减肥期间你最想知道的8个答案 懂的人都瘦了

导语：合理的饮食和运动是最好的减肥方法。运动的一开始，尽管脂肪减少了很多，围度和视觉上都变瘦了，但是斤数变化却不大，因为脂肪密度实在太低了。但是只要你继续往这个方向坚持，就能减掉很多的纯脂肪。（来源：39健康网）

能帮你多减肥10斤的8个答案 懂的人都瘦了

关于减肥，你们有太多的疑问，怎么吃才能减肥？怎么运动才能减肥？控制不住食欲怎么办？不小心吃多了怎么办？以下是九姑娘从每天后台留言中挑选出来的8个比较有代表性的问题，做了详细解答。知道了答案，你能瘦得更快哦。

1 吃得有点油，能瘦吗？

@辉：自从开始减肥，零食饮料没吃喝过，三餐都是家里自己做的，有点油，再加上每天也运动，可是就是没什么效果，已经快两个月了，都没什么信心下去了，就因为这点油，所以我的其他努力都没用了吗？

九姑娘：你都说了，在家做的有点油，油的热量原本就高，既然找到了症结所在，那就改掉这一点吧。

脂肪是所有食物中热量最高的，每100g有900大卡，而中国人一般炒菜，炖菜都不会刻意在乎自己放进去多少油，但是根据简略计算，很多人的一盘炒菜，足足要放上20克油。

所以食物中的油，是千万不能小看的。你炒青菜手一抖，说不定半个小时就白跑了。

2 减肥为什么先瘦胸？

@静寒之境：九姑娘，我发现一个问题，为什么我减肥先减胸呢，感觉除了胸小了，其他没什么变化，好伤心，怎么办？

九姑娘：这个之前我们说过，减肥是无差别的减脂肪，肯定包含胸部的。。。

不过呢，在瘦胸的同时，你身上其他部位的赘肉也在减少，只是你更关注胸部，所以可能忽视了它们。

想要减肥不减胸围，除了运动时要穿专业的运动内衣以外，还应该多吃一些蛋白质来补充营养。

3 拔罐减肥，真的能瘦吗？

@第4个影子：亲爱的九，最近在拔罐减肥。必须按照食谱吃。早上鸡蛋中午鸡肉早上青菜或水果，不限量只要吃饱。

我想问减下去的是不是都是水分和肌肉啊？店里人说有的人都瘦了二十多斤了。现在看见别的吃的都急得不得了。跪求指导！

九姑娘：很容易就能看出来，这是一个低碳水的节食食谱，每天吃进去不足800大卡，而且没有主食。

其实你只要按照这个食谱吃，哪怕不拔罐，也能瘦，但是只要恢复到正常饮食，该怎么胖回来，就会怎么胖回来。

凡是提供食谱的中医减肥法，起作用的都是那个自带节食功能的食谱，跟拔罐，刮痧，埋线这些手法没有特别大的关系。

4 暴食症总想吃东西，咋破？

@A wáng liǔ：我现在就是饿一天第二天就会不断的吃，撑得不要不要的，这个控制不住咋办啊？

九姑娘：所有有暴食症的人，都是因为之前节过食！以前饿久了，所以现在特别想吃。

暴食症的克服主要是两部分：

转移注意力，别把注意力都放在食物上，多做一些自己喜爱做的事情；

其次就是释放压力，不要太看重复胖的程度，而是好好吃饭，一日三餐吃够量，这样坚持一段时间就能有好转的。

5 早中午吃够，晚饭不吃能瘦吗？

@彤：九姑娘，是不是只要一天保证一定进食量就可以了？例如，我早上吃够一天的蔬菜，中午就可以不吃了？再比如，早上中午吃够了，晚上就可以不吃了？

九姑娘：很多人总想一顿，或者两顿吃够一天的热量，然后放心的在下午和晚上节食，觉得这样能变瘦。

那么我们计算一下，假设一个成年女性的基础代谢是1200大卡，每天运动消耗400大卡，那么她原本一天要吃1600大卡。可是她想要变瘦，所以每天只吃1200大卡，而且早上吃600大卡，中午吃600大卡，然后晚上不吃饭。

可是正确的一日三餐热量分布应当是早餐500大卡，中餐450大卡，和晚餐250大卡。于是你早餐吃多了100大卡，午餐吃多了150大卡，对于身体来说，一顿中过量摄入的热量，在饭后3小时就会开始转化为脂肪。

所以饮食要做到平均分配，每餐都不该吃多。

6 养乐多是酸奶饮品吗？

@Nina：跟养乐多差不多一样的乳酸菌奶可以补充蛋白质吗？

九姑娘：不能。

大家逛超市的时候可以看一下食品包装上面的文字：

纯牛奶一般写的是：乳制品，无菌乳等等，主要原材料是生牛乳。

而酸奶一般写的是：发酵乳制品，风味发酵乳等等。

可是*乐多，*动力的标签确是：发酵型乳酸菌饮品。

有了饮品两个字，就证明无论怎么包装都好，这些都属于饮料，而非乳制品，不能起到补充蛋白质的作用。

7 围度变小了，体重却没变？

@那棵树：我运动半个月，腰围小了四厘米。腿细1厘米。但我的体重没少。不知道怎么让体重降下去？也不知道为何会这样。

九姑娘：说实话，这是好事，证明你瘦了。

脂肪和肌肉是两种不同的物质，脂肪的密度低，所以好大一坨脂肪才有一点点重量，可是却占据着很大的位置。肌肉正好相反，肌肉密度高，一点点肌肉就有不小的重量。

所以运动的一开始，尽管脂肪减少了很多，围度和视觉上都变瘦了，但是斤数变化却不大，因为脂肪密度实在太低了。

但是只要你继续往这个方向坚持，就能减掉很多的纯脂肪。

8 减肥时能吃燕麦红薯吗？

@小米：一周一到两次中午吃蒸红薯代替米饭到底减肥吗？ 还有那种不含糖的燕麦片，一片一片的，比如桂格的和西麦的纯燕麦片，早餐吃牛奶泡麦片会长胖吗？有人说红薯长胖，燕麦片也长胖，求真相。

九姑娘：其实认真算起来，燕麦红薯和米饭的热量差不多，但是燕麦红薯很适合用来替代晚餐中的米饭，那是因为燕麦和红薯含有很多的纤维素，GI值也会更低。

我们都知道，纤维素是不被人体消化的，所以吃进去可以润肠通便；而低GI的食物，能减少转化成脂肪的几率，所以这两种，都是减肥期间可以放心吃的。