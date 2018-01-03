传说只有败家女人才懂的26个词 你认识几个？

导语：话说，上学的时候，谁的外号响亮，谁肯定是班上比较有名的人物。咱们的美妆护肤品也如是，26个英文字母认不全，也得认识这些个“人物”！（来源：YOKA时尚网）

传说只有败家女人才懂的26个词

1、香奶奶=香奈儿chanel

英文读音的谐音，是不是很像。

2、前男友=SK-II 青春敷面膜

“前男友面膜”其实源于网友们给SK-II青春敷面膜起的江湖名号，非官方广告。

“前男友面膜”，顾名思义，就是这些面膜能够帮你在15分钟后皮肤焕然一新犹如新生蜕变一般，见前男友必备，也叫气死前男友面膜。

3、杨树林=圣罗兰YSL

YSL的拼音首字母哦，最近可是大火。

4、许三多=资生堂

跟日文的读音很相似：（shi） せい（sei） どう（do）。资生堂绝对是日系化妆品的风头人物。

5、子弹头=MAC唇膏

MAC口红的造型很像子弹头，大名鼎鼎的ruby woo正红色，必须入一支。

6、金箍棒=Beauty bar 24k金按摩棒

造型十分相似金箍棒，并且作用也很强大。

7、小剪刀=肌肤之钥CPB

CPB的logo原型，人家其实是把钥匙，但没了下半截的logo，很像小剪刀。

8、手榴弹=CPB精华肌底液

我只能说，这颗手榴弹很讨喜。

9、红腰子=资生堂红妍肌活精华露

中间那个弯弯的，造型很像红腰子，补啊，大补啊。

10、死磕兔=SK-II

这个也是读音的谐音。看来SK-II很受欢迎呢！

11、萝卜丁=Christian Louboutin

英文名的谐音，它家绝对都是网红产品。

12、E大饼=Elegance极致欢颜蜜粉

貌美如花的小饼子，我想拥有你！

13、小灯泡=SK-II环采臻白精华

造型很像啦，SK-II绝对是大家的真爱。

12、小羊皮=纪梵希香榭高定天鹅绒唇膏

外包装是小羊皮质感，丝绒妆效。

15、小胖丁=阿玛尼lip magnet唇釉

小胖丁真的可爱爆了！

16、大红瓶=SK-II微肌因赋活修护精华霜

下面几个都是有名的颜色控，经典的抗老大红瓶，口碑杠杠的。

17、小棕瓶=雅诗兰黛特润修护精华露

跟兰蔻“小黑瓶”、HR赫莲娜“小绿瓶”并称三大精华神器！

18、小紫瓶=黛珂保湿美容液

黛珂家大名鼎鼎的小紫瓶！保湿补水效果特别棒，尤其适合秋冬季节使用。今年冬天因为“紫气东来”估计会更火。

19、724=契尔氏

请带有港台音来朗读，找答案：724，咱们叫科颜氏。

20、吉隆坡=NARS吉隆坡眼影盘

江湖人称，斩男盘，超级火的一款眼影！

21、铅笔=倩碧

倩碧自从有了这个外号，更加可爱了！

22、雕牌=DIOR

因为迪奥的拼音diao和雕相同。

23、驴牌=路易威登LV

因为其缩写和汉语拼音毛驴的lv字外观相同，所以被叫做驴牌。

24、腊梅=海蓝之谜lamer

英文名称的谐音，编辑也大爱腊梅。

25、高潮=NARS高潮腮红

还是原名最带感。

26、卤蛋=芦丹氏

芦丹氏是资生堂旗下的顶端彩妆品牌，香水赞死了，我去买了！