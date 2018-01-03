黑咖黑巧能瘦身？ “吃黑”减肥法帮你轻松瘦

导语：姑娘们你们减得怎么样了？小肚子还有吗？胳膊上的肉肉还“挂”着呢吗？难减的小粗腿维度降低了吗？如果都没有，也许芭姐今天告诉你的“吃黑”减肥法能帮助你哦。（来源：时尚芭莎）

“吃黑”减肥法帮你轻松瘦

运动减肥遇到瓶颈

你管住嘴了吗？

每个运动健身的妹子们都知道“管住嘴、迈开腿”的减肥真理，而且在“迈开腿”的道路上不断前进，想通过锻炼达到理想身材。

3分靠运动，7分靠饮食

所以“老话”说得好：3分靠运动，7分靠饮食！在减肥期间，合理的饮食不仅能帮助大家度过运动的瓶颈期，还会加速减肥+保持身材不反弹，So，妹子们更要知道什么饮食是能帮助减肥的，千万别轻信了谣言！

别听信谣言了

黑巧黑咖啡不减肥！

黑咖啡

谣言一：喝黑咖啡减肥

传言：餐后或运动前喝一杯黑咖啡，不加伴侣、不加牛奶、不加糖，可达到减肥效果。

真相：喝咖啡促进减肥并不是没有道理，但是要咖啡因要达到一定量才能达到这一效果，而一杯咖啡里除了咖啡因，还含有单宁酸、脂肪酸、维生素、蛋白质、脂肪等多种物质，用于减肥的咖啡因的含量并不高。

而代谢率提高了还会导致其他问题，最大的就是心脏问题，心脏长期处在高负荷的状态下，容易出现心脏功能障碍等问题。

So，单纯一杯两杯咖啡不能实现减肥，如果要达到减肥效果，需要大量咖啡因，而进食大量咖啡因带来的副作用大于所带来的效果！

黑巧克力

谣言二：吃黑巧克力减肥

传言：因为黑巧克力（可可率含量70%以上的巧克力）中含有少量咖啡因，可以帮助抑制食欲，它微甜的口感能给大脑一种“很满足”的暗示，吃饭的时候食量会自然减少。

真相：黑巧克力减肥的说法始于一个叫做John Bohannon的德国记者、纪录片导演。关于黑巧克力能减肥，只是他测试媒体记者们是否关心科学研究过程严谨性和真实度的一项试验！

John Bohannon也早在自己的instagram等社交媒体上，反复说明自己的这个错误的减肥法，希望大家不要信以为真，切勿尝试！

这样的吃黑减肥法

才能你让健康瘦！

既然我们已经“破除”了谣言，那么现在就让我们一起来看看，倒是什么是健康又能帮助你瘦身的食物吧↓

黑木耳

黑木耳：清肺又排毒

黑木耳中含有丰富的纤维素和一种特殊的植物胶原，这两种物质能够促进胃肠蠕动，防止便秘，能让身体中的毒素及时清除和排出，并且有利于化解消除胆结石、肾结石等病症。

黑茶

黑茶：轻松减掉小肚子

别看一杯黑茶只有4卡路里的热量，可它有显著的降脂功效，这是因为它含有的茶多酚、维生素C等多种成分一起作用，帮助脂肪分解与消化，而且黑茶在发酵过程中还会形成多种益菌群，可减少身体对油脂+糖分的吸收。

腰部有赘肉和有小肚子的女生，这绝对是你们不爱运动但又想瘦身的“偷懒”小妙招。

黑米：减肥不易反弹

黑米中所含的B族维生素可是燃烧脂肪的“利器”，燃烧的同时还有避免脂肪囤积的功效。它含有的钾元素+膳食纤维，也有消除水肿和润肠通便的效果，在减肥过程中帮你加饱腹感，抑制食欲，起到减肥功效~

但芭姐也得提醒大家，不能为了追求快速减肥的效果，三餐只吃黑米，10天瘦个10斤8斤的。因为就算你成功瘦下来，但一旦不坚持，等待你的一定是快速反弹！