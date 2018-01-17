想妆后变明星 护肤上要下功夫

导语：为什么很多人们觉得明星化了妆的肌肤状态还是在是棒呆了。清透，光泽，而且还嫩滑。但当我们日常化妆时却往往达不到那种“磨皮”效果呢？（来源：YOKA时尚网）

作为公众人物的女明星们，时时刻刻都在众人的眼球下，脸部一点瑕疵肯定是被众人拿出来探讨的事情，所以她们对肌肤的要求一定是很高的，日常护肤更是没得挑。

Angelababy

刘亦菲

关晓彤

妆后想达到明星般的嫩白肌肤，不全是彩妆品的功劳，日常的护肤品才是主力哦。

面膜

范冰冰

经常敷面膜想必都已经是好肌肤最“公开”的秘密了吧。明星在闲暇之间，最爱的就是敷面膜。这么简单就能滋润肌肤的方法你还等什么？

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良心好面膜，本产品是获得国家权威机构认证的，拥有美白特证。更有三重美白保障实力美白：第一重黄岑、桑根等5种天然植入精粹复配美白精华，淡化黑色素，帮助肌肤恢复白哲亮泽；第二重烟酰胺，淡黑焕白，缓解肌肤暗沉；第三重传明酸，改善色素沉积；让肌肤一层一层白回来！除此之外，产品采用御泥坊独有的U型设计，与膜布更好的契合有效防止膜布变形，而且还遵循液体流动原理汇聚滴滴精华，有效减少精华浪费。想要玩美白嫩滑的肌肤，选它准没错！早晚用都可以哦！新年护肤就靠它啦

面霜

林允

面霜的选择非常重要！面霜可以让肌肤能够保持一定的持水度。选择好的面霜才能够让肌肤滋润健康，透着光泽感。所以一年四季都日常的护肤品一定要必备一瓶面霜，无论春夏秋冬都要记得滋润肌肤哦。

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从世上 117 种已知香草中甄选出马达加斯加的香草。它富含活性分子（多酮），蕴藏着强大丰富的护肤成分，对抵御肌肤老化具有魔法般的神奇功效。而在五月香草荚果成熟前所产生的一种转瞬即逝的活性分子，具有珍贵而强大的赋活力。凭借香奈儿强大科技转化为配方中的持久性成分，将赋活功效源源不断地传递给肌肤，令肌肤重获活力、强韧和光泽。

洁面

早晚清洁肌肤是最基本的好肌肤护理。肤从早到晚暴露在外面，脸部残留的污垢油脂会很多，需要早晚清洁。

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卓效去除肌肤污垢杂质，令肌肤透亮细致。早晚清洁肌肤使用即可。