三种DIY方法教你轻松去除顽固黑头

导语：黑头是我们永远的痛！随着年龄以及环境的变换，黑头会只增不减！买了多少产品，去了多少美容院，还是拿黑头没有任何办法。但是你有没有想过DIY？（来源：YOKA时尚网）

谁不希望自己的鼻子干干净净的？千万别小看了这黑鼻头，鼻子是脸部器官最立体的，如果鼻子布满了黑头会异常明显，一会给个人气质大大减分。

拥有一个光滑白皙的鼻头不仅让个人气质整体提升，还会给人感觉你非常精致秀气。但是买了那么多的去黑头产品，还是拿黑头没办法。当你在绝望的时候，是时候考虑一下自己DIY了。

有些人说DIY一点效果都没有，耗时耗力还不显著。那你就大错特错了，自己调配的产品会更加放心，没有任何化学添加剂，所有材料都是纯天然高营养的健康材料。自己当自己的“主宰者”。

方法一：苹果醋配合泥浆面膜

做法：将泥状面膜和苹果醋以1：1的比例混合即可

泥状面膜的清洁力非常强，它可以把毛孔中残留的废物洗掉。苹果醋更是出了名的消炎抗菌。

所以将两款材料混合涂抹鼻子上直到面膜干掉，然后清水洗净就可以啦。

方法二：蜂蜜配合柠檬

做法：将柠檬切半，让后将一勺量的蜂蜜涂抹在柠檬表面上，再蘸取少许的糖，在鼻头上涂抹就可以啦。

蜂蜜可以有效控制鼻头上的油脂，还有消炎杀菌的作用，柠檬和糖的配合不仅能有效的去角质，柠檬还可以鼻头肌肤更加光滑，干净。

方法三：柠檬配合海盐

做法：一勺量海盐+一勺量柠檬汁+一勺量清水混合即可

柠檬汁有着出了名的消毒杀菌作用，海盐不仅可以磨砂去死皮也有着杀菌去垢的功效。洗脸后将混合过后的DIY在鼻头上以打圈形式按摩。这样不仅能去除毛孔的污垢和油脂，还能有效的杀菌清洁，还原鼻头光滑表层。