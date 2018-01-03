传说只有败家女人才懂的26个词 你认识几个？

导语：话说，上学的时候，谁的外号响亮，谁肯定是班上比较有名的人物。咱们的美妆护肤品也如是，26个英文字母认不全，也得认识这些个“人物”！（来源：YOKA时尚网）
1、香奶奶=香奈儿chanel
英文读音的谐音，是不是很像。
2、前男友=SK-II 青春敷面膜
“前男友面膜”其实源于网友们给SK-II青春敷面膜起的江湖名号，非官方广告。
“前男友面膜”，顾名思义，就是这些面膜能够帮你在15分钟后皮肤焕然一新犹如新生蜕变一般，见前男友必备，也叫气死前男友面膜。
3、杨树林=圣罗兰YSL
YSL的拼音首字母哦，最近可是大火。
4、许三多=资生堂
跟日文的读音很相似：（shi） せい（sei） どう（do）。资生堂绝对是日系化妆品的风头人物。
5、子弹头=MAC唇膏
MAC口红的造型很像子弹头，大名鼎鼎的ruby woo正红色，必须入一支。
6、金箍棒=Beauty bar 24k金按摩棒
造型十分相似金箍棒，并且作用也很强大。
7、小剪刀=肌肤之钥CPB
CPB的logo原型，人家其实是把钥匙，但没了下半截的logo，很像小剪刀。
8、手榴弹=CPB精华肌底液
我只能说，这颗手榴弹很讨喜。
9、红腰子=资生堂红妍肌活精华露
中间那个弯弯的，造型很像红腰子，补啊，大补啊。
10、死磕兔=SK-II
这个也是读音的谐音。看来SK-II很受欢迎呢！
11、萝卜丁=Christian Louboutin
英文名的谐音，它家绝对都是网红产品。
12、E大饼=Elegance极致欢颜蜜粉
貌美如花的小饼子，我想拥有你！
13、小灯泡=SK-II环采臻白精华
造型很像啦，SK-II绝对是大家的真爱。
12、小羊皮=纪梵希香榭高定天鹅绒唇膏
外包装是小羊皮质感，丝绒妆效。
15、小胖丁=阿玛尼lip magnet唇釉
小胖丁真的可爱爆了！
16、大红瓶=SK-II微肌因赋活修护精华霜
下面几个都是有名的颜色控，经典的抗老大红瓶，口碑杠杠的。
17、小棕瓶=雅诗兰黛特润修护精华露
跟兰蔻“小黑瓶”、HR赫莲娜“小绿瓶”并称三大精华神器！
18、小紫瓶=黛珂保湿美容液
黛珂家大名鼎鼎的小紫瓶！保湿补水效果特别棒，尤其适合秋冬季节使用。今年冬天因为“紫气东来”估计会更火。
19、724=契尔氏
请带有港台音来朗读，找答案：724，咱们叫科颜氏。
20、吉隆坡=NARS吉隆坡眼影盘
江湖人称，斩男盘，超级火的一款眼影！
21、铅笔=倩碧
倩碧自从有了这个外号，更加可爱了！
22、雕牌=DIOR
因为迪奥的拼音diao和雕相同。
23、驴牌=路易威登LV
因为其缩写和汉语拼音毛驴的lv字外观相同，所以被叫做驴牌。
24、腊梅=海蓝之谜lamer
英文名称的谐音，编辑也大爱腊梅。
25、高潮=NARS高潮腮红
还是原名最带感。
26、卤蛋=芦丹氏
芦丹氏是资生堂旗下的顶端彩妆品牌，香水赞死了，我去买了！