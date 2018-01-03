断货王#2018年最值得种草的10款精华

导语：已经进入2018年，跨年的关键时刻你许下了什么样的新年愿望？对于女生来说，想要在新的一年中越来越美一定是长期的目标和愿望。今天本王就来给大家推荐10款今年值得收入囊中的精华，快来看看吧。

首先要介绍的这一组3支精华都是2018年的新年限量版包装，相信红色对于我们来说，是过年过节最美的颜色。这三个品牌也恰巧在这个时候，推出了红色限量版包装的精华单品。而且都是口碑超好的产品喔。来看看它们是谁：

SK II护肤精华露 2018新年限量版

SK-II护肤精华露 2018新年限量版（2018年1月4日发售）

SK-II倾情呈现全新盛礼—— SK-II护肤精华露 2018新年限量版。以红彩新姿为在过去时间中勇于改写命运、忠于自我的女性喝彩，更期待以此为名唤醒彼此梦想初心，鼓励所有人：以梦想，撰写新一年。

SK-II护肤精华露2018新年限量版

全新SK-II护肤精华露2018新年限量版以汉字——“梦”为灵感为所有内心有梦的人们华美呈现独特寓意，以摩登别致的方式糅合中国书法艺术并首次将热烈的红色完全覆于护肤精华露瓶身之上，传递出对崭新一年的至美愿景， SK-II鼓励所有女性在未来继续勇于改写自身命运，不断书写崭新的人生篇章。

资生堂红妍肌活精华2018节日限量款（鎏金红运瓶）

资生堂红妍肌活精华2018节日限量款（鎏金红运瓶）

新年至，这股力量将在资生堂与日本殿堂级书法家紫舟Sisyu笔下演绎出更加耀目的姿态，以艺术之灵感激发每位女性的内在潜能，迸发出由内而外源源不断的璀璨光采，为肌肤带来强韧美力，平滑、弹润、光采，释放美丽潜能，傲绽全新一年。

写意跨界 璀璨节日礼赞

2018年伊始，资生堂与日本知名书法家紫舟Sisyu合作推出红妍肌活精华露2018新年限定款，以护肤连结艺术的方式诠释“激发肌肤深层力量”的理念。

紫舟Sisyu被誉为日本当代殿堂级女书画家，曾在卢浮宫、米兰设计展等举行个人展览，擅长将雕塑、光影等多种形式糅合于书法之中，创造出更加灵动、多元，具有生命力的艺术形式。

蕴含独特ULTIMUNE肌因赋活成分?，在肌肤内部形成朗格汉斯防护网，焕活肌肤抵御力，令肌肤更坚韧，抵御干燥等外在环境变化侵害。朗格汉斯细胞在整个表皮形成复杂的网络，检测从外界入侵的物质，并向其他细胞发出警告，令其发挥各自的免疫功能。资生堂红妍肌活精华露通过增加朗格汉斯细胞的功能提升肌肤内在的抵御力，真正做到改善肌肤，阻断反复出现的肌肤烦恼，肌肤整体状态提升，平滑、弹润、光采、肌肤由内而外绽现傲娇力，在新的一年给肌肤源源的细腻能量，傲绽全新的一年。

碧欧泉“奇迹水”新年限量版-红运瓶

碧欧泉“奇迹水”新年限量版-红运瓶

2018新年来临，一段全新的征程即将开启。每段旅途皆有所得，每段征途皆有展望，碧欧泉为你带来2018#新年新肌新我#，在2018新年为你开启愈颜奇迹，一起见证愈颜美肌。无论你想成为怎样的“新我”，都从犹如新生的肌肤开始。

新年新气象，碧欧泉特别推出明星产品奇迹水肌底精华露新年限量版-红运瓶。红色瓶身烘托新年喜庆气氛，金色“8”字代表2018年，又蕴意中国传统新年大“发”，更象征着奇迹水可解决的8大肌肤问题，为你闪耀新春，带来开运美肌。

一瓶‘奇迹水’肌底精华露，蕴含高浓度品牌灵魂成分-活源精粹Life Plankton?。活源精粹是整个化妆品界具有最强再生力的活性成分，能治愈肌肤问题，让肌肤强韧新生，并且能从八个维度改善肌肤状态。目前已经有100个实验证明活源精粹的愈颜功效，一滴，迸发强大渗透力，层层渗入肌底，有效激活肌底细胞，加速细胞更替新生。只需8天时间，细胞吸收力多维提升，源源不断吸收水分与源液滋养，从肌底开始层层新生，重现弹润、柔嫩、透亮。

怎么样？上面3支新年限量版精华，是不是特别有过年的气氛？说完了限量版，本王再来给大家推荐2款2017年12月和将于今年1月全新上市的精华界新成员。这两小只虽然资历尚浅，但都是颇具潜力的选手喔，喜欢尝鲜的同学，新年伊始千万不要错过它们。

BOBBI BROWN N°25红茶抗皱紧致精华露

BOBBI BROWN N°25红茶抗皱紧致精华露（2018年1月上市）

BOBBI BROWN全新Remedies至纯新肌定制精华瓶系列是美容和健康的完美结合，其灵感来自健康护理工作者的经验及实验室研究，自2017年12月上市以来广受好评。作为强化肌肤的极致保养，它能针对性地修护肌肤于不断变化中产生的问题。配方中的有效成分被控制在最佳浓度，能全面改善肌肤状态，为后续底妆做好准备。

新年伊始，Remedies系列又添新品：N°25红茶抗皱紧致精华露。内含康普茶红茶发酵物，油橄榄果油，印度库尔没药树根提取物及合欢树精华，能有效对抗氧化，刺激胶原蛋白再生，抚平细纹皱纹，并强化肌肤脂质储存能力，防止胶原蛋白流失，由内而外丰盈肌肤，预防肌肤衰老。

欧缇丽葡萄籽赋颜肌活精华液

欧缇丽葡萄籽赋颜肌活精华液（2017年12月15日上市）

蕴含高浓度的全新焕活复合物（维生素C+维生素E+葡萄籽多酚+云杉萃取物），100%抗氧化，阻截自由基，筑造肌肤保护屏障，预防及保护肌肤，保持肌肤的年轻活力。质地如丝般细腻顺滑，迅速渗透每一个细胞，赋予肌肤柔软娇嫩、焕然一新的光彩。典雅的花香中融入了柑橘叶、黄瓜水及清新薄荷的混合香气，缔造美轮美奂的嗅觉奢享。

说过了限量版，说过了新品种的佼佼者，本王当然还会贴心的为大家再送上5款经历了时间考量，具有优秀口碑的精华单品。而且是平时扫货时候，容易被我们不小心忽略掉的好用精华，如果你有需求，真的应该尝试一下。

阿玛尼光钥新肌智慧保湿精华露1

阿玛尼光钥新肌智慧保湿精华露

说起阿玛尼的美妆线，你可能最先想到的都是唇彩或者底妆，其实它们也有几条非常出色的护肤线，今天为大家介绍的光钥新肌系列，价格非常亲民，特别适合学生党或初入职场的小菇凉们入手。

光钥新肌智慧保湿精华露针对面部不同区域的肌肤需求，帮助针对性地集中护肤，令肌肤全天保持自然舒适。透明质酸与红海褐藻精粹，令肌肤持久滋润，焕发自然光采。一抹即刻吸收，质地如空气般轻盈，肌肤平滑细腻，易于后续上妆、令妆容全日持久。

Natura Bissé S.O.S Instant Rescue 悦碧施舒缓修护精华

Natura Bissé S.O.S Instant Rescue 悦碧施舒缓修护精华

看到英文名中的S.O.S就知道这是一款急救类型的产品咯~其实它也并不是严格意义上的急救产品，而是可以帮助敏感肌对抗外界刺激，并逐渐改善敏感肌状况的一款产品。

为了让敏感肌肤能迅速获得缓解，Natura Bissé革命性地打造出具备三种功效的保养品，不仅可以舒缓、降低不适，还能强化肌肤防御。S.O.S INSTANT RESCUE 是质地非常清爽的精华液，也是每个人必备的护肤圣品，能无时无刻地呵护产生变化的肌肤，并立即处理因肌肤敏感所带来的一连串问题。S.O.S INSTANT RESCUE 提供循序渐进地修复，保护肌肤免于持续性的伤害。因此本产品适用于各种肤质、各年龄层的男女爱用者。

欧舒丹蜡菊赋颜御龄精华液

欧舒丹蜡菊赋颜御龄精华液

欧叔叔的身体护理产品一直被大家津津乐道，但其实它的护肤线也很赞。主打抗老的蜡菊系列是新年保持年轻肌肤的好助手。

蜡菊赋颜御龄精华液萃炼蜡菊及香桃木卓效养分，融于滴滴精华，帮助激活肌肤能量，平滑肤质并紧致面部轮廓。肌肤由内而外层层充盈紧实、饱满柔嫩，肌肤光泽悦然映现；与蜡菊赋颜御龄精华霜配合使用，抗老功效更卓越。

Fresh古源致萃臻焕耀颜精华露

Fresh古源致萃臻焕耀颜精华露

买够了Fresh的红茶、澄糖和玫瑰系列，新年新气象，是时候给自己的化妆台升级一下了。来感受古源修护系列的魅力了。

古源致萃臻焕耀颜精华露的优质配方凝聚了奇珍异卉的植物精萃。由深谙这些珍贵植物特性的修士手工打造，是古老智慧的传承和结晶。在抵御岁月痕迹的同时呵宠肌肤，帮助肌肤抵御潜在威胁的侵害。有效平滑细纹，增强肌肤弹性，焕发肌肤年轻光采，并提供持续的润养，获得理想的青春肌。

科颜氏集焕白均衡亮肤淡斑精华液

科颜氏集焕白均衡亮肤淡斑精华液

科颜氏集焕白均衡亮肤淡斑精华液独特小分子活力维生素C，深层修护亮白，有效淡化斑点，预防斑点生成，均匀肤色，肌肤更显无瑕润白。主要成分：活力维C*、白桦、牡丹萃取精华

为达到更好使用效果，白天使用集焕白均衡亮肤淡斑精华液的同时，应该记得搭配防晒隔离产品，否则美白不成，反而因为紫外线让肌肤落下色斑就得不偿失了。