美妆红黑榜#李宇春淡妆压群芳 周笔畅被发型坑惨

导语：2018年1月#美妆红黑榜#出炉。李宇春凭借一款若有似无的清透妆容摘得1月女明星妆容红榜冠军。而同时出道的周笔畅，则是败在了一款发型上，成为了黑榜头名。

2018年1月#美妆红黑榜#入围女星

可能你现在还能回想起跨年蛋糕的甜腻口感，但是转眼2018年已经“嗖~~”的过去了1/12。在2018年的第一个月里，女明星们忙着拍摄新年大片，忙着出席各种颁奖礼、发布会，忙着参与各种活动。而她们的每一次亮相，妆发造型或许让你眼前一亮，又或许不小心出现了失误。现在就让我们来揭晓2018年1月#美妆红黑榜#吧。

————————红 榜————————

2018年1月#美妆红榜#投票结果

李宇春

李宇春：

李宇春岁末年初造型越来越“放飞自我”，但在妆容方面，她一直深谙“四两拨千斤”的道理。难怪高票问鼎1月#美妆红榜#冠军宝座。没有什么夸张的手法，就是微微上扬的眼线，调整一下眼睛的轮廓，把眼尾拉长一些。加上一只裸色唇膏，就OK啦。不过想要copy这样的妆容，没有春春这样的好肤质，恐怕也很难挑战成功。

戚薇

戚薇：

要说在1月#美妆红榜#之争中，可以与李宇春一较高下的就是戚薇了。在投票环节中，两个人曾经多次交替领先。最终，戚薇以3677票稳坐亚军。1月17日，戚薇活动，妩媚到极致的长卷发让人过目不忘，但如果妆容也同样走妩媚路线，就显得太做作，所以7哥的妆面维持了往日的“女王风”。剑眉+深色唇妆，气场全开。发型和妆面一柔一刚，完美结合。

邓紫棋

邓紫棋：

邓紫棋以往无论在妆发造型还是时装造型上，多是以反面教材出现。但是当皮裤妹换上了长裙，暗黑唇变成少女风，一切都发生了翻天覆地的变化。淡淡的粉色唇妆和同色系的腮红相搭配，轻松打造出浓浓的少女情怀。发型的刘海也恰到好处，可以帮助她调整脸型，耳环的加入也起到了同样的效果。恭喜铁肺小天后成功打败众多颜值女王拿下季军殊荣。

范冰冰

范冰冰：

2018年1月19日，范冰冰现身泰国出席品牌活动。据说范爷在泰国也受到了无数粉丝的追捧，说到底，还是因为颜。盘起长发的范冰冰媚眼+红唇，搭配白到发光的皮肤，祭出了完美的侧颜杀。

景甜

景甜：

要说在娱乐圈，肤色能与范爷在一张色卡上的，要数大甜甜了。超完美的肌肤底子，让她几乎不用怎么发挥就可以跻身#美妆红榜#。粉色系的眼妆搭配同色系光感唇妆，整个妆容干净清透，完美无瑕。

赵丽颖

赵丽颖：

1月同样交出侧颜杀的还有赵丽颖。雾面妆感神马的可以说是非常适合冬天了，颖宝的妆面每个细节都堪称完美。在这个造型中，还大秀了一把天鹅颈。这里也特别提醒大家，冬季干燥寒冷，可千万不要忘记呵护颈部肌肤，不然等你摘下围脖，脱下高领毛衣的那一刻，就会知道什么是残酷的现实。

蔡依林

蔡依林：

出现在微博之夜盛典上的蔡依林依旧延续了她近来超爱的浆果色唇妆，女王范儿十足。饱和度极高的深紫色唇膏不但与寒冷的冬日成为绝配，还成为她红毯上的气场神助攻。

周冬雨

周冬雨：

五官并没有特别出众的周冬雨能够在娱乐圈占有一席之地，除了演技这样的硬实力外，妆发造型的加分绝对功不可没。1月25日，周冬雨出席活动，保持着一贯“伪素颜”。

周冬雨的双眼略有“金鱼眼”的样子，所以聪明的她从来不会选择夸张的眼妆，这样只会放大双眼的缺点，如果你也跟她一样是这种眼睛，那周冬雨的眼妆技巧你要学起来了，通常情况来讲，她只会画一条细细的半截眼线，从眼睛中部到眼尾，再自然拖出一点儿，就轻松搞定了，省时省力。

娜扎

古力娜扎：

娜扎这个妆发造型，最加分的要算是发型和眉妆了。虽然是低马尾发型，却在发顶处做出了蓬松的定型效果，两个鬓角看似不经意的留发也为整体造型添彩。这个冬天最流行的“野生眉”非常适合娜扎这种长相甜美的女生，可以增加一些英气。

马伊琍

马伊琍：

1月#美妆红榜#上的最后一位明星是马伊琍，她用一款非常干净简洁的妆面来平衡了繁复的珠宝配饰，唇色和眼妆都没有过分抢镜，让整体造型看上去非常舒服。原本略显夸张的珠宝不但得到了很好的衬托和展示也不会想单独看到时候那样突兀了。这一点小技巧在年底聚会多多的时候，你一定要学到手，如果选择了夸张的珠宝造型，那么妆容做减法就好了。

—————————黑 榜——————————

2018年1月#美妆黑榜#投票结果

周笔畅

周笔畅：

2018年1月27日，周笔畅出席流行音乐年度盛典。妆发造型都出现了失误，被网友评为了1月女明星妆容黑榜第一名。先说底妆，面色和颈部“脱节”是底妆的大忌，希望笔笔的化妆师以后长点儿心。妆容方面，其实还算中规中矩，可是眼下的两颗“水钻”装饰感觉并不适合周笔畅。而整个造型最大的“败笔”应该要算是发型了，不知道周笔畅什么时候可以从杀马特的年代穿越回来，这种凌乱感的短发其实打造好了并不难看（参看红榜周冬雨），重要的就是为发型制造出空气感，显然，周笔畅这个发型并没有做到。

吉克隽逸

吉克隽逸：

2018年1月7日吉克隽逸在上海出席活动，原本是健康系肤色的她选择了复古的暗红色系唇妆原本应该是最保险的组合，但是同样抢眼的眼妆却让整体造型失去了重点。而且一头黑发的她，不知道为何会选择了棕色系的眉妆，一秒钟跳戏的既视感。盘发也并不是非常适合吉克隽逸的长形脸，难怪轻松来到了黑榜亚军位置。

辛芷蕾

辛芷蕾：

辛芷蕾凭借热播剧《恋爱先生》关注度迅速升高，无论在剧中人设如何，对于颜值，我们还是服气的。但是现实却了给我们“沉重一击”，虽然说辛芷蕾这张皂片拍摄角度确实不好，是仰拍，但是整体来讲，这个发型绝对让她脸型的缺陷更加突出。

《恋爱先生》剧照

《恋爱先生》中的微卷短发，则可以有效修饰她的脸型，这种看上去“路边美发店”效果的发型，也是太不走心了。虽然肌肤质感过人，但是季军也非她莫属。同样的妆容，换个发型说不定就可以秒登红榜。

郁可唯

郁可唯：

郁可唯的造型只需要两个失误就毁掉了全盘。首先眉色和发色不统一，让妆面缺乏整体感。而肤色略显暗沉的她还被化妆师画上了一款裸粉色唇膏，更是有了一丝“病态”的既视感。

陈妍希

陈妍希：

即将演绎一代传奇邓丽君的陈妍希拿下了第四名。整个造型可以说是槽点满满，我们一个一个说。要知道眉毛是修饰五官结构非常重要的一环，而不知道为什么，化妆师为陈妍希画了一款“男妆眉毛”，单看这眉形，妥妥的是男艺人才会有的啊。眉峰过于靠后，眉头和眉尾粗细跨度过大，都是眉妆的败笔。眼线没有往外拖出眼尾，却往下走，让眼睛看起来比本来还要小了一些。两坨腮红也是生怕人忘记她曾经“包子脸”的称号。

秦岚

秦岚：

秦岚的妆发其实都没有什么严重的失误，但是这一脸的油光，除了让肌肤暗沉了好几度以外，也让她看上去毫无精致感可言。相信做好控油，这就会变成一个优质的妆容。

张慧雯

张慧雯：

1月16日张慧雯亮相上海某活动，不知道是活动现场灯光原因还是其他原因，整个人面色看上去黄黄的。明明是93年的小姑娘，却显得老气十足。橘色的眼妆搭配珊瑚色系腮红，让脸型又“膨胀”了一圈儿。而发型不但没有起到修饰脸型的作用，还狠狠的坑了一把，让五官完全暴露了出来。

舒淇

舒淇：

几乎在公开场合很少有造型失误的舒淇此番也入选了明星美妆黑榜，确实让我们非常意外。其实要说舒淇整个妆面有什么明显的失误倒也算不上，但就是有一种“没有以前美”的感觉。橘色的眼影其实对于亚洲人非常不友好，它会让我们的眼睛看上去更肿。而这一嘴油腻感十足的唇妆，也没有衬托出女神的气场。

张柏芝

张柏芝：

张柏芝不知道是不是最近肌肤状况不太好，底妆显得很不服帖，肤质也略显粗糙。然而更重要的是，柏芝的一张脸略显僵硬，完全没有了往日的自然感。

阿娇

阿娇：

2018年1月17日阿娇现身上海，明明是颜值担当的她，却不知道为何看上去“老气十足”。两颊的肌肤看起来略显松弛，看来阿娇要把肌肤紧致这门课程提到日程上来了。