极简风香氛撩人的不止味道本身

导读：临近年底元旦春节，节日过不完。为了配合气氛帮助直男选购礼物，各种限量彩妆接踵而至。不同于彩妆，香水总给人“换汤不换药”的感觉，包装总在变但是味道却没什么不同。SO做精致的女孩，过节不收大牌，这些极简风的小众香才是我的爱。（来源：爱丽时尚网）

并没有进驻亚洲的Byredo，却以属于它的低调姿态攻占时尚圈、席卷欧美香氛市场。这个创立于2006年的香氛，拥有简单鲜明的味道及性格。与其说Byredo特立独行不如说它的创始人Ben Gorham是个个性鲜明的人。Byredo的忠实支持者们，某种程度上说都是在为Ben Gorham摇旗呐喊。

Ben Gorham 十一年来奉承的宗旨就是“要让Byredo的香味一直与众不同。”刻意强调香气的独特性，这使得Byredo 能够吸引来一批忠实粉丝。

Byredo除了对香气的要求高以外，对包装设计也是力求推陈出新。精益求精将细节进行到底，坚持藏匿于拥有磁铁的圆顶黑瓶盖。独特的设计思路也让众多品牌纷纷效仿。

Le Labo

来自纽约的Le Labo，没有华丽的包装，也没有天花乱坠的广告宣传。用最低调的方式成就了香氛界的翘楚。

简单的瓶身，贴上利落的标签，装置在印有黑色logo字样的纸盒中。所有的商品及店内陈设都以工业风为主。

所有的原料都来自香水之都格拉斯，除了有身体护理和香水系列外，家居使用的喷雾和蜡烛也是品类齐全。

100 BON

出身自Hermès香水部门的Christophe Bombana与Nicolas Brassier，存在这一颗热爱香水的心。不喜欢华丽的包装、名人的代言、市场的效应来“曲解”香水的意义，就此他们创办了评价香水品牌100 BON。以“大自然的气息”为主打，让大家回归最纯净的香氛体验。

100 BON舍去华丽的包装，以可回收的环保材料打造纸盒、瓶身、瓶盖等，香水也可以重新补充。香水原料讲究天然，皆选用有机小麦发酵酒精，完全不含人工香精，让敏感肌以及孕妇都可使用。

看了这三款小众香，是不是要摒弃大牌了呢？今年过年不收大牌~