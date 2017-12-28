"睡不醒头"又流行回来了 复古美感让赵丽颖都爱上

导语：还记得前两年几乎风靡世界的“睡不醒头”吗？本以为它的风潮早已过去，没想到最近赵丽颖和宋茜竟然同时换上了这个发型，难道说，“睡不醒头”又要迎来“第二春”了？（来源：时尚芭莎）

最近茜妞又换了一款新发型，本芭定睛一看，这不就是曾经风靡一时的“睡不醒头”吗！还记得那阵子妹子们只要进理发店，就一定是去剪这个发型，无论是大街上还是屏幕里，处处都是各式各样的“睡不醒头”！

凑巧的是，颖宝也同时换成了它，发型细节处稍稍改动，是不是感觉就完全不一样了呢？

“睡不醒头”是Lob中的一种，特指蓬松且带有凌乱感的Lob，因为有种早上刚睡醒时微乱慵懒的感觉，所以被称为“睡不醒头”。它不但能通过柔和弯曲的发丝线条来修饰脸型，而且慵懒中带着小性感，可休闲可高级~

当然啦，虽然名字如此，但它可不是真的靠“睡不醒”和赖床弄出的发型，而是需要你去理发店做完后再回来好好打理的！

想剪睡不醒头 还要根据脸型来定！

1、圆脸

圆脸最好选择更能显脸小的侧分，还可以将头发较少的部分放到耳后来加倍修饰脸型，如果想留刘海的话一定要是较薄的长刘海，千万不能剪太厚的刘海！而卷曲的部分最好低一些，在下巴附近比较好，如果卷发在肉感明显的脸颊两侧堆积，看起来会显得脸又圆又大！

2、方脸

方脸由于骨骼感较明显，所以格外适合线条随意卷曲的睡不醒头，可以遮挡脸部的棱角，让面部线条更加柔和。而卷曲的部分相比圆脸来说也可以更往上一些，颧骨较突出的妹子还可以靠它来让颧骨“隐形”！

3、长脸

脸较长的妹子一定要留长一些的睡不醒头，如果头发短于下巴，那么会衬得脸更长！除此之外，还可以剪一些轻薄而有线条感的刘海来在视觉上缩短脸的长度哦。记住头发一定要蓬松一些，加大两边的宽度，让脸的比例看起来更协调！

想要完美的睡不醒头 你得起得更早才行！

为了更有蓬松感，洗完头吹头发时一定要用吹风机反方向对着发根吹，也就是将一边的头发拨到另一边，用吹风机向另一个方向吹，吹干后再将头发拨回去。而侧分时刘海或挡住额头部分的头发，可以用吹风机对着发际线吹，并且一边不断地将头发向头顶拨动，这样吹干定型后这部分头发的弧度会更加自然~

想要打造和明星一样精致完美的睡不醒头，那你也必须早起用卷发棒做个造型！卷头发时要将头发分成多缕，分别往外卷而不是内扣，卷度最好中等或者偏大，不要卷得太小啦。卷完后再用手或者梳子梳开就可以了，如果想要效果更持久，还可以用定型喷雾喷一下~

如果真的特别懒，又不是完美主义的话，教你个简单的方法，可以在睡前将头发编成一个或多个麻花辫，然后睡醒后拆开就是自然的睡不醒头啦！