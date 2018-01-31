当了两个孩子的妈还是那个杉菜 41岁的大S如何Hold住少女感

导语：近日，汪小菲发布了一组家庭照，其中大S近乎素颜携儿女一起坐摩天轮，恍惚间，我们似乎看到了当年《流星花园》中的那个杉菜，17年来，她居然一点都没变。

1月30日，汪小菲在微博晒出一家人的生活近照，并配文：“虽然这组照片没有经过老婆同意，但还是要发一下，主要是瘦啦！我很久没坐摩天轮了，弟弟一直哭叫，我一直闭着眼念叨。妈妈姐姐到是乐开花了。我很珍惜这些时光，虽然回家会和老婆激动的聊聊台湾现状，工作的困难，但那些乱七八糟的，确实不能影响我们家庭的快乐 。”

大S的状态还是一如既往的好，略施粉黛的脸上带着笑容，谁会想到20年前那个怪怪美少女如今已经是两个孩子的母亲了。

大S近照

大S近照

对于年龄，大S看得非常淡然，今年《新版流星花园》开拍，大S在微博上大气发博“長江後浪推前浪?沙灘也是挺舒服啦??”。虽然已经不是当年那个把自己当作小白鼠的美容大王了，但对自己的苛刻程度大S却一点都没有改变。

《流星花园》剧照

网上流传的各种各样的大S减肥菜谱，来看看大S是如何对待自己的。

大S表示自己现在只吃早餐和午餐，而且食物都是依照营养师所开的食谱来吃，但是她都会特别再减半，早餐原本该吃一罐无糖优酪乳，以及半颗火龙果，但她只吃了半罐以及4/1颗火龙果，午餐的话，她只吃了2片肉片以及2碗烫青菜，不吃饭。除此之外，瘦身过程中她也请了老师来家里教课，1周上两次的各1小时的皮拉提斯和瑜伽，1次1小时的伦巴以及重训。

她靠着毅力短短1个月内瘦了10公斤，惊人瘦身成果让人佩服。

大S与汪小菲一同去看周杰伦演唱会

大S虽然长着甜美的面庞，但她一直都不是一个乖乖女的形象，光身上就有8个纹身，也爱折腾自己给身体穿孔。

大S身上的纹身

大S身上的纹身

但自从当了妈妈后，原本的怪怪美少女仿佛变了一个人，剪掉了一向爱惜如命的长发，为了怀孕，多年吃素的她也开了荤。女人不愿意改变，那是因为她还没有遇到那个能让她愿意改变的人。

大S剪掉自己留了多年的长发

大S身上的少女感从何而来？

少女感关键词：学院风

《流星花园》剧照

《泡沫之夏》剧照

从《流星花园》里带来的大S经典的双麻花辫仔那个年代引发了不小的风潮，在《泡沫之夏》中的学生装依旧清纯无比。

学院风穿搭搭配推荐

REDVALENTINO 蝴蝶领结双色真丝双绉女衫

GUCCI 罗缎边饰真丝双绉大廓形开襟衫

GUCCI 罗缎边饰褶裥水洗真丝半身裙

STELLA MCCARTNEY Elyse 亮面科技皮革厚底布洛克鞋

CHLOé Faye 纹理皮革绒面革小号双肩包

少女感关键词：荷叶边

要少女当然要来一点不一样的装扮，不管是蝴蝶结、荷叶边，各种俏皮少女感喜欢的元素，当然都要有。

荷叶边少女感搭配推荐

REDVALENTINO 荷叶边绉纱迷你连衣裙

CHARLOTTE OLYMPIA Salsa 羽毛边饰绒面革凉鞋

CLARE V。 蝴蝶结缀饰亮片金葱绒面革手拿包

少女感关键词：春天的颜色

少女给人春天的感觉，当然是要穿一些轻快亮丽的颜色，放弃掉那些老气横秋的深色系，给自己增添一些青春感吧。

亮色穿搭搭配推荐

SOLACE LONDON 单肩荷叶边绉纱迷你连衣裙

GIUSEPPE ZANOTTI Coline 水晶缀饰贴花金属感皮革凉鞋

KAYU Limon 带缀饰编织草手拿包