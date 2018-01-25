穿好度假风 这个假期像旅行青蛙一样去看世界

导语：是不是发现最近朋友圈被一群养青蛙的人刷屏了？一个简单养生的佛系游戏，迅速受到广大佛系青年的喜爱。他们亲切的称呼游戏里的青蛙为自己的儿子，为其操碎了心，在你朋友圈绿了一大片的时候，有没有想过，其实自己也应该像这只爱交朋友爱旅游的青蛙一样迈出自己前进的步伐呢？

佛系养蛙游戏的主角

游戏的主角是一只大眼睛的小青蛙，小青蛙独自居住在一个石头洞的小屋里，屋外头种着一片幸运草，屋里则是木头做的小阁楼。小青蛙平时就会在这里吃饭，在阁楼上的被窝看书，过着十分“居士”的生活。当然，它最大的爱好，就是出去旅行，世界这么大，小青蛙也想出去看看。放下一切琐事，小青蛙背起简单的行囊，带上它的荷叶小帽子出发了。

游戏的主角是一只大眼睛的小青蛙

这是一款很“奇葩”的游戏，因为除了游戏一开始需要给你的青蛙起个名字，剩下的呱生就根本不需要你参与了，你能做的就是过一个小时给园子收收草，用收集来的草给你的青蛙置办各种食物和各种旅行用品，然后，然后你就只能看着手机发呆了。至于这只萌死人的小青蛙是吃饭还是睡觉、是写信还是削木头、是出门旅行还是在家看书，跟你都没关系，全凭人家自己乐意。

青蛙作为颜色鲜亮造型感很强的一种两栖动物，在时尚界也有很高的声望，诸多时尚大片以其为灵感创造出精美的作品，不管是随身携带的手袋，还是精雕细琢的高级腕表，都可以看到青蛙的身影。

Kate Spade青蛙手袋

卡地亚与宝诗龙的青蛙装饰腕表

青蛙戒指

青蛙吊坠

Moschino和Valextra的青蛙手袋

除了配饰，服装上也有青蛙的露脸。大热的潮牌Supreme每个collection会发售那些印有名人着用Box Logo的Photo Tee，而在众多合作对象里，有一个相当特殊的人物€€€€大青蛙科米（Kermit the Frog）。科米是James Henson最为知名的布偶角色创作。1955年首次登场，出演‘芝麻街’。毫无道理的，它就这么出现在Supreme 2008年的campaign上。

Supreme

这只青蛙不仅仅爱旅行，爱看书，还爱交朋友，每当你的蛙发回照片，看到它和小蝴蝶、小老鼠、小螃蟹们做朋友了，相信你这位老母亲也会流下激动的泪水吧。

旅行青蛙与蝴蝶交朋友

旅行青蛙与蜗牛交朋友

旅行青蛙与螃蟹交朋友

旅行青蛙与老鼠交朋友

旅行青蛙与老鼠交朋友

当然这些可爱的小伙伴们也没有逃过时尚品牌的追捕，也都被做成了好看的配饰。

Kate-Spade的蝴蝶手包和蜗牛包

老鼠包和乌龟包

Thom Browne和Kate Spade的螃蟹包

青蛙不好养，它的生活那么佛系，你是不是也应该像你养的蛙一样，没事读读书，写写字，出去看看世界呢？

我们也为各位老母亲们推荐了一些时下最时髦的单品供你们选用，在即将到来的春节假期，和你蛙一起，出去走走。

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