底妆要升级 欧阳娜娜同款丝绒光感底妆赶快学

导读：虽然总是有很多人吐槽欧阳娜娜的“蚂蚁竞走十年了”，但是说到底妆，欧阳娜娜真的还没有输过哦。欧阳娜娜的底妆不仅又白又亮，而且淡淡的丝绒感也让欧阳娜娜的肌肤看起来拥有零毛孔的柔焦效果，最重要的是整体底妆效果看起来清透又自然哦。如果想有同款优秀底妆的话就赶紧来学习吧！（来源：瑞丽网）

光感并不是油腻的光泽，所以油皮妹子要是想用的话就要先保证自己的底妆有丝绒感哦。想要让底妆变哑光的方法有很多，比如用无油粉底液、控油妆前，或者用散粉定妆。而对于干皮妹子来说，就要提前做好保湿工作啦，比如厚涂面霜、用保湿面膜，或者用保湿妆前，这样可以避免底妆厚重和假面感。

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不管在什么情况下，欧阳娜娜的底妆从来都是满分状态。想要get同款底妆效果，首先就要从把底妆用量减少开始。过多的底妆或者太多妆前都会让肌肤负担加重，加速出油，而且还会有斑驳假面等问题，而且厚重的底妆氧化后会更加暗黄。所以不如把粉底减量，之后的定妆工序可以做的更完善一点。

天仙刘亦菲也是丝绒光感肌的代表人物，没有油光的同时又不会掩盖肌肤光泽，整张脸都在发光有没有！其实这就是底妆分量减少后的效果，适用效果中性的粉底液，薄薄涂一层，然后选用流动性比较强的浅一色号的遮瑕液进行关键部位提亮。眼下三角区，嘴角两侧还有额头中央都是需要提亮的地方哦。

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长久控油持妆，近看无瑕，满蕴玻尿酸精华，持久澎盈水润，隐匿毛孔，打造高质感裸妆完美肌肤。柔光丝绒妆效任你打造。

其实正确使用散粉也可以同时帮你get丝绒光感肌哦。从欧美美妆圈流传来的baking手法绝对是散粉定妆的高阶用法。用微湿的海绵粉扑蘸取大量散粉，然后均匀俺在肌肤表面，过五分钟后用刷子扫去余粉就可以啦，这样的套路不仅可以带走多余油脂，而且还可以平滑底妆表面哦。

如果想要肌肤的透亮感再多一点的同时又不破坏哑光妆效，可以在散粉定妆后用光泽度比较明显的高光，轻扫在几个关键部位。但是也要注意用量，否则高光也会变油光哦。像大幂幂这样在鼻梁、眼下等关键部位刷上高光，面部是不是看起来就立体了很多呢。

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修饰肤色，同时保湿肌肤，帮助打造亮泽自然的美妆效果。 定妆时使用，细致的粉质，触感舒爽，令妆容自然亮丽。

最后要介绍的干湿结合底妆套路也是打杂丝绒感光感肌的好方法，小花旦马思纯就经常用这样的底妆搭配出镜哦！干湿结合是指湿的上妆工具，也就是海绵粉扑，搭配干性的底妆产品，也就是指超强控油的粉底液。将海绵粉扑完全湿润后，再蘸取超强控油的粉底上脸，不仅不会破坏哑光感，而且还可以让底妆服服帖帖。

不过这里的“打湿海绵粉扑”可不是用自来水打湿哦，而是要选择专业的定妆喷雾。通常来讲，大家会把定妆喷雾放在最后一步用，但是有时候喷头太强力反而会把妆容“喷掉“。但是用定妆喷雾喷湿粉扑就没有这样的担心啦，快来试试吧！

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由水分层和油层形成的保湿喷雾油，内含黑莓，覆盆子，白桦树精华成分，为肌肤带去生机与活力。