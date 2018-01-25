高定上最美的12条裙子 看完了你是想穿还是想穿

导语：2018春夏巴黎高级定制时装周已经结束了，在之前的文章中我们解释了，为什么高级定制时装周是时装周之最，今天我们就带着大家，无时差回顾一下本届落幕的巴黎高定时装周。

高定上最美的12条裙子

本届巴黎高级定制，Givenchy重回江湖，设计师Clare Waight Keller带着她的第一个高定系列来了，而老牌时装屋Dior、CHANEL、Schiaparelli等在以怎么才最美为主题，勾勒了你买不起但是起码有机会看看的高级时装。今天，新浪时尚透过本季高定上的众多华美大秀，带来了12条最美的裙子。下面我们看图说话，跟大家解释下。

第一组

Giorgio Armani Privé 高级定制系列的灵感来自于天空中曼妙的云朵，这条裙装如月光投射在白云上停留的时光般宁静致远，设计师透过自然的灵感选择了渐变的透视以及纯洁的塔夫绸，以静制动完美呈现。Valentino虽然在不断尝试年轻和变化，不过拿手的仙女裙依旧还在，自然抓皱的欧根纱以红色束腰的简约方式，描绘了纤纤女子的轻盈。

第二组

经典的CHANEL对于高级定制一直很重视，前一段时间品牌宣布表示，将为旗下的高级定制手工坊造一个新家，把散落在巴黎各地的工坊整合到同一屋檐下，高级手工坊集合空间将于2020年竣工开放，可见品牌的决心，而呈现的时装也说明了一切。Dior这件裙装则是在Bar Jacket基础上做的改动，别有用心。

第三组

Elie Saab精巧的透视刺绣长裙中点缀了鸵鸟毛和蝴蝶结，实现了女人性感和天真的对撞。而个性十足的Givenchy则是采用了立体的蕾丝形式，以蝴蝶展翅的方法，层叠了廓形而不失性感的女人味。

第四组

下面这组是前卫型的裙装，Iris van Herpen的3D视觉效果以及Maison Margiela的反光面料，都是在挑衅古典时装屋的规则。

第五组

Schiaparelli的鸵鸟毛元素，律动间延续了身形的曼妙，Ralph & Russo磅礴的立体荷叶边强势而不咄咄逼人。

第六组

最后Zuhair Murad和Georges Hobeika两位中东设计师以极尽奢华的方式强调了高级定制对于手工的重视。

看完了12条本季最美的裙子，我们看看本季高定各家品牌的细节

帽子和眼饰

虽然高级时装看的是衣服，不过配饰也十分重要。Dior高级定制上渐变色的黑色眼饰，神秘和性感。CHANEL经典的头饰古典韵味十足，最后Valentino的鸵鸟毛帽子前卫而轻飘。

Dior

chanel

Valentino

说到了鸵鸟毛元素，本季高级定制各家品牌大秀该技法

Dior羽毛

Elie-Saab

Zuhair-Murad

Givenchy

蝴蝶结

Valentino蝴蝶结

Armani-Privé蝴蝶结

Alexis-Mabille

最后女性的蝴蝶结元素层出不穷

以上就是本季高级定制大秀中的精彩看点，没看过瘾的可以去刷刷新浪时尚的官方微博。