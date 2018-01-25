性冷淡高级灰：他们有一个共同的名字叫做莫兰迪色

导语：最近在家居界，掀起了一阵风潮。看到这样的房子，就让人特别想地老天荒的宅在里面。

看到下图，如果你只会用“北欧风”“性冷淡”“简约”之类的词来概括，那请回家补课。现在，它有一个时髦的名字，叫做——“莫兰迪”色。

莫兰迪是谁？性冷淡高级灰的鼻祖

乔治·莫兰迪

乔治·莫兰迪（1890-1964，Giorgio Morandi ），意大利著名画家。他花了一辈子的时间研究这些瓶子和周围生活的景色。杯子、盘子、瓶子、盒子、罐子这些基本的生活物品是他的最爱。他早期受到塞尚和毕加索的影响，后来逐步在立体派和印象派之间，以形和色的巧妙妥协，找到了自己独特的画风。

如果要概括总结莫兰迪色系的特点那一定是：低饱和度和高级灰调。

莫兰迪先生自画像

莫兰迪在作画时会首先用一些鲜艳的色彩，随后再覆盖上一层颜料，使得画作产生一种“由内散发”的暖意；蓝不蓝绿不绿灰不灰，难以名状的莫兰迪色系所追求的似乎正是那一种游走在暧昧边缘的禅意。

不鲜亮，没有丝毫招揽的动机，仿佛蒙上一层灰的色调在画面中显得不张扬却又舒缓雅致。莫兰迪的灰色通过几种颜色按比例调和而成，使得人们观察画面时眼球椎体细胞，都处于一种平衡的工作状态，这就是他的画在生理上给人一种舒服感觉的原因。

“唐晶”的大house为什么洋气？全靠莫兰迪色加持



莫兰迪的画里，颜色简单却不单调，虽然失去了原本饱和度的强烈和浓重，反而显得更柔和优雅，在家装中也常运用到，生活中是不是也时常需要这种淡淡的回味，看到这样温柔的“莫兰迪”色，让人特别想地老天荒的赖在家里。

居家搭配对于“莫兰迪”的定义是非常宽泛的，但却有着一定的规则：

1 纯度低，但是前后虚实要有对比，空间要有推移；

2 色彩浓郁，有韵味，而不是一片死灰；

3 色彩搭配要漂亮，尽量做到每一种颜色在画里都是和谐的、合适的，更高级的是要表现出某一种倾向的氛围。

《我的前半生》剧中唐晶所住的公寓

《我的前半生》剧中唐晶所住的由马德里的设计师Tucho设计改造的公寓，也是能够寻到很多莫兰迪的设计灵感。保留了水泥原始质感的灰色与精致又简约的沙发成为旧与新的对比。

莫兰迪不是光有灰色，但不同种颜色的介入就非常考验设计者的搭配，紫色沙发的介入在一片灰调调中和谐存在着，没那么突兀，这大概就是莫兰迪先生想要营造的效果了。

先天不够后天来凑 软装也可以很“莫兰迪”

“明亮的阳光照进窗框，照射在那些蒙着厚厚灰尘的层层叠叠的瓶子上，莫兰迪先生从不允许别人去打扫……”这样自带BGM的故事，特别适合对家居环境有着极高要求的仙女们，而莫兰迪自带的安静沉稳气质，也有“安神补脑”之奇效。

如果你特别喜欢莫兰迪色却不想大动干戈地搞装修，不要紧，硬装是筋骨，而软装才是一个家的“灵魂”。下面这些莫兰迪色单品，也许能给你一些关于家的灵感。