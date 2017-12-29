四效合一 悦木之源咖啡因水润亮采美颜乳评测

导语：又到年末，工作忙，聚会忙，仿佛所有的事情都感到了一起。准备出去玩儿的也在为收拾化妆包而捉急。这时候一款一物多用的美妆品就能救你于水火，更何况还是四效合一。它就是本期美妆实验室要为大家评测的——Origins悦木之源咖啡因水润亮采美颜乳。

产品外部包装还是沿用了品牌咖啡因系列的灵感来源，醒目的橘色在寒冷萧瑟的冬季给我们带来足够的视觉冲击力。

产品包装是最便携易用的软管式，无论外出还是家用，都非常方便。而且瓶口大小合适，非常容易控制用量。

产品质地跟小编接触过的其他素颜霜相比算是适中，没有特别稀甚至具有流动性，也没有很稠难以推开的使用感。

作为一款集保湿、遮瑕、提亮、防晒，4效于一身的单品，Origins悦木之源咖啡因水润亮采美颜乳的使用体验算是中上等。

产品效果方面，视觉可以感受到使用过产品之后的手背要比没使用产品的手腕更加具有光泽感，而且皮肤看起来更加细腻，对手背处原有的红血丝也有一定的遮瑕效果。在肌肤状态好的时候，完全可以涂一层就出门。

产品含油人参成分激活肌肤细胞，由内使肌肤充盈水润，妆容更服帖、持久；咖啡因加速新陈代谢，由外令肌肤水润焕亮。特有碧玺微晶感光微粒，漫反射自然光线，有效遮瑕疵隐毛孔。同时SPF 35 PA+++轻松应对日常UVA、 UVB侵害，保护细嫩润白肌肤。

在干燥的冬季，保湿是我们肌肤最最渴望的呵护之一，所以我们恨不得从水乳到妆前，到底装都有保湿效果才会安心。而Origins悦木之源咖啡因水润亮采美颜乳的保湿效果真的给我们带来了大大的惊喜。

使用前后肌肤的含水量从15.6%飙升到35.4%，而最让我满意的是肌肤的油分几乎没有任何变化。要知道很多妆前和底妆产品，我们最怕的就是泛！油！光！

这是因为Origins悦木之源咖啡因水润亮采美颜乳采用了精调无油配方，才能做到不浮粉、不脱妆。

对于精致的猪猪女孩来讲，一时的效果还不能完全令我们满意。所以在涂抹过产品一个小时候，我们继续对它做了后续测试。

我们先用十分轻薄的五角星随便洒在1小时前涂抹过Origins悦木之源咖啡因水润亮采美颜乳（没有涂抹任何后续产品）的手背上，将手背倾斜向下，最后残留在手背上的碎片数量非常令人满意，简直比之涂过一层手霜的肌肤还清爽。

紧接着，我们用清水沾湿手背，然后用纸巾轻敷在手背上。揭下纸巾之后，我们看到除了水印以外，只是略有特别轻微的黄色，防水和持妆效果非常令人满意。