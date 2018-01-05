杨幂马思纯教你高颜值新年开运妆

导读：2018正式启动，最重要的事之一当然是想办法给自己打造一款独一无二的开运妆！开运妆并不一定都用红彤彤一片，给人带来好心情的粉色橘色其实都是开运妆的好选择哦。马思纯同款的桃粉系开运妆就非常适合软妹使用，整体妆效清透又明亮，看一眼就有好心情！（来源：瑞丽网）

马思纯的整体妆容更偏哑光，不管是底妆还是咬唇都是更偏向丝绒质感的，但是允儿版本的水光开运妆也很值得尝试哦。 同样是以粉色为主，允儿的底妆和唇妆都是满满的水润感，搭配淡淡一抹腮红看上去气色真的无敌好哦，而且也会让肌肤看上去更加透白光亮，不管是招好运还是招桃花都很好用。

兰芝双色立体润彩染唇膏

黄金比例结合水亮唇彩与保湿润唇膏，塑造自然渐变双色唇妆。

将粉色和橙色结合使用的关晓彤版开运妆也是很有心计！不再将粉色唇大面积运用在唇部，而是变成了带有自然红晕感的眼下腮红，减龄效果更优。同时唇妆换成了更安全的润泽系肉橙色，黄皮用起来也更加安心，而且也可以避免整体妆效太幼稚的问题。

娇兰亲亲丝绒唇膏

第一款哑光唇膏，保湿滋润显色度高丰盈饱满质感柔滑。

如果想要效果更加成熟稳重一点的开运妆也没问题！杨幂的这个妆面就是你的最佳选择。杨幂将眉尾稍微加长，唇膏换成了丝绒版本，可以营造带有一点攻感的英气妆效，但是带有眼尾上翘的眼线又可以保留温柔的眼妆，万事兼备是完全可能的哦。

贝玲妃弯弯眉粉

使用防麻瓜眉粉，打造丰盈、柔和、自然的眉毛。采用丝滑柔和配方，涂在毛发&皮肤上，非常服帖，稀疏的眉毛一下变得丰盈立体。由浅到深的色调模仿自然眉毛的渐变色彩，眉形盘容易上手。。。没有僵硬的线条！

经典的大红唇开运妆当然不能被忘记！baby用带有橙红调的红唇妆让整体妆效看起来元气感满满，橙红基调更是显白绝招，黄皮妹子一定不要忘记啦。同时两颊的淡粉色腮红又可以为妆容带来一些可爱的感觉，不至于让红唇看上去侵略感太强。

克丽丝汀迪奥烈艳蓝金唇膏999金属光

让女性随心选择各种色彩，淋漓尽致展现自我。

除了示范妆面，想要成功打造新年开运妆还是有一些细节要注意到的。首先就是底妆一定要清透！厚重的假面感怎么能是打开2018的正确方式，所以可以用保湿妆前乳和粉底一比一混合同时上脸，同时要遵循少量多次的原则，这样的底妆才能帖服又细腻。

玫珂菲双重防晒隔离妆前乳SPF30

防晒、隔离、提亮，一支解决。

接下来就是带来好气色啦。通常来说眼下腮红是带来元气又可以兼顾减龄的好方法，但是如果不喜欢眼下腮红太过甜腻的感觉，也可以用水润的浅色遮瑕进行眼下提亮，也可以让肌肤看上去明亮又有活力。

在画眼妆的时候一定要记得先用睫毛夹好好地提升一下眼睫毛的卷翘度。上翘的眼睫毛绝对是让双眼看上去电力有神的关键诀窍。卷翘浓密的睫毛有时候比眼线都更能提升眼妆魅力哦。

最后就是唇色的选择啦。如果拿不准是粉色好还是正红色适合自己，不如选取中间色使用橙红或者橙粉色吧！跟其他颜色同时出现的橙调可以发挥最大的提气色功效，同时也是各种肤色都可以放心使用的显白色，想要开运一定要常备一支哦！