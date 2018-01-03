快跟林允get卧蚕眼妆 让眼睛放大三倍还不止

导读：林允近日出席活动，高挑眉加精致的卧蚕眼妆，一改往日甜美的形象，变得攻气十足。小仙女们应该都知道卧蚕有“放大眼睛”的神奇功效。熟练get卧蚕妆，可以让你在甜美和性感之间自由转换。（来源：瑞丽网）

林允近日出席活动，高挑眉加精致的卧蚕眼妆，一改往日甜美的形象，变得攻气十足。小仙女们应该都知道卧蚕有“放大眼睛”的神奇功效。其实卧蚕是通过增大眼部的相对视觉面积来达到“大眼睛”的效果的。熟练get卧蚕妆，可以让你在甜美和性感之间自由转换。像林允这样的本身卧蚕不太明显的，可以选择用棕色眼影从眼尾轻轻向眼头晕染，加深卧蚕的阴影感，让眼睛看起来明亮又有神。

最近因电影《芳华》被大家熟知的杨采钰也po出一组卧蚕眼妆加红唇的照片。不同于林允个性英气的眼妆，杨采钰的卧蚕妆更显温婉妩媚。宝宝们画的时候先用浅色的卧蚕笔从眼头往眼中晕染，再用深色眼影在下眼脸处加深卧蚕轮廓就好了。可以选择将眼尾部分的下睫毛刷的根根分明，这样能让你的眼睛看起来圆润，少女感十足。get如此干净的卧蚕眼妆，可以让你在妩媚性感的同时还保有了特有的清纯。

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当蔡依林遇上卧蚕眼妆，又产生了不一样的化学效果。阴影式卧蚕让性感妩媚的蔡依林，电眼中多了几分温柔。这样的阴影卧蚕可以加强双眼的明暗对比，让眼睛瞬间变大变亮。这款眼妆画眼线时最好从眼中开始画，根据自己想要的的妆容效果适当的延伸眼尾的眼线。不要过于加重眼头的部分，不然可能会显得有点凶凶的，清纯感一下就丧失掉了。

韩雪的妆容跟之前的几位有所不同的是，她的眼线并没有在眼尾处拉长，而是选择用眼影来加重轮廓。如果觉得眼线液太过锐利的小仙女，可以选择像韩雪一样用棕色眼影替代。先在眼尾处画上棕色的眼影，沿着内眼睑刷开，再用米色眼影或眼影笔晕开边界，就可以打造出这种自然慵懒的感觉了。但小仙女们要注意颜色的选择喔，不要选择太深太饱和。刷的范围大概是0.5公分左右，千万不要刷的范围太宽，让妆容显得脏就不好了。

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山羊毛的刷头，采用独特倾角设计，特别贴合眼部轮廓，可以轻松照顾到眼尾细小部位。刷毛紧密，抓粉力好，易上色，可以在局部上深色晕染，也可轻松勾勒眼尾轮廓，轻松打造专业级眼影妆效。

像刘芸这样本身卧蚕比较大的，可以选择不过于加重阴影效果，以免卧蚕显的过于臃肿。想要可爱一点的小仙女可以选择用偏粉色系一点的眼影在眼尾沿着内眼睑晕染一点点就好了。这样眼睛会看起来更加圆润可爱，瞬间减龄有木有。

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也可以学娜扎这样用香槟色提亮下眼睑卧蚕部分，加强高光效果，让人看起来更加温柔可人。画的时候要注意控制好高光的范围，画在下眼皮1mm范围内就差不多了。像娜扎的眼妆就是先着重提亮眼头部分，逐渐晕染到眼中二分之一处，再用浅色哑光眼影涂在高光下，增加阴影面积。这样卧蚕看起来自然不臃肿，温柔力直线上升。

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娜比小公主也很喜欢可爱的卧蚕妆。宝宝们可以像娜比一样将下睫毛刷的根根分明，以此来增加少女感。用睫毛膏时，先用纸巾把刷头轻檫一下，让膏体晕开，不然很容易画出苍蝇腿。涂下睫毛的时候，从眼中往眼尾画，一根根放射性的往外刷。注意要选择纤细防晕染的睫毛膏，让妆容更精致持久。

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可爱的颖宝，也通过调整卧蚕来提升自己的高级感。金棕色的眼影有弧度的接近眼尾，然后贴着下眼睑轻轻扫过。搭配上有型的野生眉，慵懒中又带着妩媚。宝宝们在画眼妆的时候，也要注意眼眉搭配，如果想要比较硬朗一点的可以选择像颖宝一样的野生眉，想要温柔一点的可以选择平滑的新月眉。

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