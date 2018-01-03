好身材新标准 王珞丹的“蝴蝶腰”美出天际

导语：锁骨放硬币、反手摸肚脐、A4腰、天鹅颈，这些都是在形容各种身材。而王珞丹的“蝴蝶腰”最近又上了热搜！其实娱乐圈的女明星身材都很不错，但到底怎样才是一个“好腰”呢？（来源：ELLE中文网）

王珞丹“蝴蝶腰”

王珞丹的“蝴蝶腰”

王珞丹身着的收腰礼服裙，气质惊艳。这款裙子的腰部细节非常美，但是更美的还是王珞丹的腰部线条：不止是细，而是完美的弧度，侧面看起来仿佛画中人，优雅极了。

P上蝴蝶的翅膀后毫无违和感

网友更是戏称这是：“蝴蝶腰”，是因为她的细腰从侧面看凹凸有致的线条感非常像蝴蝶的躯干，P上蝴蝶的翅膀后毫无违和感！

鱼尾裙

高腰蓬蓬裙

王珞丹的美腰果然名不虚传，不管是极其考验身材的鱼尾裙还是高腰蓬蓬裙，依然展露着完美的腰线。

娱乐圈的很多女明星都是小“腰”精！

赵丽颖

赵丽颖小腰

赵丽颖本身的骨架就非常小，所以她的腰也是公认的细，而且没有一丝赘肉，无论从正面还是背面看，都是实至名归的小“腰”精！

宋茜

有多年舞蹈功底的宋茜身材更不必多说，隐隐的马甲线更是凸显出了她的“好腰”！其实腰部只是纤瘦并不能算美，而是像这样有着紧实的线条才是健康的美感。

王子文

王子文的个子在女明星里属于娇小的，但看看她平日里在微博上的打卡运动，如此的柔韧度难道称不上一个“好腰”吗？

张俪

张俪给人感觉非常高挑

张俪给人感觉非常高挑，但其实她的身高不到一米七，主要就是她的腰腿比例很好。脐钉可以说是非常吸睛了！

好看的腰并不只是细就行了哦！让我们一起看看还有小“腰”精的标准吧！

1、腰部无赘肉，线条紧实

只是腰细会给人的感觉瘦弱不健康，但是腰部肌肤松弛或者有小小的赘肉也不能称之为完美的腰身。

阿娇

前段时间阿娇在社交网站上po出照片，大家都把重点放在了秀恩爱上。但现在看看照片发现，阿娇身着露腰装非常亮眼，腰部皮肤白皙，唯一美中不足的是镜头拉近后腰部没有明显的线条，如果裤腰略紧就显得有一点点赘肉感。

蒋欣

蒋欣最近瘦身成功，正面看小腹平坦，绝对的细腰。但是后面再看，侧面的腰部还是有点微微的“褶皱”。

杨幂

杨幂的“小鸟腿”是最被人称赞的，但其实她的腰也非常细，更是轻松地成功挑战了反手摸肚脐。所以论腰围，杨幂绝对不输人。

有点肉肉

杨幂的腰虽然很细，但还是有个小缺点，就是有点肉肉的。穿露脐装总觉得肚脐的形状有点松弛。

大幂幂

不过杨幂毕竟做了妈妈，所以肚子上有些松弛也是可以理解了啦！只要多注意肌肉练习，一定会很快回复紧致的。

所以，好看的腰一定是有线条感的，除了没有赘肉还要足够紧实——

袁姗姗

说到马甲线，那就不得不提“马甲线女王”袁姗姗了！马甲线可不是单纯瘦就会有的，一定要坚持针对腹部的锻炼才会出现哦！

王珞丹怎么会缺少马甲线呢

有“蝴蝶腰”的王珞丹怎么会缺少马甲线呢？！

2、腰臀比例

顾名思义是腰围和臀围的比值，腰围指的是以肚脐为中心的一周周长，臀围指的是臀部最高点的围度，一般腰臀比在0.7-0.75左右，完美腰臀比约为0.70。如果你的腰很细但是臀围也比较小，那可能就是传说中的“直腰”，会让腰部缺乏曲线感，也不是小“腰”精的标准哦。

李菲儿

李菲儿的“柯基臀”可是上过微博热搜的！不仅臀部挺翘，她的腰也非常纤细，腰与臀之间形成了一个完美的曲线。

腰臀比

腰臀比是测量一个人身材的标准之一，而李菲儿的腰臀比可以说是在完美的区间范围内了！

关晓彤

关晓彤的大长腿毋庸置疑，美中不足的是她的腰臀比不算合格，所以会觉得腰身略粗，腰部少了凹凸有致的线条感。

3、腰线位置

有些人虽然个子不算高，但是因为腰线高会显得身材比例比较好；反之如果腰线偏低就会给人感觉上半身略长。

超模何穗

这张照片就很说明问题了：超模何穗的身材可以称得上是一级棒的了吧！大长腿，腰又细，但其实从全身照看，比例上来说她的腰有点过长了哦！

何穗的坐高很高

从这张坐着的照片看更加明显，可以看出何穗的坐高很高，表明她的腰比较长。当然，要是拥有这大长腿，谁还会care腰长不长呢？！

也想拥有明星的同款细腰？最近长胖的人请自动跟着袁姗姗练练马甲线吧！

热身

首先也是最最重要的一点就是：一定要做热身！将肌肉完全活动开，否则很容易拉伤的哦！

Trick1平板支撑

Trick1平板支撑：双手相握，支撑在身体前面，同时身体呈直线。一分钟做一次，重复三组。

Trick2俄罗斯转体

Trick2俄罗斯转体：身体微微往后仰，用腹部去发力。一次做二十个，重复三组。

Trick3仰卧举腿

Trick3仰卧举腿：双脚交叉，垂直于地面，保持腿部与地面垂直。一次做二十个，重复三组。

赶快动起来吧

想“腰”好看，看过可以不等于做过哦！赶快动起来吧！