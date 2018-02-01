改变10个生活小细节 让你瘦的更快一点

导语：减肥需要时间和和奉献精神，你需要改变你的生活习惯，改变饮食结构，加强锻炼。但一些实用的小技巧，可能会帮助你在短时间内减轻重量。（来源：爱丽时尚网）

早晨：喝一杯热柠檬水

早上喝一杯热柠檬水会唤醒你的消化系统，帮助你把食物移动起来。如果你不喜欢柠檬水的味道，你可以喝柠檬绿茶。

早餐：去除奶制品

很多人吃过奶制品后感觉肚子不舒服。如果你是这样的，可以用酸奶代替牛奶，这样会让你感觉更舒服，更利于消化。

早晨：排毒瑜伽

瑜伽对身体的挤压可以帮助你排出身体里的毒素，排毒瑜伽包括大量的弯曲挤压和伸展，以帮助唤醒你的身体。

上午：多吃水果

木瓜和凤梨含有木瓜蛋白酶的酶和菠萝蛋白酶，有助于消除胀气。一碗切好的水果，或是这种木瓜，菠萝，最好在喝点椰子水。

一整天：细嚼慢咽

吃得太快会胀气使身体消化变慢，所以细嚼慢咽能减少因吸入太多空气而引起的腹胀。

一整天：不要嚼口香糖

长期嚼口香糖会使你的咬肌变的强大，不仅如此口香糖中含有糖醇，会让你不知不觉的摄入糖分。

一整天：多喝水

多喝水有助于身体清除毒素和额外的盐，所以提醒自己每天多喝一些水。如果是外出的话，最好在随身携带一瓶水，以便补充水份。

午餐：藜麦沙拉

藜麦的营养包括纤维和钾，两者都是身体所需的物质。藜麦沙拉中包含着羽衣甘蓝、藜麦和蓝莓。

晚餐：健康的芦笋

芦笋通过刺激身体内良好细菌的生长来促进消化，吃上一顿丰盛的晚餐，蔬菜很重要，并添加一些蛋白质，如鸡肉或鱼。

夜晚：准时睡觉

睡眠有助于调节你的新陈代谢，所以睡眠不足会让你感觉特别懒散。确保你的身体最好的工作状态，保证七至九小时的睡眠。