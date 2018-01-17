别不信 手好看才更能撩妹又撩汉

导语：俗话说得好；双手是革命的本钱。双手对于我们来说非常重要，手也是永远会漏出来展示的。拥有一双皮肤白皙嫩滑的双手更加会在无形中信心倍增。进入深冬，双手时常暴露在外面，肌肤难免会干燥。所以冬天要保护双手的肌肤，才可以更自信的展示自己。（来源：YOKA时尚网）

王凯 图片来源：个人微博

说起手，就不能不说一下娱乐圈“手”的楷模-王凯！大器晚成的他不仅相貌英俊，招来数多女粉丝外，更是有一双纤长嫩白的双手。

王凯 图片来源：个人微博

他的手不仅女明星羡慕嫉妒，就连男明星也是看着羡慕。纤长不说，双手保养的丝滑嫩白，不粗糙，不干燥。

王凯 图片来源：个人微博

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王凯 图片来源：个人微博

当然，娱乐圈也有不少女明星有着漂亮白嫩的双手。她们因为拥有一双细嫩丝滑的双手而更加自信。从来不拒再各种场合展露出自己的双手。

章子怡 图片来源：个人微博

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杨幂 图片来源：个人微博

怎样拥有一双白皙嫩滑不粗糙的手呢？

方法一：护手霜不离身

护手霜一年四季都不能缺！ 手是接触外界最多的肌肤，所以双手的肌肤一定要更加注重保养。常备一瓶护手霜在包里、车里、办公桌上，随时随地给予双手滋润保湿。

方法二：用温水洗手

用温水洗手这样以来不容易刺激肌肤，从而达到温和肌肤，让双手肌肤感到舒适感。

方法三：手膜

平时老敷面膜，也不要忘记犒劳辛苦一天双手哦。面膜本身或者面膜包装里残留精华，别忘了在手上抹一抹，敷一敷。节省不浪费，一举两得。当然，更讲究的姑娘们也可以去专门购买手膜哦。

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