆润的脸庞和微厚的嘴唇同样完美规避了网红脸嫌疑，成功跻身“高级脸”行列。

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　　除了走秀之外，杜鹃同样涉足影视界，参演了一些电影作品。虽然多为文艺片，角色多为高冷话少的“女神”。也难免有些“花瓶”嫌疑，但高冷本身被她演绎出一种高级的气场，即便是花瓶，也可以说表现不俗。

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　　在《中国合伙人》和《纽约纽约》里，杜鹃演绎的角色基本都很少笑，高高在上，让人无法拥有又欲罢不能的感觉实在是高级到骨子里……

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　　最后再说一位高级的小姐姐。就是表姐刘雯喽~

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　　跟其他几位相比，刘雯的五官长相与传统的双眼皮审美相差最远。单眼皮的她不仅没有一丝网红感，肤色也更偏向健康色系。

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　　超模的好身材自不必多说，刘雯本身还带有一种特有的英气和大气。

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　　不仅怎么拍怎么美，演绎起不同风格的造型来也都是得心应手，完全没有违和感。

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　　虽说暂时还没有电影作品，但表姐可是早就妥妥的被各大品牌当成香饽饽了。

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　　奢侈品、美妆品牌都对刘雯情有独钟，各种广告接到手软，粉丝们也格外买账。

　　除了做好超模的本职工作之外，表姐也参加了各类综艺节目，表现同样可圈可点。

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　　节目里表现自然又清新，还谈了一场“综艺跨国恋”~观众缘也是蛮好的~

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　　看了这么多高级的小姐姐，是不是觉得很美很治愈？想要get一点儿高级感不妨关注这几位小姐姐的日常，多多取经吧~

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标签: 小姐姐高级脸钟楚曦人生赢家

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