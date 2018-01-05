2017最美面孔出炉 中国第一美竟然是她

导语：美国电影评论网站TC Candler近日按照往年惯例公布了“2017年世界最美面孔100人”，面相全球娱乐圈和模特行业的2017年最美的100张面孔，和最帅的100张面孔出炉。中国女明星方面，表现最佳的是鞠婧祎，排名第8；男明星方面，排名最高的是排名第21的高以翔。

美国影评网站TC Candler评选的“2017最美脸蛋100人”和“2017最帅脸蛋100人”结果发布，菲律宾裔美国模特Liza占居榜首，国内女星鞠婧祎获第八名，而迪丽热巴获第三十六名。最帅脸蛋第一名则由防弹少年团成员金泰亨承包。鹿晗与吴亦凡分列45名与60名，男明星方面，排名最高的为高以翔，位列第21位。

菲律宾女演员丽莎（Liza Soberano）

法国模特赛琳·布朗度（Thylane Blondeau）

现在回想刚刚过去的2017年，是不是脑海中还在被一拨拨女明星的“盛世美颜”和一张张男明星的“舔屏脸”？他们是谁？是范冰冰、刘亦菲、大幂幂？还是胡歌、陈伟霆、黄轩？美国影评网站TC Candler评选的“2017最美脸蛋100人”和“2017最帅脸蛋100人”中国艺人排名最靠前的却是号称“4000年美女”的SNH48成员鞠婧祎和在娱乐圈曝光量并不是很高的高以翔。

鞠婧祎

鞠婧祎力压迪丽热巴（排名第36）成为“中国最美”面孔，而且位居全球百美第8位，是历年来中国女艺人在这项已经有28年历史的评选中相当出色的成绩。要知道，鞠婧祎并不是第一次入选全球百美排行榜，早在2015年，她也交出过排名第53的成绩单，而当年，中国女星排名最高的是MTV主持朱珠，第26位。

鞠婧祎

鞠婧祎五官精致，长相甜美。即使在美女如云的SNH48组合中，也是颜值担当。

私照中，大多是浓浓的小清新风格，五官都不会过分突出，细看又非常精致。

鞠婧祎侧颜杀

侧颜也十分完美。

虽然看上去柔弱异常，但也能驾驭略带中性的造型风格，并且别有一番味道。这样的她，领跑中国娱乐圈，成为了2017年度在全球排名最靠前的“中国最美面孔”也就不足为奇。

迪丽热巴

林允

朱珠

韩国女子组合PRISTIN成员周洁琼

除了鞠婧祎之外，还有4位中国女艺人上榜，迪丽热巴（第26位）、林允（第49位）、朱珠（第75位）、韩国女子组合PRISTIN成员周洁琼（第99位）。

迪丽热巴

迪丽热巴一张略带异域风情的面孔，不但征服了无数中国粉丝，也得到了TC Candler评选的认可，排在2017全球百美的第26位。不知道她得到这个消息，是不是又要吃好几顿大餐来奖赏自己。

林允

自带热搜体质的林允则收获了第49位的成绩，比起去年排名全球排名第14（中国女星第一）的成绩，略有下降，看来在全新的2018年，林允要更加努力提升自己。

朱珠

能够常年霸榜全球百美评选的中国女明星，就要算是朱珠了。2012年朱珠排第22名，2013年第30名，2014年第20名（那时候刘亦菲才61，范冰冰66），2015年第26。这四年，朱珠都位列中国女星排名中第一位，胜过刘亦菲、范冰冰等我们眼中的传统美人儿。2017年，她位列第75位，虽然成绩略有下滑，但是长着一张国际脸的她，能够成为排行榜中的常客，已经非常难得。

周洁琼

最后一位入围百美的中国女性面孔是韩国女子组合PRISTIN成员周洁琼，虽然位列第99位，但是要知道排在最后一名的是超模Cara Delevingne，是不是瞬间又觉得她非常厉害了呢？要知道，这个长期在韩国娱乐圈打拼的中国小姑娘，在中韩两国都已经吸引了大批粉丝，实力绝对不容小觑。

金泰亨

21高以翔

35王嘉尔

45鹿晗

60吴亦凡

说完全球百美，再来看看全球最帅的100张面孔。防弹少年团成员金泰亨雄霸全球首位，中国艺人高以翔第21、王嘉尔第35、鹿晗第45、吴亦凡第60。

高以翔

台湾艺人高以翔在2017年的曝光度并没有其余3位获得排名的小鲜肉高，但是却领跑他们成为了TC Candler评出的“中国最帅”面孔。高以翔颇具棱角的五官和高挑的身材让他成为行走的荷尔蒙。而颇具时尚感的穿着打扮也为他加分不少。曾经做过模特的他，体态也是异常优秀，相信这次领跑，也能为他圈粉无数。

而剩下的3位，王嘉尔、鹿晗和吴亦凡，都是从韩国回归国内发展的艺人，颜值和时尚度自不必说。

王嘉尔

王嘉尔自带的综艺感，在刚刚过去的2017年让他成为男明星中的“综艺王”。

鹿晗

鹿晗即使在去年公布了恋情，但是他的号召力至今也只能让其他明星望尘莫及。

吴亦凡

吴亦凡在中国的“嘻哈元年”可谓是让大家见识到了他的专业实力，再加上收获了超好的一线时尚资源，可谓是顺风顺水。