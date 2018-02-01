舒淇用西装巧遮孕肚？西装的功能可不止这么简单

导语：近日，舒淇一身帅气西装亮相电影发布会，之前由于暂时休息，让很多人都在猜测她是不是怀孕了，然而这次穿西装亮相遮挡肚子，更是惹人遐想。

1月31日，黄渤导演处女作在京举行体验会，舒淇到场支持。日前舒淇被传出怀孕待产，如今又马上亮相证明，但是这件宽松西装遮住肚子，虽然帅气但是肚子依旧成迷。不过不管舒淇女神是否真的怀孕，但这件Celine的西装套装实在是好看。

其实舒淇对西装的喜爱也不是一两天了，之前出席活动也经常选择西装作为搭配。

舒淇

舒淇2

不管是一身红色的Givenchy西装套装英姿飒爽，还是黄色格纹西装套装，舒淇的性感韵味从西装的间隙中浸润开来，中性其实就是性感的极致。

西装套装：禁欲中透露出性感味道

高圆圆

近日，高圆圆现身为吴君如新电影站台。一身条纹西装亮相的高圆圆扎起丸子头，俏皮可爱，红唇增添几分美艳。一向以邻家女孩形象示人的圆圆穿起条纹西装套装来别有一番风味。注重细节的她选择了有腰带的设计，很好的体现了身材曲线，也优化了身材比例。

李冰冰

李冰冰选择了超长款西装套装，像风衣一样的外套让她气场十足，内搭亮色高领衫，提亮整体造型。

刘雯

刘雯在戛纳红毯上的这一身条纹西装套装让人眼前一亮，颇具垂坠感的面料让整套衣服就像睡衣一样，深V的内搭设计，性感爆棚。

西装套装搭配推荐

Georgia Alice 大廓形羊毛混纺西装式外套

Georgia Alice Neon 车缝褶羊毛混纺长裤

Altuzarra Izy 细条纹斜纹布穆勒鞋

Valentino Rockstud Spike 绗缝皮革单肩包

休闲西装搭配：百搭气质文艺范儿

高圆圆

高圆圆换上另一身西装就是另一种味道了，oversize款的西装外套让她就像穿了男朋友的外套一样，搭配简单的靴子与牛仔裤，就是那种自然随性的风格最适合高圆圆。

宋茜

同样选择了oversize西装外套的宋茜给我们展示出另一种风味，格纹外套复古味道十足，chocker与细高跟的点缀给人致命诱惑。

西装休闲搭配推荐

GANNI 细条纹绉纱西装式外套

FRAME Le Reconstructed 仿旧中腰直筒牛仔裤

Ellery 皮革有机玻璃踝靴

Miu Miu My Miu 带缀饰水蛇皮边饰纹理皮革单肩包

西装配短款：俏皮女孩的少女感

宋祖儿

不要觉得西装外套就只会给人中性的感觉，俏皮的少女也可以尝试，像宋祖儿一样选择一件宽大的外套搭配高腰短裤，大秀长腿。

周迅

永远少女感的周迅用西装外套配短裤，古灵精怪的味道呼之欲出。

西装短款搭配推荐

Adeam 绉纱西装式外套

Ann Demeulemeester配腰带羊毛短裤

Fendi金属感弹力针织袜靴

Valentino印花纯棉平纹针织 T 恤

Miu Miu刺绣酒椰叶纤维单肩包