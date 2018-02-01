移动客户端

改变10个生活小细节 让你瘦的更快一点

2018年02月01日 15:42 新浪时尚
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

　　导语：减肥需要时间和和奉献精神，你需要改变你的生活习惯，改变饮食结构，加强锻炼。但一些实用的小技巧，可能会帮助你在短时间内减轻重量。（来源：爱丽时尚网）

　　早晨：喝一杯热柠檬水

　　早上喝一杯热柠檬水会唤醒你的消化系统，帮助你把食物移动起来。如果你不喜欢柠檬水的味道，你可以喝柠檬绿茶。

　　早餐：去除奶制品

　　很多人吃过奶制品后感觉肚子不舒服。如果你是这样的，可以用酸奶代替牛奶，这样会让你感觉更舒服，更利于消化。

　　早晨：排毒瑜伽

　　瑜伽对身体的挤压可以帮助你排出身体里的毒素，排毒瑜伽包括大量的弯曲挤压和伸展，以帮助唤醒你的身体。

　　上午：多吃水果

　　木瓜和凤梨含有木瓜蛋白酶的酶和菠萝蛋白酶，有助于消除胀气。一碗切好的水果，或是这种木瓜，菠萝，最好在喝点椰子水。

　　一整天：细嚼慢咽

　　吃得太快会胀气使身体消化变慢，所以细嚼慢咽能减少因吸入太多空气而引起的腹胀。

　　一整天：不要嚼口香糖

　　长期嚼口香糖会使你的咬肌变的强大，不仅如此口香糖中含有糖醇，会让你不知不觉的摄入糖分。

　　一整天：多喝水

　　多喝水有助于身体清除毒素和额外的盐，所以提醒自己每天多喝一些水。如果是外出的话，最好在随身携带一瓶水，以便补充水份。

　　午餐：藜麦沙拉

　　藜麦的营养包括纤维和钾，两者都是身体所需的物质。藜麦沙拉中包含着羽衣甘蓝、藜麦和蓝莓。

　　晚餐：健康的芦笋

　　芦笋通过刺激身体内良好细菌的生长来促进消化，吃上一顿丰盛的晚餐，蔬菜很重要，并添加一些蛋白质，如鸡肉或鱼。

　　夜晚：准时睡觉

　　睡眠有助于调节你的新陈代谢，所以睡眠不足会让你感觉特别懒散。确保你的身体最好的工作状态，保证七至九小时的睡眠。

标签: 细节习惯减肥

推荐阅读
聚焦
关闭评论
风尚标+ 更多

作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭

入行前几年的周冬雨是公认的时尚灾难，但团队对上杂志又有执念。[详细]
作势：快来膜拜周冬雨的时尚逆袭
新闻排行
精彩视频+ 更多
精彩原创+ 更多
高清美图+ 更多
热门博文+ 更多

妹子穿裙子捕鱼真方便，收获满满

[详细]
2018年01月23日 19:17
妹子 裙子 捕鱼

球哥裤子马日常互相嘲笑更新了 每天一次的球哥嫌弃裤子不换衣服～你就不能换...

球哥裤子马日常互相嘲笑更新了每天一次的球哥嫌弃裤子不换衣服～你就不能换件衣服嘛，哪怕不是一个颜色的也行～裤子马嫌弃球哥～看看你那个鞋，再看看你那个上衣秋裤相爱相杀吗，哈特怎么办 ​[详细]
2018年01月14日 19:40
裤子 衣服 秋裤 哈特 颜色

美女穿裙子不能坐摩托，男友看了直接一扯，众人眼睛都直了

[详细]
2018年01月22日 09:25
摩托 男友 眼睛 裙子 美女

【新娘穿婚纱，不用再憋尿啦！】许多穿着超大婚纱的新娘，可能都遇到过憋尿时...

许多穿着超大婚纱的新娘，可能都遇到过憋尿时的尴尬。最近国外就推出了一个神器，只需要把穿在里面的裤子往上拉，就能把婚纱全部包住。超人性化的设计！ ​[详细]
2018年01月12日 21:12
婚纱 新娘 憋尿 穿着 神器

时尚美妆潮流【经验向】两步教你拥有高挺鼻子---不整容不花钱 ​

两步教你拥有高挺鼻子---不整容不花钱 ​[详细]
2018年01月06日 23:01
整容 鼻子 美妆 时尚 潮流