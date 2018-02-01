阿娇迎来下一站幸福 爱对了人想不美都难

导语：今天凌晨12点，阿娇在微博上po出自己对着蛋糕许愿的生日照片，并配文：“这是我农历生日最好的礼物，谢谢你的爱，下一站幸福。”9宫格照片中，中间一张戴钻戒的照片更是抢镜十足。

阿娇晒生日祝福

阿娇晒出钻戒照

而阿娇的男友兼准老公赖弘国在接受采访时也承认自己求婚成功！阿娇自出道以来情路都十分坎坷，与方力申，权宁一的交往都以分手告终，而这次遇到现任男友兼准老公的赖弘国，阿娇坦言遇到了人生中对的人！恭喜阿娇了！

阿娇和准老公赖弘国

阿娇和准老公赖弘国

而阿娇17年的好闺蜜阿sa更是在Ins上晒出了和阿娇的合影，激动到睡不着！曾经的下一站天后，如今要变下一个新娘。无论你是不是twins的粉丝，但这个曾经陪伴我们整个青春的女孩现在也要嫁人了，想来也是激动加祝福的！

阿sa送祝福

曾经的阿娇和阿sa

说到阿娇的这位准老公赖弘国，是一名台湾整容医生，曾被说是医学界的王阳明，可见颜值不低。而爱搞事情的张智霖还曾特意发微博艾特阿娇，让她别认错人。

张智霖

赖弘国

赖弘国

颜值不低的准老公也符合阿娇的择偶标准，至少要长得好看，这样不会影响下一代。

阿娇曝择偶标准

而在早前在采访中，阿娇更是表示：“我从来没有遇到一个对我这么好的人”！如今大方秀出钻戒，想来大家也坐等阿娇美美的新娘照吧！

阿娇花式夸男友

所有人都说，恋爱中的女人最美，果不其然！曾经的阿娇，盛世美颜只出现在各类电视剧电影中！阿娇一出场，颜值直接碾压女一号。

阿娇的古装照

阿娇古装照片

阿娇客串电影造型

无论什么奇怪的发型或是造型，阿娇也都能轻松hold住！

阿娇剧照

阿娇剧照

更是从出道美到现在的典范，无论时间过了多久，回看阿娇的颜值，似乎也都没怎么变，美的360度无死角！

20岁初的阿娇

阿娇早期演唱会造型

早期的阿娇和阿sa

当年的阿娇和阿sa

各类近照或是时尚大片，更是担得起盛世美颜四个字！

阿娇

阿娇近照

但是，走出荧幕，无论是阿娇的活动照还是私服，却总是逃不开网友的吐槽，没什么时尚感不说，还总是暴露自己腿粗的缺点，让人捉摸不透。

阿娇活动照

阿娇活动照

阿娇活动照

阿娇活动照

阿娇私服街拍

然而曾经的时尚黑洞，在现在却是越穿越好看，也逐渐学会扬长避短。印花长裙礼服或是阔腿裤，性感又霸气，穿对衫后的阿娇可以说美的大杀四方！

钟欣潼活动照

钟欣潼活动照

钟欣潼穿吊带裙

知性的驼色配宽腰带，也是时尚感满分！

阿娇活动照

而说到私服，阿娇的品味也比以前提升了不少，没有那么多颜色的混搭，款式也走起简单利落型，让人眼前一亮。

阿娇私服

所以，如果遇见了对的人，想不美都难！最后，也让我们再次祝福阿娇找到了自己的幸福！