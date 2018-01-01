皮衣应该这么穿 保证你和别人不一样

导语：冬日里对抗寒冷的方式莫过于把自己里三层外三层地包裹起来，但是这样的叠穿操作一个不小心就会让自己看起来像只“熊”，不仅行动不便，体态臃肿，而且毫无美感可言。所以，要想温度与时尚兼得，你就得让自己看起来有层次感！层次感！层次感！重要的事情说三遍。（转自：ELLE）

叠穿作为冬日里最in的穿搭，能够适应不同的温度环境。可大多数时候你对叠搭中内搭的认知只停留在近似“秋衣”的针织衫上，一听上去就是外套的皮衣万万不在你的考虑范围内。错！触感舒适柔软的皮衣可谓是能屈能伸，既能外穿又能内搭，在室内脱掉大衣保留一件小皮衣，造型完整，时髦依旧！

1 皮衣叠搭大衣

一件不够那就两件！叠穿就是把能套的外套都穿在身上，最能考验一个人穿衣功力的表现了，跟ICON们学学怎样穿才好看吧！

皮衣这么穿，保证你和别人不一样

迪丽热巴头戴黑色棒球帽，黑色太阳镜+口罩遮面，身穿驼色毛呢修身大衣叠穿红色翻领皮夹克，这身穿搭的亮点无疑就是红色皮衣的大翻领啦。

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宋茜头戴黑色鸭舌帽，酷值爆表的墨镜，一身皮衣加皮裤将黑色进行到底，外披藏蓝色长款外套，走路带风，气场全开！

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外套+皮衣+卫衣三个层次的叠搭，实在是高级玩家的时髦穿法~

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牛仔加皮衣也是常有的搭配，可以在内搭与外穿之间切换自如。

2 皮衣+衬衫+内搭

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衬衫的穿法多种多样，将衬衫穿插在内搭与皮衣外套之间做“夹心层”，平衡薄厚给视觉减负，减轻臃肿感，带给人不一样的惊喜。

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吴莫愁自出道以来穿搭一直偏向“叛逆”，但她近日以齐刘海示人的造型略显呆萌。只见她皮衣皮裤加身个性依旧，黑色皮衣与内搭之间加多了件衬衫，将一侧下摆束进裤子里，层次感十足，叠穿效果满分！

皮衣这么穿，保证你和别人不一样

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皮质衬衫+高腰长裙+长款皮质外套+短靴，“长加长”的搭配凸显出线条感，高腰的长裙将腰线拉高，优化身体比例。皮衬衫不系扣，若隐若现的内搭黑色毛衣，让整体造型少了生硬多了层次感。

3 皮衣+卫衣的叠穿

皮衣这么穿，保证你和别人不一样

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卫衣的兼容性大到无法想象，仔细一想，就好像没有卫衣HOLD不住的单品吧？姑娘们有没有发现，卫衣修身的版型能在里面藏好多件衣服，保暖又时髦。

一提到皮衣，脑子里浮现出的就是又酷又帅气，狂拽炫酷吊炸天的黑色机车皮夹克！因其硬朗的轮廓，光亮的皮质，利落的版型，意外地在男女生审美上达成了共识。

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杜鹃

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张天爱

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刘雯

4 西装叠穿皮衣

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西装+皮衣是少数适合“外短内长”的搭配之一，如果皮衣肩部和西装外套一样挺括，套在西装外则潇洒挺拔，如果皮衣宽松廓形，平常不知道怎么穿的西服马甲这时候便可以穿在里面发挥点缀作用。

5 皮衣+高领衫

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皮衣发挥本来的外套功能时间到，针织衫做内搭虽然是老套路，但今年高领针织格外火爆。

唐艺昕身穿Michael Kors黑色皮衣，搭配高领针织衫与黑色破洞仔裤，脚穿MichaelKors黑色铆钉切尔西短靴。她虽然穿了一身黑，但由于头上那顶毛茸茸的“雷锋帽”显得格外甜美可爱。

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何穗身穿淡蓝色高领毛衣，外搭黑色皮衣帅气有型，衬托白皙的皮肤，温柔与干练相互交融，肩背Fendi字母手袋，下穿破洞紧身牛仔裤，配上皱褶短靴复古点睛。

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Armina Mevlani黑色复古三角形猫眼太阳镜遮面，身穿黑色修身收腰皮夹克，内搭黑色立领T恤，手拎黑色皮包，下穿红色格子拖地开叉半身裙，脚穿黑色防水台高跟靴，浑身散发出势不可挡的性感与魅力，将刚与柔二者把握得极好！

知道了流行趋势，还有两个小Tips可以和大家分享~：

1长短搭配，层次分明

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跟右图短款叠加相比，显然左图中“内短外长”更明确的搭配看起来更加有层次感

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外套+外套的搭配，无论皮衣做哪一层，都是内外长度落差较大的看起来层次感更加丰富。

2 利用色差，色彩提亮

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Coach Holiday系列

若是觉得相同的颜色不够出众，那就加点色彩，除了长短落差，还可以利用色差来吸引他人的目光。

皮衣虽小，造型潜力却着实很大，能屈能伸，“内外兼修”，可千万别再让它成为你衣橱里只有过渡季节穿个一次半次的闲置啦！