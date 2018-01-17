金小妹郑爽都没逃过的肌肤难题 竟然可以这样解

导语：卡戴珊家的姑娘，脸部轮廓清晰，高级感不要太高，其中最圈粉的金家小妹更是优雅中中不失少女的青春可爱，一向是各大时尚品牌和红毯的宠儿。不过最近的金球奖上却出了一个不大不小的问题，也是让人SO SAD！（来源：瑞丽网）

偶像也是人，金小妹就很是认真的印证了，本宝宝和所有姑娘一样！也会长痘！！！而这还是红毯浓妆下的效果，卸了妆？！这肌肤状况也是让人着急！

其实不止国外明星，国内的带货女王们同样被痘痘坑的不行，杨幂微博都忍不住发文哭喊说“感觉世界崩溃了”。抱怨自己连日操劳，额头都长出了一颗巨大的痘痘；看看红毯上的大幂幂，好吧…真心痘痘不是一颗啊！

同样被痘痘坑的还有AB大宝贝，这眉目之间的一点红也是不要太扎眼。

不过相比于其他明星的遮遮掩掩，一向勇于放飞自我的郑爽就大气的多，直接素颜签书面对粉丝，长痘就是长痘，爱就要爱真实的我！也是大写的服气

那对于痘痘我们应该开启怎样的正确解决方式啊？

其实无论是青春痘还是成人痘，大多是由于皮脂分泌过度，毛囊口被皮脂和代谢废物堵塞，而引发的毛囊内炎症所引起的。而过分的清洁不仅不能起到控油与消灭老废皮脂的作用，还会让肌肤产生“自动抵抗”、分泌更多的油脂来做自我保护。所以，选择温和的洁肤产品、早晚一次清洁，去除皮肤表面多余的皮脂废物就OK了。

另外，肌肤起痘痘，无论是什么原因，肌肤本身都是受伤状态，而健康的肌肤应该是皮脂腺分泌皮脂，并通过毛囊口停留在皮肤表面，形成一层膜来为肌肤提供水分。而长痘则会破坏这一循环，导致皮肤水分丢失，对于外界的防护力也很弱，需要高效而温和的补水、保湿来修护。

所以对抗痘痘第一步就是做好皮脂修护，但肌肤想要追求健康润泽，除了要确保每一个细胞健康水润之外，更重要的是要确保细胞与细胞之间的链接层也是非常健康的，也就水油一层一层的重叠而成的表皮屏障，而冬季空气变干、变冷导致肌肤代谢以及储水量变少，进而产生干燥导致痘痘问题更加严重也是很好理解。

而冬季肌肤干燥的时候角质变厚变硬也是个问题，所以洁面后使用精华露打开肌肤吸收养分的通道，穿过角质层，到达基底层中激活修复细胞，增加细胞活力和防御能力十分必要；

而最重要的锁水功课也不能忽视，当使用护肤水或精华露有刺痛感的时候，可能并不是产品出了问题，而是我们肌肤的屏障已经受损，遇到快速渗透的小分子补水精华和啫喱质地面霜虽然吸收快速，但却很难锁住吸收的营养，加持一支高保湿面霜，帮助锁水的同时温润的修护肌肤屏障才是正解。

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