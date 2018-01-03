晚上吃这五类水果 瘦身又美味

导语：其实减肥效果并不明显，很多减肥的女生习惯晚上吃水果代餐来减肥，但如果选择不好，有可能越减越肥。今天小编就告诉你晚上吃什么样的水果减肥，并为你推荐一些美味又减肥的水果。（来源：伊秀美体网）

晚上吃什么水果减肥：低糖水果

晚上吃什么水果减肥是有讲究的。首先，应注意选择含糖量较少的水果。据研究，菠萝、哈密瓜、木瓜、香蕉、葡萄等水果的血糖指数较高，减肥族晚上应避免摄取太多这类水果。而像苹果、柠檬、李子、樱桃、柑橘类等血糖指数较低，是晚上搭配水果餐时的较佳选择。

晚上吃什么水果减肥：酸性水果

晚上吃水果以偏酸性的为主，如黄瓜、西红柿、柚子、桃子、苹果、梨、橘子、橙子、芦柑、猕猴桃、李子、菠萝、杏子、木瓜、柠檬、草莓、杨梅、布朗、西梅、百香果、番石榴等偏酸性水果。晚上太甜的、热量高的水果不能吃，如西瓜、香蕉、葡萄、芒果、荔枝、桂圆、枣、香瓜、哈密瓜、樱桃（可少吃）、榴莲、菠萝蜜、山竹等。

晚上吃什么水果减肥：时令水果

晚上吃水果要选择新鲜当季节水果。不要吃加工过的水果，因为加工食品过程会让维他命C大量流失，纤维质减少，降低减肥功效。加上罐头水果多数用糖水浸着，卡路里会相对提高。

晚上吃什么水果减肥：根据体质选择

我们在选择水果时，还应考虑自己的体质。体质燥热者宜吃梨、香蕉、西瓜、香瓜等偏寒性水果；体质偏寒者宜吃荔枝、龙眼、樱桃、栗子等；心肌梗死、中风的病人宜吃香蕉、橘子、桃等帮助消化的水果，不宜吃柿子、苹果等含鞣酸较多的水果；冠心病、高血脂病人宜吃山楂、柑橘、柚子等含维生素C和尼克酸的水果，能降低血脂和胆固醇。

晚上吃水果减肥：食用量不要过多

大多数人认为，水果富含纤维素，几乎不含脂肪和蛋白质，因而可以无节制地放心食用，其实这是一个误区。水果并非能量很低的食品，由于味道甜美很容易吃得过多，其中的糖同样会转化晚上吃减肥水果不能饭后吃

水果易与食物一起阻滞在胃部，导致胃肠胀气、便秘等，给消化功能带来不良影响。

水果中含有较多糖类，如葡萄糖、果糖、蔗糖、淀粉等，饭后马上吃水果会增加胃肠以及胰腺的负担，尤其有些水果含淀粉量高，不易消化。

水果含丰富的纤维素、半纤维素、果胶等，都有较强的吸水性，吸水后膨胀会增加饱胀感，当纤维素过多时，还会影响维生素、微量元素的吸收。

需要减肥的人群，如果饭后吃大量水果，会因能量过多导致肥胖。

适合晚上减肥吃的水果

葡萄柚 这种酸性物质可以帮助消化液的增加，促进消化功能，使营养容易被吸收。为什么葡萄柚在减肥时也被列为必食的风云水果呢？原因是它含有丰富的维生素C，一颗葡萄柚大约就含有lOO毫克维生素c，不仅可以消除疲劳，还可以美化肌肤。重要的是它含糖分少，减肥时用来补充维生素C最适合不过了。至于很多女孩害怕的重酸味，建议可以滴一点点蜂蜜在葡萄柚上，酸味马上会被中和。

番茄 严格来说，番茄应该属于蔬菜类才正确，番茄含有茄红素、食物纤维及果胶成分，可以降低热量摄取，促进肠胃蠕动。而且独特的酸味可以刺激胃液分泌，甚至提升食物的口感，是很好的减肥食品。

菠萝 有没有听过人家说菠萝很利。一定要在饭后吃才不会伤胃的说法。这说法可是有凭据的，因为菠萝的蛋白分解酵素相当强，虽然可以帮助肉类的蛋白质消化，但是如果在餐前吃的话，很容易造成胃壁受伤。因此利用吃菠萝来瘦身一定要注意时间问题。

香蕉 便秘的人应该吃香蕉，因为香蕉含有丰富的食物纤维、维生素A、钾质等，所以有很棒的整肠、强化肌肉、利尿软便功能。对于经常便秘、肌肤干燥的人而言，这是又瘦身又美容的水果。以糖质为主成分的香蕉，吃了以后可以马上消化，迅速补充体力。香蕉很有饱足感，只要吃上一根就可以果腹，而且热量低，可别因它甜滋滋的就以为他不利于减肥。

奇异果 维生素C超多的奇异果（猕猴桃），一直是想减肥的人的最爱。它含有丰富的食物纤维和钾，的确可以让它列入瘦身水果的风云榜内。和凤梨一样，奇异果也有大量的蛋白分解酵素，所以和肉类菜肴搭配是最好不过的。带点酸甜味儿的奇异果，有防止便秘、帮助消化、美化肌肤和瘦身的奇异效果。