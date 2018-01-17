张韶涵粉色高光爆热搜 同款高光效果你也能get

导读：小小个的张韶涵从来都以空灵的歌声还有超强的爆发力为代表，不过张韶涵在美妆上也是丝毫不放松哦。在最新一期《我是歌手》上，张韶涵的歌声差点就被她的高光抢尽了风头。当天张韶涵的妆容简单，但是光泽超细腻的粉色高光真的不要太加分了哦！（来源：瑞丽网）

因为张韶涵本身肤色比较白皙，同时也是冷色调，所以同样是冷感的粉色高光涂抹上去就很有仙气。更有心机的是，张韶涵的高光并不是单一粉色调，而是带有紫粉偏光哦，更显得肌肤白嫩又清透。其实高光并不是只有金色裸色调的，这样blingbling的粉色高光日常涂抹也是美到爆炸哦。

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粉色白色的不规则融合和温暖的玫瑰金色，轻松打造充满阳光感的夏日肌色

其实很多女星都用过张韶涵同款的粉色偏光高光哦，混血颜霸张榕容就是其中一位。和金色西裸色系高光的打法稍有不同，粉色系偏光高光一定要大面积扫上脸才有流光溢彩的效果，和腮红混合使用效果更佳哦！不过一定要保证底妆干净清透，否则就很容易有假面感。

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JESSICA也非常善于用高保湿底妆搭配粉色高光，用来营造无敌少女感的妆效。粉色高光不管是跟同色系粉色唇釉、眼影搭配，还是跟重口小烟熏风格组合都丝毫没有违和感哦，可以说是美妆界人见人爱的万用单品啦！

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4色合一，一盒多用，自然定妆，立体修颜。

不过想要营造出类似的细腻感，绝对不仅仅是高光粉一扫那么简单。首先，我们要用浅色的保湿型遮瑕进行底妆提亮，在眼下三角区，鼻梁，还有额头中心涂抹适量浅色遮瑕，让肌肤看起来更加白皙，之后涂上减龄的粉嫩系高光才会高度融合。

液状高光的质地往往比粉状高光更加细腻，同时涂抹在肌肤上也更加无痕，所以想要让后续的粉色高光看不到一点妆感，可以先用液状高光进行打底。同时打底用的液状高光尽量选择珠光白色，之后再叠加粉色的偏光高光效果会更好。

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如果没有液状高光，用高光棒也可以打造类似的细腻效果哦。因为高光棒的质地比较硬，所以最好采用指腹上妆的方式，指腹的温度可以稍微融化高光棒，让高光上脸后更加帖服无痕哦。这样的懒人上妆方式相信也有很多宝宝会喜欢，补妆也很容易！

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最后就是用粉状高光进行定妆啦，这一步还能格外加强光泽度哦。许多品牌都有类似的光泽粉球，裸色和粉色的混合使用让黄皮也可以轻松hold住。趁着膏状、液状膏光还没有完全干的时候用膏光刷扫上去就可以让光泽感更有存在感哦，赶紧试试吧！