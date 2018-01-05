张榕容颜值高上热搜打造混血感妆容一点也不难

导读：按照惯例，每部电影总是要有那么一两个全网流传的镜头，对于《妖猫传》来说，火的就是张榕容扮演的杨贵妃啦。虽然本身是中法混血，但是张榕容凭借极高的颜值依然毫无违和感地hold住了杨贵妃的角色，而且真的越看越美，其实同款混血感妆容我们也可以借鉴到日常生活中来哦。（来源：瑞丽网）

和大多数混血儿相比，张榕容并没有强烈的妖艳性感的风格，反而是有更多的柔美邻家感。清透白亮的底妆，棕色系的眼眉妆，自然立体的面部阴影感，还有像打了玻尿酸一样的水润唇妆就是张榕容妆容的最大特点。所以想要打造混血感，并不用一味依赖高挑眉和大红唇哦。

首先来看底妆部分。因为混血感的一大特点就是面部结构看上去很立体，所以在选粉底颜色的时候一定不可以盲目追求最白色。在大面积涂抹时其实可以选择稍微深一点的粉底，之后再在额头中央、眼下、嘴角周围用浅一色号的水润遮瑕液进行提亮，就可以打造出像张榕容这样额头都在发光的感觉啦！

玫珂菲全新清晰无痕遮瑕笔

打造全新清晰无痕底妆的点睛之笔

修容、高光，还有腮红的运用也是在打造混血感妆容时绝对不能缺少的元素。除了大家都知道的修容要扫在颧骨下方之外，想要让修容看起来更加天然，就一定要和高光腮红配合好。高光应该打在颧骨上方，边缘和修容融合，腮红则应该轻扫在苹果肌和修容边缘的位置，让阴影感和好气色融为一体。

贝玲妃热带风情轻纱蜜粉

自然修饰脸型、打造轻仿晒妆容。

有很多女生在画修容的时候经常会忘记下颌线。其实用阴影轻扫下颌线不仅可以让面部阴影对比更强烈，而且还可以从视觉上隐藏多余脂肪，达到瘦脸的效果哦。不过要注意，在扫下颌线的时候一定不要面积太大，否则很容易让底妆看起来脏脏的。

跟面部修容同样重要的还有鼻影和高光。毕竟对于不敢在鼻子上做医美的妹子来说，想要拥有高挺的混血鼻梁，就一定少不了鼻部修容啦。想要让鼻子看起来瞬间高了2mm，一定不要忘记在山根处打上高光，同时鼻翼两侧的阴影也不能线条太直太重，这样即便鼻子上的肌肤出油，也不会让弄花鼻影。

三熹玉局部修容高光棒

涂抹于肌肤，隐隐的珠光使脸部更有光彩，更富有立体感。

其实观察很多混血妹子的眉眼妆就会发现，棕色的野生眉和卷翘的睫毛才是性感眼妆的标配。毛量浓密的眉毛是很多混血小仙女的共同点，而形状也是平直中带一些圆润，所以可以用眉胶来让眉毛看着更加浓密，同时一定要避免一字眉。而在眼妆方面，不管有没有眼影和眼线，都要提前夹好睫毛，多刷两层浓密型的睫毛膏哦。

娇兰小黑裙甜漾睫毛膏（黑色）

多效合一的睫毛膏打造定制般丰盈美睫

其实在画眼妆时其实有很多细节都可以让你的混血度大大提升。比如在画眼影时想要提升深邃感，就可以用眼影刷蘸取冷咖色，晕染在眉头下方，这样可以营造出欧美深眼窝的假象哦。

最后饱满轮廓感的双唇也是展现你“混血感”的好机会，而想要打造出这样的妆效就一定要把唇线笔派上用场。用唇线笔提前勾勒出双唇轮廓，同时在勾勒轮廓的过程中稍微向外画一些，之后再用水润感的唇膏覆盖唇线，这样就可以让双唇性感又饱满哦！

雅诗兰黛倾慕唇膏-丝绒系列

浓厚底色与哑光质感的双重惊艳，一支即满足