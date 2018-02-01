移动客户端

阿娇迎来下一站幸福 爱对了人想不美都难

2018年02月01日 17:26 新浪时尚
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

　　导语：今天凌晨12点，阿娇在微博上po出自己对着蛋糕许愿的生日照片，并配文：“这是我农历生日最好的礼物，谢谢你的爱，下一站幸福。”9宫格照片中，中间一张戴钻戒的照片更是抢镜十足。

阿娇晒生日祝福阿娇晒生日祝福
阿娇晒出钻戒照阿娇晒出钻戒照

　　而阿娇的男友兼准老公赖弘国在接受采访时也承认自己求婚成功！阿娇自出道以来情路都十分坎坷，与方力申，权宁一的交往都以分手告终，而这次遇到现任男友兼准老公的赖弘国，阿娇坦言遇到了人生中对的人！恭喜阿娇了！

阿娇和准老公赖弘国阿娇和准老公赖弘国
阿娇和准老公赖弘国阿娇和准老公赖弘国

　　而阿娇17年的好闺蜜阿sa更是在Ins上晒出了和阿娇的合影，激动到睡不着！曾经的下一站天后，如今要变下一个新娘。无论你是不是twins的粉丝，但这个曾经陪伴我们整个青春的女孩现在也要嫁人了，想来也是激动加祝福的！

阿sa送祝福阿sa送祝福
曾经的阿娇和阿sa曾经的阿娇和阿sa

　　说到阿娇的这位准老公赖弘国，是一名台湾整容医生，曾被说是医学界的王阳明，可见颜值不低。而爱搞事情的张智霖还曾特意发微博艾特阿娇，让她别认错人。

张智霖张智霖
赖弘国赖弘国
赖弘国赖弘国

　　颜值不低的准老公也符合阿娇的择偶标准，至少要长得好看，这样不会影响下一代。

阿娇曝择偶标准阿娇曝择偶标准

　　而在早前在采访中，阿娇更是表示：“我从来没有遇到一个对我这么好的人”！如今大方秀出钻戒，想来大家也坐等阿娇美美的新娘照吧！

阿娇花式夸男友阿娇花式夸男友

　　所有人都说，恋爱中的女人最美，果不其然！曾经的阿娇，盛世美颜只出现在各类电视剧电影中！阿娇一出场，颜值直接碾压女一号。

阿娇的古装照阿娇的古装照
阿娇古装照片阿娇古装照片
阿娇客串电影造型阿娇客串电影造型

　　无论什么奇怪的发型或是造型，阿娇也都能轻松hold住！

阿娇剧照阿娇剧照
阿娇剧照阿娇剧照

　　更是从出道美到现在的典范，无论时间过了多久，回看阿娇的颜值，似乎也都没怎么变，美的360度无死角！

20岁初的阿娇20岁初的阿娇
阿娇早期演唱会造型阿娇早期演唱会造型
早期的阿娇和阿sa早期的阿娇和阿sa
当年的阿娇和阿sa当年的阿娇和阿sa

　　各类近照或是时尚大片，更是担得起盛世美颜四个字！

阿娇阿娇
阿娇近照阿娇近照

　　但是，走出荧幕，无论是阿娇的活动照还是私服，却总是逃不开网友的吐槽，没什么时尚感不说，还总是暴露自己腿粗的缺点，让人捉摸不透。

阿娇活动照阿娇活动照
阿娇活动照阿娇活动照
阿娇活动照阿娇活动照
阿娇活动照阿娇活动照
阿娇私服街拍阿娇私服街拍

　　然而曾经的时尚黑洞，在现在却是越穿越好看，也逐渐学会扬长避短。印花长裙礼服或是阔腿裤，性感又霸气，穿对衫后的阿娇可以说美的大杀四方！

钟欣潼活动照钟欣潼活动照
钟欣潼活动照钟欣潼活动照
钟欣潼穿吊带裙钟欣潼穿吊带裙

　　知性的驼色配宽腰带，也是时尚感满分！

阿娇活动照阿娇活动照

　　而说到私服，阿娇的品味也比以前提升了不少，没有那么多颜色的混搭，款式也走起简单利落型，让人眼前一亮。

阿娇私服阿娇私服

　　所以，如果遇见了对的人，想不美都难！最后，也让我们再次祝福阿娇找到了自己的幸福！

标签: 阿娇钟欣潼订婚

推荐阅读
聚焦
关闭评论
风尚标+ 更多

作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭

入行前几年的周冬雨是公认的时尚灾难，但团队对上杂志又有执念。[详细]
作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭
新闻排行
精彩视频+ 更多
精彩原创+ 更多
高清美图+ 更多
热门博文+ 更多

妹子穿裙子捕鱼真方便，收获满满

[详细]
2018年01月23日 19:17
妹子 裙子 捕鱼

美女穿裙子进风箱抓钱，这个活动搞的真值，真是大开眼界！

[详细]
2018年01月12日 21:30
裙子 美女 风箱 活动

时尚美妆潮流【经验向】两步教你拥有高挺鼻子---不整容不花钱 ​

两步教你拥有高挺鼻子---不整容不花钱 ​[详细]
2018年01月06日 23:01
整容 鼻子 美妆 时尚 潮流

【新娘穿婚纱，不用再憋尿啦！】许多穿着超大婚纱的新娘，可能都遇到过憋尿时...

许多穿着超大婚纱的新娘，可能都遇到过憋尿时的尴尬。最近国外就推出了一个神器，只需要把穿在里面的裤子往上拉，就能把婚纱全部包住。超人性化的设计！ ​[详细]
2018年01月12日 21:12
婚纱 新娘 憋尿 穿着 神器

心机女踩住女孩的裙子想让她出丑，没想到女孩直接霸气一撕！

[详细]
2018年01月26日 08:29
女孩 心机 霸气 裙子