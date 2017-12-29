吃鸡蛋提高胆固醇？盘点8个饮食误区

导语：现代人越来越关注健康，对于这入口的东西也愈发在意。但是过犹不及，这几个健康误区，给你提个醒。

误区：加热了的橄榄油营养价值会打折

只要烹调橄榄油的温度没有超过变成油烟的界限（405华氏度），它的味道和营养结构都会保持不变。关键在于你如何储存橄榄油，用玻璃瓶装，室温避光保存，脂肪和植物营养素的保质期可以达到两年。温度、阳光和空气流通会影响到稳定性。

误区：吃鸡蛋会提高胆固醇

食物里的胆固醇和你身体里的胆固醇没有关系，伊利诺伊大学，食物与人类营养学院荣誉教授多恩·莱曼表示，对健康人群进行调查研究发现，人们不会因为摄入鸡蛋而刺激血液类脂化合物产生，也不会引起患心脏病的风险。

误区：加盐意味着食物中钠含量增加

现在美国提倡：培养凡食撒盐的进食习惯，尽管钠的口碑不算太好，它不只对高血压患者有不利影响，但许多人也忽略掉钠在食物中的关键作用。好消息：在沸水中加盐，会让蔬菜变得更加营养。

误区：永远别加糖

喝的饮料、吃的菜里都不加糖热量就会降低难！好消息：加点糖反而让你吃得更均衡。少少加点糖会让平淡酸涩的酸奶美味很多，会让你更加爱上鲜榨橙汁、西柚汁或者葡萄汁

误区：所有的饱和脂肪都提高血液里的胆固醇

硬脂酸作为饱和脂肪，存在于可可、奶制品、肉类、家禽、棕榈油和椰子油中，这种饱和脂肪并不会提高有害的LDL（低密度脂蛋白）胆固醇，相反会增加 有益的HDL（高密度脂蛋白）胆固醇的水平。你所爱的椰子和巧克力中都含有硬脂酸，这种饱和脂肪会增加你体内健康HDL胆固醇。

误区：吃鸡一定要去皮

研究显示，带皮鸡肉中多余的饱和脂肪只有用显微镜才能勉强看得出来。鸡胸肉永远都是纯瘦肉（无论带皮不带皮），而且鸡皮上55%的脂肪都是健康的单一不饱和脂肪，美国烹饪学院项目主任艾米·梅尔达·米勒表示，这种脂肪可以保护你的心脏。

误区：油炸食物脂肪永远过量

作为一种偶尔食之的东西，油炸食物也可以很健康。只不过一定要适量，且与蔬菜搭配着来吃。在油的选择上也需慎重：低饱和脂肪是重要标准--比如花生油、黄豆油、菜籽油，专家建议油炸鲶鱼或者玉米饼都是美味又相对健康的选择。

误区：纤维吃得越多越好

研究发现，纤维亦会树大有枯枝。不同的纤维有不同的功能（麦麸能够加快新陈代谢；燕麦能够降低胆固醇；菊粉刺激健康肠道寄生菌）。所谓的人工纤维和天然纤维（如全麦食品、蔬菜、水果和豆类食品）并没有太大差别，对人体一样有益，但现在许多营养学家对此持有怀疑态度。