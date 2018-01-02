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瘦下来的吴昕简直就是时髦精本人

2018年01月02日 07:41 新浪时尚
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　　导语：相信在很多人脑海里，吴昕还是那个走搞笑路子的《快乐大本营》女主持人，可是这两年来每次吴昕的现身，都让人不禁感慨，如今瘦下来的她简直就是时髦精本人了！（来源：海报时尚网）

吴昕走起性感风吴昕走起性感风
吴昕身穿银色长裙大秀好身材吴昕身穿银色长裙大秀好身材
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　　近日网上曝光一组吴昕参加某活动的照片，照片中吴昕身穿银色长裙大秀好身材，皮肤白皙实力闪耀舞台，妥妥的女神一枚啦。

吴昕私照吴昕私照
吴昕唯美私照吴昕唯美私照

　　不过猝不及防看到这样的吴昕，海豹君还是楞了一下：诶，她怎么能把性感美艳玩的这么6？在海豹君印象里的她，明明还是那个圆圆的、一直被杜海涛叫小粗腿的可爱又爱笑的小女生啊，猝不及防这么性感是怎么肥四！

　　不少网友在网上就开始酸Wuli昕昕小姐姐这些照片都是ps出来的，真人根本就没有那么瘦。然而真是让那些黑子失望了，最近成功瘦下来的昕昕真的轻轻松松美出新高度！

礼服包裹着修长又凹凸有致的身材礼服包裹着修长又凹凸有致的身材

　　不只是这一个活动，前不久吴昕去参加一个颁奖典礼时也是实力美哭一众网友。当天吴昕以一袭修身长礼服搭配法式long bob现身，礼服包裹着修长又凹凸有致的身材，放开我我要去舔屏！

吴昕《我的新衣》走秀吴昕《我的新衣》走秀

　　当然，撇开被夸腻了的发型和妆容，海豹君还捕捉到了一个亮点，吴昕小姐姐是真的真的真的瘦下来了诶！ （强调三遍） 无论是从正面还是侧面看，不仅是身材前凸后翘的曲线超诱人，这迷人的锁骨和肩颈曲线可也是让人眼红到不行啊~

吴昕大片吴昕大片

　　吴昕小姐姐现在可以算是一个真·人生赢家了，当然海豹君说这个不只是因为瘦下来的她变身时髦精，还有她的感情生活喔。众所周知吴昕一直没有什么感情传闻出现，即使本人有表示过期待好的恋情快快到来，但一直没有什么好消息传出来~

《我们相爱吧》截图《我们相爱吧》截图
《我们相爱吧》片段《我们相爱吧》片段

　　直到今年一档《我们相爱吧》综艺，让潘玮柏和吴小昕相遇后，CP粉的粉红之魂都在熊熊燃烧！千万别说海豹君太傻太年轻，海豹君也知道这种节目中有一定程度的表演成分，但是基本上综艺下线后大家就桥归桥路归路了对不对？

吴昕潘玮柏同框吴昕潘玮柏同框

　　但是吴昕和潘玮柏基本上就是同框根本停不下来的节奏啊！这两天的活动中，吴昕就身穿性感吊带裙和潘玮柏亮相某活动红毯，“无尾熊CP”完美合体，甜蜜感满满。之前也是各种同框停不下来的节奏，粉红泡泡漫天都是，海豹君整只豹吃狗粮都吃饱了！

吴昕潘玮柏节目互动吴昕潘玮柏节目互动

　　那么小仙女们有没有发现瘦下来的昕昕不仅时尚资源多了起来，桃花也是一朵接一朵的开了起来，果然应了那句话：瘦下来之后大家的人生都开挂了！今天就跟海豹君一起来Get这些秘籍，我们也要在2018年到来之前，瘦掉肉肉，开启事业爱情双丰收的人生赢家路哦~

吴昕 私照吴昕 私照

　　首先跟着本豹的推理脉络来分析喔，有没有觉得自从吴昕的锁骨以及面部曲线变得完美了之后，整个人视觉上感觉一下子瘦了下来！小脸和锁骨线条对整体的体态都很重要，快来学学如何把这个我们平常都会忽略的这个部位塑形吧~

Step1：用力搓揉下颚Step1：用力搓揉下颚

　　Step1：用力搓揉下颚

　　抬起下巴，让头部向后仰，用拇指跟食指夹住下巴，一点一点地进行搓揉。

Step2：从嘴角的两旁向外侧按揉Step2：从嘴角的两旁向外侧按揉

　　Step2：从嘴角的两旁向外侧按揉

　　把食指、中指、到无名指的第二个关节放在嘴角，保持这样的手型，从嘴角两旁开始进行按揉，直到耳朵下方为止。

Step3：从脸颊上方向外侧进行按摩Step3：从脸颊上方向外侧进行按摩

　　Step3：从脸颊上方向外侧进行按摩

　　跟Step2的手型一样，把3根手指放在鼻翼到脸颊的部位，然后慢慢地进行按揉，同样是按揉到耳朵下方为止。

Step4：沿着太阳穴到眼睛部位进行描摹Step4：沿着太阳穴到眼睛部位进行描摹

　　Step4：沿着太阳穴到眼睛部位进行描摹

　　食指、中指放在太阳穴上，沿着眉骨，环绕眼睛周围进行描摹。用手指在眼部周围按摩一圈。

Step5：从额头中央开始，向外侧按摩Step5：从额头中央开始，向外侧按摩

　　Step5：从额头中央开始，向外侧按摩

　　跟Step2一样，用3根手指放在额头中央。用这样的手型，从额头中央开始按摩，直到太阳穴为止。

Step6：从太阳穴开始一直按摩到颈部Step6：从太阳穴开始一直按摩到颈部

　　Step6：从太阳穴开始一直按摩到颈部

　　用手指指腹，从太阳穴开始按摩，通过耳下方，一直按摩到脖子两侧。

Step7：用食指的第二个关节往上按揉下颚Step7：用食指的第二个关节往上按揉下颚

　　Step7：用食指的第二个关节往上按揉下颚

　　从下巴前端开始到两旁，用食指的第二节关节和拇指来一点一点地往上推按下颚部位。

Step8：分3处推揉耳下腺到脖子下方的部位Step8：分3处推揉耳下腺到脖子下方的部位

　　Step8：分3处推揉耳下腺到脖子下方的部位

　　从左边耳下腺开始到脖子侧面连接肩部的位置，分3处进行推揉让身体废物流动起来。右边动作不变，重复进行推揉。

Step9：用手指按摩锁骨凹槽，在按摩的同时进行3次呼吸Step9：用手指按摩锁骨凹槽，在按摩的同时进行3次呼吸

　　Step9：用手指按摩锁骨凹槽，在按摩的同时进行3次呼吸

　　3根手指放在锁骨的凹槽处，往外轻轻地拉锁骨，在做动作的同时，有意识地进行3次呼吸。

Step10：从肩颈的中心部位开始向外侧按摩，直到腋下一侧为止Step10：从肩颈的中心部位开始向外侧按摩，直到腋下一侧为止

　　Step10：从肩颈的中心部位开始向外侧按摩，直到腋下一侧为止

　　手指嵌在左侧肋骨的凹槽处开始进行按摩，一直揉按到手臂和腋下连接的位置。换一侧后动作不变，重复做一次该动作。

　　当然这个按摩肯定是要按摩一段时间才能见效的，如果你很急，今晚就要去撩男神，海豹君也男友力十足的给你带了一发速效小脸法！

锁骨化妆技巧1锁骨化妆技巧1

　　首先你需要将锁骨凹出来，这样才能找准阴影部位，将阴影涂在锁骨上下来修饰锁骨。

锁骨化妆技巧2锁骨化妆技巧2

　　然后就准备画你的36D吧，想要多大 Cup就沿胸型画上阴影，不过要综合一下你的基础，千万不要贪杯哟~

锁骨化妆技巧3锁骨化妆技巧3

　　在胸和正上方以及四周打上高光，不要跟阴影太过混为一体，不然出来的效果会脏脏的哦~

锁骨化妆技巧4锁骨化妆技巧4

　　用刷子均匀扫开阴影和高光，和平时化妆一样不要忘了用散粉定妆。完美锁骨+身材就这么妆出来啦！

标签: 吴昕时髦瘦了

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