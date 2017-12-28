导语：妖精姐姐刘亦菲真的会分身术啊！比你忙比你美，为了《二代妖精》的新片宣传连飞五天跑遍大半个中国，最重要的是依然美成精，换成是你加班到睡觉都要在飞机上解决，你能成啥样（蓬头垢面）？然而咱刘亦菲不仅精气神时时在线，就连发型也没乱过！（来源：瑞丽网）

围观妖精变戏“发”！刘亦菲连飞五天发型不乱？

小编马上细数一下妖精姐姐的变身术，就想问你服不服！？

12月20日 成都

刘亦菲来到第一站成都，整个人都显现出神清气爽的感觉啊！一头长直发柔顺的掖在耳侧。

刘亦菲的头发真的又顺又有光泽感，拍照的时候会自带人人羡慕的光圈感，其实明星们因为工作的需要会经常做造型，严重的伤害到发质，但是刘亦菲的头发一直都是明星圈里可数可点的一位哦！

12月21日 深圳

结束了成都宣传，马不停蹄的前往深圳，心疼我菲为了赶飞机只睡了仨小时的觉，难怪每次明星们在飞机上被抓拍，也都是各种睡姿照啊（必须补觉啊）！

对于时间紧张到连睡眠时间都不够的人，哪有时间弄头发啊！所以刘亦菲第二天的造型就变换成大颗丸子头，一些小碎发更增加了我菲的自然感！高高盘起的头发，也更加彰显了优雅气质。

12月22日 杭州

第三站，马上又飞到了杭州，连着三天，一天换一地儿，真的让人心累啊！连空气都要适应一下，更别说身体上的负担了！不过，看着妖精姐还是挺得住！加油！

对于身体疲乏，又要显现活力的时刻，最佳的发型就是半丸子头了，不仅有减龄的效果，还会让整个人的状态变得轻松一些。所以我们在不想洗发的冬季就可以没事尝试一下半丸子头哦！注意高高扎起的丸子要小巧一些更显活泼。

12月24日 上海

此刻，为了给网友们送出祝福，刘亦菲也是精心的为自己的头发做了深度护理，看这发质又妥妥的恢复三天前的风采了！

连续四天都在东奔西走，真的难为妖精姐姐了！不过，看着她又变身女神范儿，真的为她高兴，小编在此也想告诉大家，头发 冬季三天做一次护理（用发膜），会让头发更有光泽；不过夏天的话不能做太勤哦，最好一周一次发膜就OK！另外，刚洗过的头发，光泽感会很好，最好自然披散，可以增添你的女人味哦！

12月24日 北京

终于回到帝都了，刘亦菲此次宣传的终点站，辛苦了五日，小编都被感动了！就想29号一定要去支持她的票房，最后一天的发型是最有气场的总攻造型，酷酷的西装，侧分波浪卷发让她中气十足！

侧分波浪卷发时刻都有一种迷人的慵懒感觉，作为长发的女生，可以在洗发后第二天使用这款造型哦（因为发丝会很听话），头发会比较容易出卷度，而且蓬松感也会很强烈，但是要注意头皮上方出油的问题哦！可以适当使用一些发根蓬松单品或是吸油类粉末单品。

在此小编也给大家送上几款日常让头发更听话的造型单品，帮助你在平日护理头发时更加顺手！