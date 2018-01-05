李小璐照片指甲出“纰漏” 10款简约派美甲图案超省时

导读：最近频频上热搜的李小璐也是让不少吃瓜群众在2018年开年看热闹，深陷“夜宿”风波的李小璐再次因所晒照片引发争议，一只手的指甲油非常完整而另一只却没有，粉丝会的解释则是卸甲以后来不及做，不知道吃瓜群众们听到这个理由是否买账。 （来源：瑞丽网）

其实想做好看的美甲也没有那么难，今天就来给大家推荐10款简约的美甲图案，让你在美美的同时也可以省时省力。

方案1

要说最简单的莫过于一种颜色就可以搞定一套美甲，所以选择本身带有花色的指甲油就是最佳选择，这种白底+彩色亮片的会让双手看起来很干净，而且也很好的凸显亮片的颜色，不过要记得买那种大小不一的亮片会看起来更加有层次感。

方案2

纯色虽然单调但加上一点点装饰就会显得不同，就比如这种灰色调怎么看都是百搭，再配上几颗柳丁就从软妹子变得更加有个性了一些，而且还可以调整柳丁的位置，无名指加上一条黑线就变得酷酷的了。

方案3

简单一些的还有这种双色几何图形，只需要将两个撞色或者同色系的颜色以三角形交替就可以轻松完成，而且用胶条就可以区隔出来，在家都可以完成的简易美甲。

方案4

同样是两种颜色还可以尝试这种条纹的甜美风格，白色做底色选择一个带有珠光效果的粉色就作为竖条，虽然简单但比起单独的纯色就会看起来精致不少。

方案5

喜欢糖果风格的你，这个简约的糖果包装可不要错过，先用白色涂上一层底色，再用胶带贴在无名指上，要记得把胶带剪的有些不一样，不是一条条平行的胶带噢，稍稍有些角度会更有意思，然后再涂上红色就揭开胶带就大功告成了。

方案6

性感的样式也是两种颜色可以打造的，磨砂黑色作为底色是神秘的感觉，在无名指山点缀一个唇印或者是一颗桃心都是不错的选择，除了深色系的颜色明亮的红色，黄色也都是可以选择搭配的。

方案7

开年里红色最为温暖也是最喜气的一个颜色，将无名指底色涂成白色，然后用同款的珠光亮片红色花一颗桃心，看起来简约却很甜。

方案8

超级经典的黑白两色，怎么搭配都不会过时，这种条纹，几何图形的搭配虽然在绘制的时候费一些时间，但效果可是超级迷人的，繁简不一的图案让指间变得更加有趣。

方案9

三种颜色的搭配更是可以显出层次感，但不一定是颜色越多越好，而是要找到搭配的方式，像这款就是在食指和中指以三角形的方式搭配，看起来简约不单调。

方案10

最后一款可以说非常简单了，选择白色，橙色和黄色，先将橙色打底，再用胶条一层一层的涂色，把白色和黄色涂在指甲上，简单的三色效果就完成了。