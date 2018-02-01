断货王#冬末春初 你的脸急需这几款面霜解渴

导语：本周日就立春了，冬天接近尾声，整个冬天的寒冷干燥给肌肤带来了很大压力，推荐10款保湿面霜，滋润你经历了一个冬天的脸，为冬春换季做准备。

冬末春初-你的脸急需这几款面霜解渴

一转眼已经到了立春的节气，寒冷的冬天终于要接近尾声了。你的脸经过了一整个冬天严寒干燥的考验，如今还好吗？

在冬末春初，最不能放松的就是肌肤的保湿工作。一方面，肌肤经历冬天过后会变得更加脆弱敏感，对水分也是极度缺乏，导致粗糙暗沉；另一方面，要迎来冬春的换季期，肌肤一定要做好水分的储备，因为春季也是非常干燥的季节，如果肌肤太过缺水，会变得更加敏感脆弱。

别以为到了初春那些冬季保湿面霜就该换了，换季时节正式需要好好保湿的时候，所以本王这一期要给大家推荐的是口碑超好的10款保湿面霜，补水保湿双管齐下，在这个冬末为肌肤解渴吧。

先来看看两位专家邓皓文老师和秦彬老师的私房推荐！

本期嘉宾推荐：

邓皓文老师推荐：怡丽丝尔优悦活颜弹润焕颜霜

邓皓文——四维美感造型专家

怡丽丝尔优悦活颜弹润焕颜霜 RMB450/40g

推荐理由：

资生堂旗下的怡丽丝尔，我觉得是非常值得推荐给大家的。这款面霜不仅仅滋润效果看的见，还具有一定的初抗老修复的功效。性价比很高。可能刚刚涂抹在肌肤上的时候会感觉油润油润的，但是你稍稍的按摩一会儿，就会发现很快就被肌肤吸收了，特别适合干皮冬末春初使用。够滋润，还能有一定的抗老功效，值得大家购买尝试。

秦彬老师推荐：科颜氏高保湿霜

秦彬——美肤芳疗专家

科颜氏高保湿霜 RMB300/50ml

推荐理由：

冬末气候依然干冷，保湿力度就要加强，尤其是偏于干燥的肌肤，就更应该使用保湿力强的面霜，我个人比较推荐科颜氏高保湿面霜，一来它性质温和没有任何香味，二来价格也比较合理，三来也是最重要的就是保湿效果很好，并且涂于肌肤上也不会觉得油腻，带给人的就是纯粹的保湿效果，含有植物角鲨烷非常亲肤，帮助肌肤强化保湿“屏障”，效果不错。

下面是本王的推荐~~

雅诗兰黛盈润保湿霜

雅诗兰黛盈润保湿霜 RMB590/50ml

蕴含雅诗兰黛独有的全新Bio-Mimetic Water多元矿物精华水，轻松深入肌肤补水。您能感受到补水锁水的神奇功效，使用后为肌肤24小时锁住水分，激发肌肤的天然保湿屏障，进一步锁水，更有效地抗击早期衰老迹象。令肌肤更年轻健康，深度滋润，丝般柔滑。肌肤重获活力，宛如新生，肌肤平衡滋润，有效抗击早期衰老的迹象。

-网友评论：特别喜欢这款面霜的感觉，保湿度很好，关键还不油腻，涂在脸上十秒钟就被吸收了，后续上妆也不会卡粉。

Curel珂润润浸保湿滋养乳霜

Curel珂润润浸保湿滋养乳霜 RMB188/40g

保湿滋养修护，改善干燥红敏。润肤成分（蓝桉叶提取物）、润浸保湿神经酰胺功能成分渗透至角质层。改善皮肤粗糙，保持细嫩柔滑。滋润的同时保持轻盈舒适的使用感。

-编辑评论：平价又好用的一款面霜，我是敏感肌，冬天肌肤经常干痒泛红，晚上洁面过后用这款面霜，瞬间觉得特别舒服，没有了干燥的感觉，肌肤非常水润。保湿效果也不错，一整晚都不会觉得干。

fresh馥蕾诗玫瑰润泽密集保湿面霜

fresh馥蕾诗玫瑰润泽密集保湿面霜 RMB380/50ml

这款轻盈的面霜注入了舒缓的玫瑰花水与玫瑰精油，能为肌肤密集水润保湿。运用缓释科技的创新“抓水膜”、明日叶提取精华，与复合透明质酸融合为一道锁水屏障，为肌肤补充水分，持续锁水，还能抓取外界水分补充自身，具有出色的保湿功效。创新“抓水膜”在肌肤表面形成一道保护网络，防止水分蒸发以及吸收外界水分来为肌肤增加保湿度，并且全天候锁住水分。

-网友评论：粉粉的非常少女心啦，味道是淡淡的玫瑰味，很喜欢。作为干皮觉得滋润度还可以。

香奈儿山茶花保湿滋养乳霜

香奈儿山茶花保湿滋养乳霜 RMB745/50g

散发淡淡果香气息的山茶花润泽滋养乳霜，顷刻间融化的丰润质地，能有效舒缓、修护并保护受损与干燥的肌肤，重现温润舒适的美丽光采。使用后，肌肤变得水润舒适、柔嫩细致、充满光泽。

-网友评论：非常稠的乳霜质地，触感绵密，延展性很好，涂开后很轻薄，肌肤有亮光。

城野医生水凝胶原修护啫喱

城野医生水凝胶原修护啫喱 RMB280/50g

渗透补水，长效保湿，如乳霜般高保湿性的凝露。

-网友评论：质地是轻盈的凝胶状，没有什么香味，不黏稠、涂抹在脸上特别容易吸收，凉凉的，感觉肌肤瞬间喝足了水，补水效果真的挺好的！

资生堂时光琉璃御藏集效奢养霜

资生堂时光琉璃御藏集效奢养霜 RMB2580/50ml

集中滋养肌肤，减少皱纹、松弛等肌肤现象。有效提升肌肤的弹性、光滑和光泽。

-编辑评论：质地比较滋润浓厚的那种面霜，很适合冬春晚上做深度保养，面霜很滑，涂抹之后可以继续按摩脸部，促进吸收的同时为脸部带来元气。使用过后觉得脸部非常弹润，不会再有干燥紧绷的感觉，味道也很好闻，可以舒缓心情。

菲洛嘉保湿焕肤霜

菲洛嘉保湿焕肤霜

菲洛嘉保湿焕肤霜富含高纯度透明质酸，其全部能量可让肌肤光彩再现。透明质酸具有渗透保湿锁水功效，可锁住比其自身重1000倍的水分；结合两种有效的透明质酸（高分子质量+微分子透明质酸），利用微填充效应可达到显著的保湿效果；同时，再次加速了胶原蛋白合成，能有效对抗皱纹和肌肤干裂。

-网友评论：面霜质地不是稀薄的那种，还是有些厚，但是涂抹的时候延展度很好，并且吸收的很快。我第一次用完之后白天醒来摸了一把脸，脸真的是滑的！一点油都没有！这种滑就像刚刚洗完脸那种滑。

兰蔻水份缘舒缓日霜（均衡型）

兰蔻水份缘舒缓日霜（均衡型） RMB600/50ml

水份缘舒缓日霜，玫瑰保湿，辣木防护；兰蔻水份缘日霜为肌肤带来全新水漾感受：水份缘舒缓日霜能让肌肤长效保湿水润，更有辣木籽精萃舒缓城市压力带给肌肤的刺激、伤害。

-网友评论：涂上之后不会有厚厚的感觉，这款面霜适合年轻的妹子，主要作用就是补水、补水、补水，保湿、保湿、保湿。