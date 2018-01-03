跨年许了什么愿 不如先让灯笼马尾帮你讨个跨年好彩头

导读：转眼2018了，在具有重要开年意义的仪式上，咱们怎么也得让自己打扮得美美的，再配上一个有好寓意的发型就更棒啦。（来源：瑞丽网）

女星们钟爱灯笼马尾

这不，充满创意的灯笼马尾就寓意着“节节高升”，不少女星都对它情有独钟呢。

宋祖儿

人气小花宋祖儿就酷爱灯笼马尾，几根皮筋就能帮她搞定一个扮靓的发型，并且充满活力，青春力MAX。

陈妍希

想要在灯笼马尾的基础上修饰脸型的话，还可以像陈妍希一样留出两抹自然系的八字刘海，增添一抹动人女人味。

阚清子

即使是中短发女生也不要担心驾驭不了这款发型，稍微上梳，就是一款活力满满的超高灯笼马尾，配上枫叶妆，更显甜美动人。

文咏珊

除了中高马尾外，低马尾也可以把灯笼马尾彰显出别样风情，如同文咏珊一样，妩媚风情，女人味满分。

李娅莎

除了全马尾外，想要给灯笼马尾多一点新造型的话，还可以像李娅莎扎一样扎一半的灯笼马尾，具有别样风味。

Lily Collins

头发比较少的仙女，Lily Collins就是你们的最佳榜样，简单的扎发，同样能够把灯笼马尾扎得俏皮活泼哦。

徐若瑄

还可以像徐若瑄一样选择非黑色的头绳，在细节中为灯笼马尾增添趣味。

张雪迎

想要减龄的仙女们，其实灯笼马尾也可以梳成双马尾的形式哦。张雪迎的甜美范儿双马尾就是一个极好的例子。

学会扎灯笼马尾

看了这么多活泼俏皮的灯笼马尾，大家是不是心痒痒了呢？其实只需要简单几步，你也可以Get同款马尾，一起元气满满迎接跨年吧！

灯笼马尾step 1

Step1：将所有头发梳理到后面后，在脑后低位扎起一个马尾辫。可以用玉米夹将马尾辫的部分夹出小波纹，让之后的编发显得更蓬松。将头发分成均匀的三份，开始三股辫的编织。

灯笼马尾step2

Step2：完成两股编织后，用黑色或者透明的小皮筋固定住。

灯笼马尾step3

Step3：紧接着，继续将余下的头发进行三股辫的编织。

灯笼马尾step4

Step4：同样地，在编织了两股后，用黑色或者透明的小皮筋固定住。

灯笼马尾step5

Step5：根据头发的长度，你可以调整编织的股数。在编织完成之后，将每一股头发进行轻微地拉扯，让整体造型看起来更加活泼。

灯笼马尾step6

Step6：固定后，还可以喷上一些定型喷雾，这样，一个俏皮的好彩头发型就完成啦。