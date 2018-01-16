11位男神24款造型告诉你型男到底该怎么穿

导语：北京时间1月16日，转眼间米兰男装周已经正式落幕。这一季的各种新潮流你都get了没？！看着近千款的时髦新品是不是有些无从下手？别担心，这不有十一位男神为我们示范了2018年必火的 款型男搭配。还不仔细学起来。

陈坤：Prada

米兰男装周Prada 2018秋冬大秀的秀场上迎来了男神陈坤的身影。而陈坤这次的米兰男装周之行不仅贡献了一款秀场造型，还分别示范了一套正装搭配和一款运动风的休闲造型。三款不同风格的搭配，你学到了多少？

陈坤米兰男装周造型

当地时间2018年1月14日，米兰男装周的第三天时，陈坤亮相Prada 2018秋冬大秀的秀场。多次前往男装周看秀的陈坤，对各种型男造型早已经驾轻就熟。本次他的看秀造型休闲又得体，举手投足间都是顶级男神的从容。大秀之前，陈坤还曝光了一组试装的美照。陈坤身穿高领衫搭配西装剪裁的外套，帅气十足，还时不时就上演“侧颜杀”。

陈坤现身Prada 2018秋冬大秀

陈坤试装造型

而启程米兰时，陈坤选择了一身休闲搭配现身机场，即便戴着针织帽和黑框眼镜也丝毫不能掩盖男神的盛世美颜。而宽松的运动版剪裁，更具舒适感。

陈坤启程米兰

陈坤机场搭配解析

许魏洲：Fendi

同样时装周看秀经验丰富的许魏洲，这次在米兰也只看了一场大秀，那就是Fendi 2018秋冬大秀。许魏洲这次的造型走的都是清新活力的路线，不管是配色还是单品的选择，都代表了新生力量的时尚态度。

许魏洲米兰男装周造型

当地时间1月15日下午2点，FENDI 2018秋冬男装发布会在米兰举行，品牌新进力量大使许魏洲亮相秀场助阵。许魏洲身穿FENDI 2018春夏尼龙风衣，内搭台灯插画连帽卫衣，下身搭配白色长裤，脚蹬凉鞋，潇洒“冻人”。秀前，许魏洲还参与了新浪时尚撩星记男装周特别策划“Fitting Room”的录制，白衬衫的造型，清爽又时髦。

许魏洲助阵FENDI 2018秋冬大秀

许魏洲“Fitting Room”花絮照

本次许魏洲是带着Fendi新进力量大使的身份前往米兰看秀。启程时，许魏洲身穿粉色针织衫搭配牛仔裤，一身搭配十分实穿。

许魏洲启程米兰

许魏洲机场搭配解析

雷佳音：Ermenegildo Zegna

号称要到米兰吃豆腐脑，绣十字绣的雷佳音，本次可是受到品牌Ermenegildo Zegna的邀请前往米兰看秀。也是实实在在的闯入了时尚圈。

雷佳音米兰男装周看秀造型

雷佳音助阵Ermenegildo Zegna 2018秋冬大秀。一身偏运动的型男搭配，帅气有型，让雷佳音尽显长腿优势。借着秀场内漫天雪花的设置，前夫哥还表演起了吹雪技能，有没有被撩到？

雷佳音助阵Ermenegildo Zegna

别看雷佳音私底下很逗比，这造型大战上还算是一丝不苟，他选择了一身帅气的运动风造型亮相，活力十足。

雷佳音启程米兰造型

雷佳音的运动风搭配

陈柏霖：Ralph Lauren Purple Label

秀场男神中，还有雅痞范儿的陈柏霖。从机场街拍到秀场大片，陈柏霖的每一款造型都是雅痞型男的范本。有自信穿好这种style的网友，可以好好学学陈柏霖的造型。

陈柏霖米兰男装周造型

重点还是要说说陈柏霖看秀的搭配。当天，陈柏霖选择了一件极具挑战的连体裤单品现身Ralph Lauren Purple Label 2018秋冬系列发布会。在现场陈柏霖不改暖男本色，亲和力十足。

陈柏霖亮相RalphLauren Purple Label发布会

而之前陈柏霖在机场的那身鹿皮机车夹克搭配连帽衫的造型，虽说比这款秀场搭配休闲了很多，但也更加实穿。下装选择的牛仔裤也迎合了大众的搭配习惯，简言之陈柏霖这一身造型就是奔着“带货”去的。

陈柏霖启程米兰造型

陈柏霖街头风搭配解析

宁泽涛：DIESEL BLACK GOLD

作为本次米兰男装周上跨界男神的代表，宁泽涛对运动风造型的驾驭力令人惊叹。同时，宁泽涛那拥有一双两米长腿的好身材，简直就是天生的衣架，两款运动风搭配轻松穿出型男味道。

宁泽涛米兰男装周造型

宁泽涛身穿皮衣混搭条纹衫的造型助阵DIESEL BLACK GOLD 2018秋冬发布会。彩色条纹稍不留神就会穿出土俗之感，好在宁泽涛不仅拥有完美颜值，还有长腿好身材，再难穿的单品也能hold住。

宁泽涛助阵DIESEL BLACK GOLD 2018秋冬发布会

宁泽涛秀场造型解析

而早前宁泽涛启程米兰的那身机场街拍造型，比秀场搭配的难度系数小很多。宁泽涛选择的黑色DIESEL BLACK GOLD 2018早春系列喷绘方块系列卫衣和摇滚范儿十足的格纹衫，叛逆自由，尽显极简风范。

宁泽涛启程米兰造型

宁泽涛大牌卫衣

胡一天：MOSCHINO、TODS

作为当今最带流量的小鲜肉之一，胡一天的首次时装周之行，无疑是粉丝们近期最期待的。凭借青春剧《致我们单纯的小美好》走红的胡一天自然也在国际舞台上秀出他的青春活力。这次他在米兰秀出的三款造型，都是活力十足。

胡一天米兰男装周造型

胡一天身穿卡通印花的卫衣搭配牛仔裤现身MOSCHINO 2018秋冬大秀，俏皮又不失帅气。虽说这款造型遭到了不少网友的炮轰，但其实对于首次现身男装周的胡一天来说，这款搭配已经达到了及格水平。

胡一天助阵MOSCHINO

都说西装才是型男的标配，而胡一天现身TODS 2018秋冬预览时，选择的这一身牛仔西装，再一次刷新了正装的概念。胡一天还内搭了简单的白T，让这一身正装搭配瞬间带上了小清新的味道，避免了正装的刻板之感。

胡一天现身TODS 2018秋冬预览

胡一天的牛仔三件套

相比于带着卖萌意味的秀场造型，胡一天之前到达米兰机场的造型更具型男味道。当天，胡一天身穿黑色的铆钉夹克在机场耍帅不断，酷劲十足。

胡一天米兰机场造型

胡一天机场搭配解析

张彬彬：Dolce&Gabbana

首次出征男装周的型男张彬彬就登上了Dolce&Gabbana 2018秋冬大秀的T台。秀场上宫廷风的搭配，繁复的印花单品，让我们看到了张彬彬的另一面。

张彬彬米兰男装周造型

张彬彬为Dolce & Gabbana走秀

张彬彬启程米兰造型

宋威龙：Dolce&Gabbana

作为开年巨制《凤囚凰》绝对男主的宋威龙，不仅穿起古装英气十足，现代时装的造型也是时髦到飞起来。从机场街拍开始，宋威龙就一路开挂，两款来自Dolce&Gabbana的造型都穿出了他自己的型男风格。

宋威龙米兰男装周造型

宋威龙为Dolce & Gabbana走秀

宋威龙启程米兰造型

宋威龙机场造型解析

超模纪凌尘、金大川：Dolce&Gabbana

这对中国超模军团里的好兄弟，这次也携手走上了Dolce&Gabbana 2018秋冬大秀的T台。长腿型男齐聚，是不是要看花眼啦？！

纪凌尘和金大川

金大川为Dolce & Gabbana走秀

纪凌尘为Dolce & Gabbana走秀

孙坚：Dirk Bikkemberg、Frankie Morello

前段时间，孙坚在《九州海上牧云记》中完美诠释书卷气的皇子牧云陆。近日，他就已经在米兰男装周秀出了多款型男搭配。孙坚这次的看秀造型十分注重潮品的设计感，尤其白色西装的造型，极简又绅士。

孙坚米兰男装周造型

孙坚助阵Dirk Bikkemberg 2018秋冬大秀

孙坚启程米兰造型