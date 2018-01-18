杨幂宋茜撞衫黄色卫衣 其实并没有想象中难穿

导语：时髦、舒适的卫衣谁不爱？一件黄色的卫衣让你轻松从“黑白灰”为主的寒冬穿搭中脱颖而出，减龄又有活力。可是如果穿不好，乍看就跟快递小哥撞衫了呢……但颜值担当的宋茜和杨幂表示毫无压力…… （内容来源：时尚Cosmo）

Bella Hadid

明星示范

最近真的很冷，机场凹造型高手宋茜也窝在家里了！面对一桌子好菜，茜妞（像你我一样）随意穿着睡裤，套着一件大大的黄黑拼色卫衣。轻松舒适指数爆表的同时，wuli茜只是换了个地方美腻~

宋茜身着Vetements X DHL卫衣

街拍女王大幂幂怎能示弱呢~这不，她就跟闺蜜一起“宠幸”了这同一件卫衣，大块的浅黄和黑色拼接，帅气又随性。

杨幂身着Vetements X DHL卫衣

撞衫的不止杨幂宋茜，“团宠”唐艺昕也入了这件黄色大卫衣的坑！

唐艺昕身着Vetements X DHL卫衣

黄皮如何挑战黄色卫衣？

黄色对于亚洲人来说并不是一个能轻松驾驭的颜色，你问COCO如何破解穿黄色显黑的尴尬？不好意思……那是你没GET黄色的美！

江疏影身穿Drumohr黄色毛衣

柠檬黄只适合白皮星人？

超亮眼的柠檬黄能让我们瞬间化身行走的“交通灯”，白皮穿上亮眼满分。但在很多黄皮星人眼中，柠檬黄是最具挑战性的颜色……实则不然，这些亚裔博主穿上亮黄色都远比其它高饱和度色彩更衬肤色，所以亚洲萌妹完全可以大胆挑战一下哦！

Yuwei Zhangzou

Eva Chen

相比较而言，柠檬黄反倒更不适合小麦肌、黑皮尝试……

古力娜扎、梅兰妮-布朗

弱化饱和度对黄皮更友好

不难发现，亚洲人挑战荧光粉、电光蓝这类颜色容易一秒变土……毕竟黄皮对于大部分高饱和度的颜色都不是很友好……但是如果是削弱亮度，选择“千禧粉（不是易洋千玺的粉丝，靴靴）”、深海蓝的着装却能秒变优雅女士。

Aimee Song

黄色亦然，偏黯淡的米黄色、鹅黄色或是加入灰色调的土黄色都很显高级，不敢尝试柠檬黄的选手值得一试。

Margaret Zhang

杨幂

帽子：Vetements

风衣：Comme Moi

连帽卫衣：DO NOT TAG

双肩包：Chloé mini Faye

Liz Uy

不要大面积使用黄色

翻看街拍照不难发现，直接外穿明亮黄色卫衣出街的亚洲女星并不多见，她们反倒喜欢在套上一件外套，仅仅露出胸口位置的柠檬黄。显然，小小的露出一点点黄色点睛整套造型不失为一个更明智的搭配手段哦！

古力娜扎

大衣：Acne Studios

手袋：Marni Pannier

Zoey Deutch

Grace Elizabeth

这些款式很受宠

一不小心，黄色卫衣就席卷女星衣橱了！还不GET这件时髦神器就落伍咯！

MSGM、Angel Chen、Prabal Gurung 2018春夏系列

连帽卫衣：减龄第一

连帽款卫衣的减龄效果也一级棒，看前面三位女星的连环撞衫就知道了……挑选黄色卫衣最大的诀窍在于要选大大的款式，才能展现出那种不经意间流露出来的Tom Boy Style。

Kendall Jenner

卫衣：Shadow Hill

Hailey Baldwin

Sandra Ebert

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HELMUT LANG taxi连帽卫衣 售价2228CNY 可从farfetch.cn购买

黄色连帽卫衣 PEACEBIRDWOMEN 499CNY 可从官网、实体店购买

套头卫衣最百搭

套头卫衣其实不如连帽衫显脖子长，不过可以外搭戴帽子的羽绒服，冬天选做打底衫更为实用一些哦。

鞠婧祎

卫衣：Sculptor

运动鞋：Hogan

手袋：Yves Saint Laurent

棒球帽：SJYP

李斯丹妮

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MSGM 套头卫衣 3940CNY 可从farfetch.cn购买

GU 绑带套头卫衣 149CNY 可从官网或天猫购买

复古百变选毛衣

今年冬天，亮眼的黄色毛衣倒也成了一道风景线，和卫衣的中性不羁不同，暖色调的毛衣透着一股轻柔的复古调调，反倒像是一抹冬日艳阳了。

赵丽颖

率滨

张韶涵

高领拉链款的黄毛衣复古又摩登，贝拉·哈迪德这身就酷得有点忧郁呢。

贝拉·哈迪德 (Bella Hadid)

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Uniqlo U女装全棉圆领针织衫(长袖) 199元 可从官网、实体店购买

样式有趣才够时髦

字母款

SLOGAN风从去年的Slogan T恤到字母款卫衣，热度丝毫未减，字母样式也越来越多样。有在胸口位置放肆夸张涂鸦式的字母，也有精致的秀在胸口上的个人表达，虽然都是Slogan款，但风格却大相径庭。

张雪迎

毛衣：Gucci

手袋：Gucci

牛仔外套：Ground Zero

针织帽：Diesel

吴昕

卫衣：424 on fairefax

Hailey Baldwin

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ADAPTATION 字母叶子连帽衫 4032CNY 可从farfetch.cn购买

GUCCI 字母印花连帽卫衣 9400CNY 可从官网购买

GU 字母套头卫衣 129CNY 可从官网或天猫购买

拼色款

拼色款让对黄色“望而却步”的少女都蠢蠢欲动了！有大面积色块拼接的款式，活力无极限；另一种主色调是深色系，用亮黄色装饰的卫衣同样个性十足，甚至比纯色款更吸睛呢。

IU李知恩

刘雯身着Fenty Puma by Rihanna卫衣

袁冰妍

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拼色毛衣 Alexandra McQueen 1050美元 可从ssense购买

有没有蠢蠢欲动想试试黄色内搭呢？穿上保准你能秒变他眼中的小太阳哦～