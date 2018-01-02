瘦下来的吴昕简直就是时髦精本人

导语：相信在很多人脑海里，吴昕还是那个走搞笑路子的《快乐大本营》女主持人，可是这两年来每次吴昕的现身，都让人不禁感慨，如今瘦下来的她简直就是时髦精本人了！（来源：海报时尚网）

吴昕走起性感风

吴昕身穿银色长裙大秀好身材

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近日网上曝光一组吴昕参加某活动的照片，照片中吴昕身穿银色长裙大秀好身材，皮肤白皙实力闪耀舞台，妥妥的女神一枚啦。

吴昕私照

吴昕唯美私照

不过猝不及防看到这样的吴昕，海豹君还是楞了一下：诶，她怎么能把性感美艳玩的这么6？在海豹君印象里的她，明明还是那个圆圆的、一直被杜海涛叫小粗腿的可爱又爱笑的小女生啊，猝不及防这么性感是怎么肥四！

不少网友在网上就开始酸Wuli昕昕小姐姐这些照片都是ps出来的，真人根本就没有那么瘦。然而真是让那些黑子失望了，最近成功瘦下来的昕昕真的轻轻松松美出新高度！

礼服包裹着修长又凹凸有致的身材

不只是这一个活动，前不久吴昕去参加一个颁奖典礼时也是实力美哭一众网友。当天吴昕以一袭修身长礼服搭配法式long bob现身，礼服包裹着修长又凹凸有致的身材，放开我我要去舔屏！

吴昕《我的新衣》走秀

当然，撇开被夸腻了的发型和妆容，海豹君还捕捉到了一个亮点，吴昕小姐姐是真的真的真的瘦下来了诶！ （强调三遍） 无论是从正面还是侧面看，不仅是身材前凸后翘的曲线超诱人，这迷人的锁骨和肩颈曲线可也是让人眼红到不行啊~

吴昕大片

吴昕小姐姐现在可以算是一个真·人生赢家了，当然海豹君说这个不只是因为瘦下来的她变身时髦精，还有她的感情生活喔。众所周知吴昕一直没有什么感情传闻出现，即使本人有表示过期待好的恋情快快到来，但一直没有什么好消息传出来~

《我们相爱吧》截图

《我们相爱吧》片段

直到今年一档《我们相爱吧》综艺，让潘玮柏和吴小昕相遇后，CP粉的粉红之魂都在熊熊燃烧！千万别说海豹君太傻太年轻，海豹君也知道这种节目中有一定程度的表演成分，但是基本上综艺下线后大家就桥归桥路归路了对不对？

吴昕潘玮柏同框

但是吴昕和潘玮柏基本上就是同框根本停不下来的节奏啊！这两天的活动中，吴昕就身穿性感吊带裙和潘玮柏亮相某活动红毯，“无尾熊CP”完美合体，甜蜜感满满。之前也是各种同框停不下来的节奏，粉红泡泡漫天都是，海豹君整只豹吃狗粮都吃饱了！

吴昕潘玮柏节目互动

那么小仙女们有没有发现瘦下来的昕昕不仅时尚资源多了起来，桃花也是一朵接一朵的开了起来，果然应了那句话：瘦下来之后大家的人生都开挂了！今天就跟海豹君一起来Get这些秘籍，我们也要在2018年到来之前，瘦掉肉肉，开启事业爱情双丰收的人生赢家路哦~

吴昕 私照

首先跟着本豹的推理脉络来分析喔，有没有觉得自从吴昕的锁骨以及面部曲线变得完美了之后，整个人视觉上感觉一下子瘦了下来！小脸和锁骨线条对整体的体态都很重要，快来学学如何把这个我们平常都会忽略的这个部位塑形吧~

Step1：用力搓揉下颚

Step1：用力搓揉下颚

抬起下巴，让头部向后仰，用拇指跟食指夹住下巴，一点一点地进行搓揉。

Step2：从嘴角的两旁向外侧按揉

Step2：从嘴角的两旁向外侧按揉

把食指、中指、到无名指的第二个关节放在嘴角，保持这样的手型，从嘴角两旁开始进行按揉，直到耳朵下方为止。

Step3：从脸颊上方向外侧进行按摩

Step3：从脸颊上方向外侧进行按摩

跟Step2的手型一样，把3根手指放在鼻翼到脸颊的部位，然后慢慢地进行按揉，同样是按揉到耳朵下方为止。

Step4：沿着太阳穴到眼睛部位进行描摹

Step4：沿着太阳穴到眼睛部位进行描摹

食指、中指放在太阳穴上，沿着眉骨，环绕眼睛周围进行描摹。用手指在眼部周围按摩一圈。

Step5：从额头中央开始，向外侧按摩

Step5：从额头中央开始，向外侧按摩

跟Step2一样，用3根手指放在额头中央。用这样的手型，从额头中央开始按摩，直到太阳穴为止。

Step6：从太阳穴开始一直按摩到颈部

Step6：从太阳穴开始一直按摩到颈部

用手指指腹，从太阳穴开始按摩，通过耳下方，一直按摩到脖子两侧。

Step7：用食指的第二个关节往上按揉下颚

Step7：用食指的第二个关节往上按揉下颚

从下巴前端开始到两旁，用食指的第二节关节和拇指来一点一点地往上推按下颚部位。

Step8：分3处推揉耳下腺到脖子下方的部位

Step8：分3处推揉耳下腺到脖子下方的部位

从左边耳下腺开始到脖子侧面连接肩部的位置，分3处进行推揉让身体废物流动起来。右边动作不变，重复进行推揉。

Step9：用手指按摩锁骨凹槽，在按摩的同时进行3次呼吸

Step9：用手指按摩锁骨凹槽，在按摩的同时进行3次呼吸

3根手指放在锁骨的凹槽处，往外轻轻地拉锁骨，在做动作的同时，有意识地进行3次呼吸。

Step10：从肩颈的中心部位开始向外侧按摩，直到腋下一侧为止

Step10：从肩颈的中心部位开始向外侧按摩，直到腋下一侧为止

手指嵌在左侧肋骨的凹槽处开始进行按摩，一直揉按到手臂和腋下连接的位置。换一侧后动作不变，重复做一次该动作。

当然这个按摩肯定是要按摩一段时间才能见效的，如果你很急，今晚就要去撩男神，海豹君也男友力十足的给你带了一发速效小脸法！

锁骨化妆技巧1

首先你需要将锁骨凹出来，这样才能找准阴影部位，将阴影涂在锁骨上下来修饰锁骨。

锁骨化妆技巧2

然后就准备画你的36D吧，想要多大 Cup就沿胸型画上阴影，不过要综合一下你的基础，千万不要贪杯哟~

锁骨化妆技巧3

在胸和正上方以及四周打上高光，不要跟阴影太过混为一体，不然出来的效果会脏脏的哦~

锁骨化妆技巧4

用刷子均匀扫开阴影和高光，和平时化妆一样不要忘了用散粉定妆。完美锁骨+身材就这么妆出来啦！