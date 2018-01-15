不要看会“中毒” 陈坤许魏洲胡一天米兰上演正装诱惑

导语：转眼间米兰男装周已经接近尾声，当地时间2018年1月14日，米兰男装周的第三天，Prada、Dsquared2、MSGM等等多场大秀相继上演。而当天也迎来了型男们的正装对决，男神陈坤、许魏洲、胡一天、孙坚纷纷加入PK。那么问题来了，谁才是米兰男装周上最帅的正装型男？

陈坤现身Prada 2018秋冬大秀

当地时间2018年1月14日，米兰男装周也进行到了第三天，同时也迎来了本次男装周的重头戏——Prada 2018秋冬大秀。而男神陈坤就是本场大秀的头排看客。多次前往男装周看秀的陈坤，对各种型男造型早已经驾轻就熟。本次他的看秀造型休闲又得体，举手投足间都是顶级男神的从容。

陈坤米兰耍帅

陈坤试装照

在Prada 2018秋冬大秀之前，陈坤还曝光了一组试装的美照。陈坤身穿高领衫搭配西装剪裁的外套，帅气十足，还时不时就上演“侧颜杀”。你们有没有被陈坤的“盛世美颜”迷倒？！

胡一天现身TODS 2018秋冬预览

讲真，编辑也很意外在米兰男装周的第三天居然能看到一众男神不约而同的演绎正装诱惑。都说西装才是型男的标配，而胡一天现身TODS 2018秋冬预览时，选择的这一身牛仔西装，再一次刷新了正装的概念。

胡一天的牛仔三件套

胡一天的大牌鞋履

用牛仔的面料制作正装三件套，本就是个新颖的尝试。胡一天还内搭了简单的白T，让这一身正装搭配瞬间带上了小清新的味道，避免了正装的刻板之感。而胡一天的长腿好身材无疑是正装最好的配搭，一身修身剪裁的时装让他尽显长腿优势。

孙坚助阵Dirk Bikkemberg 2018秋冬大秀

当地时间2018年1月14日，演员孙坚助阵比利时“安特卫普六君子”之一的设计师Dirk Bikkemberg 2018秋冬米兰男装周发布会。孙坚身穿白色西装搭配灰色仔裤和漆皮踝靴，简约率性。上衣的条纹设计加上黑白配的经典配色，让孙坚这一身造型设计感十足。

许魏洲

作为Fendi新力量大使的许魏洲，将现身米兰当地时间1月15日下午两点的Fendi 2018秋冬大秀。在秀前，许魏洲还参与了新浪时尚撩星记男装周特别策划“Fitting Room”的录制，当天洲洲也选择了一件偏正式的白衬衫单品。不得不说，拥有完美颜值的许魏洲穿什么都是型男典范！