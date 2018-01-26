关晓彤晒素颜被赞 我却发现了她好气色的秘密

导语：自从有了“鹿嫂”这一身份，关晓彤就变成了招黑体质，之前很多造型都被批太土像大妈，然而昨晚关晓彤发了组素颜照，凭借娇滴滴的好肌肤，成功打了场翻身战，获赞12万！

关晓彤晒素颜

周四晚，关晓彤在微博上发了一组素颜照，配文“雨后的阳光”。照片中关晓彤疑似身在别墅，湿发素颜，穿着居家毛衫，手握香槟有种慵懒的意味。照片一发立即引来网友们的围观，“关晓彤 素颜”瞬间上了热搜第一的位置。可以看出素颜出镜的关晓彤依然很美，也是满脸的胶原蛋白，想想之前被批像大妈，这次关晓彤靠素颜好肌肤成功扳回了一局。

关晓彤晒素颜

关晓彤晒素颜

关晓彤的头发还是微湿的样子，看上去像刚刚沐浴完，有种出水芙蓉的意味。仔细看关晓彤的肌肤上略有些小斑点，是完全没有打粉底的纯素颜，眼妆和眉毛也没有画。近看肌肤虽略有一些肤色不匀，黑眼圈也有点明显，但也算得上是细腻通透，还有着嘭嘭的水润感。

总之，关晓彤妹子这娇滴滴的水嫩素颜还是可以打95分滴，因为整体气色真的非常好，满色红润元气满满。想想小编要是卸了妆，很难达到这么好的状态。

关晓彤晒素颜

说是“纯素颜”，其实关晓彤还是用了点小心机哒。为了提气色，她涂了淡粉色的唇膏，一抹粉唇成了点睛之笔，让她看上去更加粉嫩甜美。唇妆遮盖了有可能暗沉的唇部，还将目光吸引到双唇，弱化了“裸着的”双眼和眉毛，也让整个画面更加柔和粉嫩。这一招用的很高明！

唐艺昕晒素颜

唐艺昕晒素颜

再来看看前两天晒过素颜的唐艺昕，白皙通透的肌肤真的好赞，没有修饰的大双眼皮也格外漂酿。唐艺昕的素颜也完全看不出憔悴感，不仅仅是因为她的好肌肤，眉毛也有着很大的功劳。

唐艺昕晒素颜

唐艺昕的眉毛比较重，看上去很有精神。但仔细看她的眉毛好像也是经过修饰的，除了浓密的自然眉毛之外，还用眉粉做了填充和雾化，也适当修饰了眉形，让双眉看上去更加自然。

你看吧，女星们的素颜很美，一方面是她们的肌肤状态确实比较好，还有就是好气色也离不开她们的“伪妆”小心机，一抹水润美唇或是眉妆的修饰，就可以让她们美上一个数量级。所以当你素颜也想有好气色时，就赶紧使用一下素颜“伪妆术”吧。

淡色唇膏显气色

刘亦菲素颜

天仙刘亦菲也曾晒过绝美的素颜，清秀的双眼和牛奶肌太让人羡慕。其实天仙小姐姐也是涂了一些唇膏的，可以看出唇部的颜色比较亮，衬的肤色更白。其他部分不化妆，整体也会很有神。

刘亦菲张靓颖

素颜要想“妆”得像，就不能使用饱和度太高的深色唇，可以涂抹一些与唇色相近，但又更亮一些的粉色。

肤色白的MM可以尝试淡橙色、西柚色、嫩粉色，黄皮的MM建议使用珊瑚色、南瓜色。在质地的选择上最好使用水润的膏状质地，既水润莹亮，又不会让唇部太过突出和夸张。

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雾感眉妆提气质

前两天小公举许晴也素颜上阵玩起了直播，镜头前的许晴卸下妆，隔着屏幕都能感受到那一脸的胶原蛋白，49岁还能有这样通透的肌肤，也实在令人称赞！

许晴素颜

许晴素颜

虽然没有化妆，但可以看出许晴的眉形很精致，是精细修过的结果，这样就会显得整个人很有气质。如果你是卸妆后的无眉星人，那就要想办法修饰眉形，可以用眉粉填补缺少的眉毛，不用勾勒出明显的轮廓，只是让眉形更饱满。另外，眉粉还可以让眉妆有朦胧的雾感，更加自然，就像没化妆一样。

如果你今天想让肌肤透口气不打算化妆，但又想出门，那就建议你在眉毛上做做功课。

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好了，掌握了这两招小心机，现在也可以素颜美美美了！