专业体验式服务传递时尚美肤新理念 兰芝个性化美肤服务升级上线

亲切而有效的互动，真实的产品体验和个性化定制护肤建议，成为消费者喜爱线下销售渠道的重要因素！年轻时尚品牌兰芝，致力于为更多女性提供舒适的体验式服务，2018年重磅升级专柜与旗舰店的个性定制服务，为更多中国女性带来更潮流、更时尚的美肤理念，唤醒与生俱来的闪耀之美！

绝色当红 试色体验Get最美唇妆

这个新年，全新兰芝绝色丝润唇膏正当红！如丝缎般轻抚双唇，奢华丝润，简约切割设计能温柔贴合双唇，呈现3D饱满立体唇妆。全系列35款精纯色号，包含33个精选高饱和浓郁色系以及魔幻金、梦幻银2个个性混搭色，随心玩色，叠加出百种时尚唇色，轻松满足多种需求。即刻前往专柜试色，还能获得彩妆师的专业色号推荐，选择符合你气场的那一款，同时现场为你勾勒精准唇形，让你这个新年“绝色当红”。

兰芝专属刻字服务也在11家重点专柜火热进行中，35款精纯色号、12种图案、2种字体、4种颜色，随心百搭，纵使千言万语，都能凝练在这枚绝色丝润唇膏上，为你向挚爱传达独一无二的专属告白！

新生“姜”至 到柜即享“童颜”肌

新年将至，空气中也弥漫着喜悦，而你却因脸上的岁月痕迹而烦恼吗？焕活新生服务全线专柜惊喜上线！

兰芝焕活新生服务以致美紧颜系列的“高良姜精萃水”之力，让肌肤进入充盈耀能状态，年轻水（1）亲肤易吸收，为肌肤补充水分，童颜精华（2）焕活肌肤，透润修护肌肤；年轻乳（3）强韧肌肤屏障，肌肤紧致盈润；明眸眼霜（5）沁润娇嫩的眼周肌肤，焕发灵动光采全脸则以童颜霜（6）的焕活新生力，让肌肤进入充盈耀能状态；结合修颜按摩仪和兰芝专业按摩手法，焕活新生效果加乘，让肌肤焕发闪耀之美，迎接新年！

贴心的兰芝还为每位到店的客人奉上“暖姜茶”，驱寒佳品姜茶中放入芬芳的玫瑰，暖身又暖心，在悠闲中体验个性化美肤服务！

开运眉形 迎接美好新年

眉形的重要性几乎是每个女生都知道的“小心机”，新年开运眉形就靠兰芝来帮忙！兰芝旗舰店定制修眉服务全线上市。

专业彩妆师将根据脸型、五官比例结合个性化需求而综合设计，众多女星大爱的流星眉、楚楚动人的平眉、或是温柔知性微微起角眉，双色立体气垫染眉液帮助精准修饰眉形，总有适合你的造型，在新的一年拥有好运气！

想要深度体验兰芝的美肤服务，即刻登陆兰芝官方微信预约，前往身边的兰芝专柜，享受喧嚣城市中的静谧，在兰芝找到为你个性化定制的美肤享受！