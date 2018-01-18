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刘雯最新私服 示范流行色紫色羽绒服搭配

2018年01月18日 14:07 新浪时尚
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　　导语：大表姐刘雯最新度假照曝光，这次穿上了高饱和的电光紫，刘雯同款紫色羽绒服是什么牌子？紫色羽绒服怎么搭配？跟大表姐一起来驾驭这款流行色吧。

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　　大表姐刘雯最新私服照曝光，这次是去爬长城了，感觉大表姐不工作的日子里都在旅游呀，真是羡慕。因为是冬天，大表姐穿来一件很保暖的羽绒服，颜色还是2018年最火的紫色，这是已经开始提前种草了吗？

　　大表姐身上的这件羽绒服来自品牌Moncler，内里撞色，袖口做了一个可以打开的拉链设计，有点喇叭袖的感觉，亮紫色很抢眼。

　　当天大表姐的穿搭中，同款还有LEE牛仔背带裤、Puma运动鞋，感觉像个旅游博主呢。

旅游照笑容满满，少女感十足，完全不想已经30几岁的人了。

　　旅游照笑容满满，少女感十足，完全不想已经30几岁的人了。

　　都说紫色是今年的大势流行色，你还不信，看了大表姐的示范该有所了解了吧。紫色作为流行色存在的意义真的不能忽视，今年已经有好多明星都穿过紫色羽绒服了：

　　马思纯的粉紫色羽绒服，整体颜色感觉上要更少女一点，淡粉色也是比较不挑年龄的，皮肤白就可以驾驭。

　　容祖儿机场造型，紫色羽绒服偏蓝色调，超长款也是今年的流行趋势，内搭牛仔裤减龄。

　　当然很多人穿的都是这种茄子紫：

　　何穗和张馨予穿过Ground Zero的这件紫色羽绒服，深紫色和黑色拼接，光腿穿最性感了。

　　向张馨予这样搭配运动风的打底裤也是很减龄的，裤脚露出一点logo增加时尚感，和运动鞋搭配更赞，谁说冬天羽绒服和运动鞋不能一起穿？大家不都是这样吗？

　　看过明星们的示范，紫色羽绒服到底怎么穿好看呢？明星们最常见的就是和黑白或者丹宁色单品，再者就是时髦的运动风元素，混搭效果最减龄，其他紫色短外套的大搭配原则也是一致。

　　想要大面积穿紫色，最好的选择还是连衣裙，特别是长裙，再次就是套装，饱和度高的紫色套装轻松打造高级感，在街拍中绝对抢镜！

　　紫色羽绒服搭什么颜色围巾好看呢？首选是白色或同色系，还有浅粉色之类的颜色，当然经典黑白也是不容错过的，总之就是简单一点好，紫色已经很贵气了，就不建议搭皮草之类比较奢华款式的围巾了。

标签: 刘雯流行色羽绒服

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