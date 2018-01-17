意想不到 这十种食物会令你失眠

导语：都市人生活压力大，失眠问题变得愈见普遍。想要“一觉睡到大天光”，除了要留意日常生活习惯，令心境变得平和，促进睡眠外。也要留意睡前吃的东西，是否会令睡眠质素变差，令失眠的情况加剧？（来源：ELLE）

1。 蕃薯

蕃薯含糖分较多，吃了后会刺激胃酸大量分泌。另外蕃薯中含有的氧化酶，容易在肠道中产生大量的二氧化碳气体，引起肚胀。

出现肚脤情况的话，甚至变得更易放屁。肚胀不舒服就会影响睡眠质素，更甚会导致失眠，所以晚上要减少吃容易产生胃气的食物。

2。 黑朱古力

原来黑朱古力含有的咖啡因份量不输给咖啡，朱古力颜色越深、咖啡因含量亦越多，多吃的话也会影响入睡。

3。 麦片

麦片是早餐良伴，但麦片中往往含有大量精糖和碳水化合物，在晚上吃的话会令人体的血糖指数飙升，影响睡眠，故此不适合睡前食用。

4。 意大利粉

意大利粉内含的都是碳水化合物，如果在晚上吃完后睡觉，除了很快会变成脂肪；另一方面更会改变你的血糖水平，继而推迟睡眠时间，或者会影响睡眠质素，容易忽然在夜裡醒来。

5。 辛辣的食物

味道辛辣的食物可以促进新陈代谢，同时令体温上升；太辣的食物更可能会令胃部有被灼烧的感觉，对睡眠质素有负面影响。

6。较咸的食物

味道较浓或咸，又有人会形容为“重口味”的食物，通常是指酱油、酱料或较咸的食物，身体吸收了盐分过多的饮食后，血液中的Na与Cl的浓度也会上升，令身体中的水分更快被吸收，导致尿量变多。

另一方面你亦会可能因“重口味”而多饮水，水分的摄取量也会增加，导致半夜起床去厕所机会大增，影响睡眠质素。

7。 含高糖份的食物

临睡前吃高糖份食物的话，令脑部容易产生更多脑电波，影响睡眠质素之馀，更有可能会发恶梦。

8。 酒精

很多人因为饮酒过后容易进入昏睡状态，就觉得酒精可以促进睡眠，但其实并不准确。身体因摄入酒精而进入的睡眠状态，并不是长久及优质的休息。

酒精更會干擾睡眠中恢復身體的功能，長期依賴酒精的話更有可能會產品依賴，一定要有酒精才能入睡。

9。 人参

有助补身的人参，虽然可以增强身体抵抗力，同时有提神效果。但人参有刺激大脑中枢神经的效果，处于兴奋状态，减少人体生疲劳感，自然难以入睡。

10。 芹菜

芹菜不会直接导致失眠，但因芹菜利尿，如果睡前吃太多芹菜，会令尿量变多，经常要半夜起来去厕所，自然影响了睡眠质量。